Модерновый идеал

Отправляемся на прогулку 👣 по главным шедеврам архитектуры модерна в Барселоне. Архитекторы всего мира приезжают сюда и долгими часами бродят по «золотому квадрату» каталонского модернизма. Именно этот стиль сделал Барселону особенным местом, не похожим ни на какой другой европейский город 🏙️ этой прогулке мы полюбуемся на дом Мила и квартал раздора, обойдем вокруг знаменитого долгостроя Саграда Фамилия и увидим госпиталь Сант-Пау. Я покажу вам интересные детали, которые вы могли даже не заметить, гуляя по городу самостоятельно.

Буржуазная Барселона

Мы отправимся в район Эшампле, который в XIX веке выбрала каталонская буржуазия для того, чтобы возводить здесь свои дворцы. И именно в этом районе творили великие зодчие. Вас ждут истории 📖 жизни самых удивительных людей того времени, которые жили и творили в Барселоне — Сальвадора Дали, Антонио Гауди и многих других.

Такие разные личности Гауди — скромный, увлечённый только своей работой, одинокий и несчастный в любви. И его полная противоположность Дали — эксцентричный, публичный человек, удивлявший всех своими выходками. Чем они вдохновлялись? Как жили? Как создавали новую архитектуру?

Важно знать:Это онлайн-экскурсия, а не видеозапись. Гид будет на связи с вами в режиме реального времени с улиц Барселоны.

-Экскурсия проходит в уличном формате: гид будет рассказывать и показывать город в прямом эфире.

-Экскурсия проходит в прямом эфире Zoom, смотреть можно с компьютера, телефона или планшета не вставая с дивана!

-Ссылка на трансляцию придет вам на электронную почту при бронировании экскурсии 🧭. Пожалуйста, при бронировании указывайте электронную почту, к которой вы имеете доступ.