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Онлайн-экскурсия «Эпоха модерна Барселоны — Гауди, Дали и не только»

4.7
17 отзывов
Наталья Г.
Наталья Г. – Гид из Барселоны
Архитектура каталонского модерна — главная «фишка» Барселоны.

Необычная и причудливая, она притягивает сюда путешественников из всех уголков мира.

Мы разберемся, в чем особенность этого архитектурного стиля и почему он стал так популярен.

Я выйду в прямой эфир, пройду по маршруту и по видеосвязи покажу вам всю прелесть каталонского модерна, ее особенности и детали.

Мы полюбуемся на дом Мила, заглянем квартал раздора, обойдем вокруг знаменитого долгостроя Саграда Фамилия и увидим госпиталь Сант-Пау.

И, конечно, поговорим о жизни самых удивительных людей того времени, которые жили и творили в Барселоне — Дали и Гауди.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • €4.99 за человека

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Онлайн-экскурсия «Эпоха модерна Барселоны — Гауди, Дали и не только»
Онлайн-экскурсия «Эпоха модерна Барселоны — Гауди, Дали и не только»

Что вы увидите

  • Саграда Фамилия
  • квартал раздора
  • дом Мила
  • госпиталь Сан-Пау
Модерновый идеал
Отправляемся на прогулку 👣 по главным шедеврам архитектуры модерна в Барселоне. Архитекторы всего мира приезжают сюда и долгими часами бродят по «золотому квадрату» каталонского модернизма. Именно этот стиль сделал Барселону особенным местом, не похожим ни на какой другой европейский город 🏙️ этой прогулке мы полюбуемся на дом Мила и квартал раздора, обойдем вокруг знаменитого долгостроя Саграда Фамилия и увидим госпиталь Сант-Пау. Я покажу вам интересные детали, которые вы могли даже не заметить, гуляя по городу самостоятельно.
Буржуазная Барселона
Мы отправимся в район Эшампле, который в XIX веке выбрала каталонская буржуазия для того, чтобы возводить здесь свои дворцы. И именно в этом районе творили великие зодчие. Вас ждут истории 📖 жизни самых удивительных людей того времени, которые жили и творили в Барселоне — Сальвадора Дали, Антонио Гауди и многих других.
Такие разные личности Гауди — скромный, увлечённый только своей работой, одинокий и несчастный в любви. И его полная противоположность Дали — эксцентричный, публичный человек, удивлявший всех своими выходками. Чем они вдохновлялись? Как жили? Как создавали новую архитектуру?
Важно знать:Это онлайн-экскурсия, а не видеозапись. Гид будет на связи с вами в режиме реального времени с улиц Барселоны.
-Экскурсия проходит в уличном формате: гид будет рассказывать и показывать город в прямом эфире.
-Экскурсия проходит в прямом эфире Zoom, смотреть можно с компьютера, телефона или планшета не вставая с дивана!
-Ссылка на трансляцию придет вам на электронную почту при бронировании экскурсии 🧭. Пожалуйста, при бронировании указывайте электронную почту, к которой вы имеете доступ.
Что входит
  • Услуги гида (онлайн)
Начало
🚩 Экскурсия пройдет онлайн (время указано по Москве)
Место завершения
🏁 Экскурсия пройдет онлайн
Онлайн-экскурсия «Эпоха модерна Барселоны — Гауди, Дали и не только»
Онлайн-экскурсия «Эпоха модерна Барселоны — Гауди, Дали и не только»
Онлайн-экскурсия «Эпоха модерна Барселоны — Гауди, Дали и не только»
Онлайн-экскурсия «Эпоха модерна Барселоны — Гауди, Дали и не только»
Онлайн-экскурсия «Эпоха модерна Барселоны — Гауди, Дали и не только»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Наталья Г.
Наталья Г.
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17 отзывов оставили туристы

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