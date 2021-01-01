214 отзывов оставили туристы

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Онлайн-экскурсия «Саграда Фамилия — самый необычный храм на свете»

Разобраться в истории и символах шедевра Гауди

5
214 отзывов
Евгений
Евгений – Гид из Барселоны
Чудо-храм восхищает и приковывает внимание — но часто остается непонятым.

На онлайн-экскурсии я покажу вам красоту и уникальность Саграда Фамилии, которая стала смыслом жизни, даже жертвой, для гения Гауди.

Понятным языком расскажу о Библии на фасадах, о долгострое «песчаного замка» и о том, как сама природа воплотилась в камне.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 мин.
  • 🧑‍💻Онлайн
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🗽Самое популярное
  • Вебинар
  • 🖥Познавай – не выходя из дома
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 99 человек

  • €8 за человека

    Онлайн-экскурсия
Онлайн-экскурсия «Саграда Фамилия — самый необычный храм на свете»
Онлайн-экскурсия «Саграда Фамилия — самый необычный храм на свете»

Что вы узнаете

  • Как родилась идея храма Саграда Фамилия и кто его придумал (спойлер — не Гауди!), как собирали деньги на строительство и почему храм строится так долго
  • Как Гауди, вчерашний студент, стал архитектором Саграда Фамилии
  • В чем гениальность Гауди и какую жертву архитектор вложил в проект своей жизни
  • Как устроен храм от крипты до фасадов и башен и почему фасады так сильно различаются
  • Какие сцены из Библии отражены в элементах храма и как их читать
  • Какие забавные факты связаны со скульптурами

Так, за 1, 5 часа вы получите объемное представление о здании-символе Барселоны, проникнетесь красотой и величием храма, в который вложено столько любви, таланта и труда.

Как проходит онлайн-экскурсия

  • Это живая онлайн-экскурсия, а не видеозапись. Гид проводит её из своего дома в формате вебинара. Вы можете лежать на диване, пить чай или вино 🍷 и даже заниматься домашними делами 😃
  • Встреча проходит в бесплатной программе Zoom. Это очень просто, можно участвовать с компьютера, телефона или планшета.
  • Время начала экскурсии 🧭 указано по Москве. Ссылка на заказ будет доступна в билете после оплаты. Также за 1 час до начала экскурсии мы пришлем вам напоминание на почту.
  • После экскурсии мы отправим вам дополнительные материалы, чтобы вы могли погрузиться в тему: презентацию, список книг и видео

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Скидка €15 на любую экскурсию ⛳ гида

Кроме того, вы получите разовую скидку 15€ на любую мою оффлайн-экскурсию (действует бессрочно). Буду рад встрече!

Начало и место завершения
🚩 у экрана :) в программе Zoom
Онлайн-экскурсия «Саграда Фамилия — самый необычный храм на свете»
Онлайн-экскурсия «Саграда Фамилия — самый необычный храм на свете»
Онлайн-экскурсия «Саграда Фамилия — самый необычный храм на свете»
Онлайн-экскурсия «Саграда Фамилия — самый необычный храм на свете»
Онлайн-экскурсия «Саграда Фамилия — самый необычный храм на свете»
Онлайн-экскурсия «Саграда Фамилия — самый необычный храм на свете»
Онлайн-экскурсия «Саграда Фамилия — самый необычный храм на свете»
Онлайн-экскурсия «Саграда Фамилия — самый необычный храм на свете»
Онлайн-экскурсия «Саграда Фамилия — самый необычный храм на свете»

Выберите дату начала онлайн-встречи

  • Это групповая онлайн-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 99 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопрос до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Евгений
Евгений
Журналист. Сценарист. Собиратель городских историй. Живу в Барселоне с 2012 года. Провожу необычные экскурсии и устраиваю приключения по всей Каталонии — в монастырь Монтсеррат, по местам Сальвадора Дали, в Таррагону, в средневековые города региона... А также могу организовать для вас и ваших друзей увлекательную игру-квест с поиском «сокровищ» в самых интересных районах города.
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214 отзывов оставили туристы

1 января 2021
Потрясающая история: от идеи, поиска решения, первых набросков незаслуженно забытых архитекторов, через гениальный взлет Гауди и его трагедию, и потом -сгоревший архив. полувековое застывание. возрождение стройки с помощью всенародного поиска фото и привлечение пожертвований. признание и освящение церковью. - и укрепляющаяся надежда на то. то через несколько лет (пусть даже не к 26му году, а позже) храм будет завершен. Я в восторге - и от этой вдохновляющей истории, и от ее автора и рассказчика - Евгения, который придумал, нашел фото и чертежи и собрал их в замечательный вебинар. Спасибо ему за еще один повод не терять веру в человечество, несмотря на неудачи, утраты, отсутствие даже примеров и оснований для надежды - мы, как свидетельствует история Саграда Фамилья - можем творить чудеса!
17 декабря 2020
Рекомендую всем, кто уже побывал "вживую" в этом космическом храме. Мы посетили несколько лет назад. И так были потрясены увиденным, что не могли тогда воспринимать никакую информацию. Просто смотрели и не могли глазам своим поверить. И вот теперь Евгений нам дал полное представление об истории создания этого шедевра, о великих (и великодушных!) людях, благодаря которым мы видим эту Нереальную Красоту. Спасибо, уважаемый гид!
17 декабря 2020
Мне очень понравилась Экскурсия. Евгений - прекрасно подаёт материал, глубоко знает тему, очень интересны детали, отчего складывается связная картина, очень интересная и завораживающая. Евгений рассказывает простым языком и очень располагает к себе. Спасибо, что такая казалось сложная тема была раскрыта на одном дыхании и очень глубоко.
29 ноября 2020
Давно хотела побывать на этой экскурсии. И получила большое удовольствие: интересная информация, легко воспринимается. Чувствуется, что Евгений с удовольствием делится ею. Спасибо!
29 октября 2020
Невероятная лекция о самом необычном соборе мира. Евгений прекрасно разбирается в теме и преподносит материал интересно и весело. Слушали рассказ с открытым ртом, затаив дыхание :)) Узнали много нового, хотя и были в Саграда Фамилия уже несколько раз. Я долгое время сомневалась в данном формате экскурсии, отдавая предпочтение уже привычным онлайн-прогулкам. И очень зря. Мы посмотрели собор со всех уголков и даже с высоты птичьего полета. Евгений детально описал едва ли не каждый миллиметр фасадов, включая еще не построенный. Большое спасибо за познавательный и увлекательный рассказ!
24 октября 2020
Экскурсия Саграда Фамилия с Евгением -это эмоционально яркий, артистичный, потрясающий рассказ о храме, строительство которого ведется уже не один век. Из интересного и увлекательного повествования можно узнать не только о замысле, ходе и интригующих подробностях его строительства, но и увидеть его прекрасные фасады и необычайной красоты внутреннее убранство. Сложные библейские сюжеты Евгений интерпретирует в самобытной форме и мастерски обыгрывает непринужденным рассказом. Простым языком доносит до обывателя смысл и значение разных архитектурных деталей и элементов. Евгений - Настоящий ГУРУ своего дела ! Рекомендую его экскурсию к обязательному посещению! Браво, Евгений !!!
24 сентября 2020
Экскурсия очень понравилась. Время прошло не заметно. Замечательный гид. Обязательно буду рекомендовать друзьям. Спасибо!
22 сентября 2020
Красивый храм и снаружи и внутри с очень интересной историей его создания.
17 сентября 2020
Захватывает. На одном дыхании. Много интересной информации! Спасибо!
2 сентября 2020
Огромное спасибо Евгению за идеальное погружение в историю, религию и искусство. Замечательная подача информации, под впечатлением несколько дней! Непреодолимое желание увидеть Саграда Фамилия снова!
1 сентября 2020
Экскурсия понравилась очень! Отличная идея проводить виртуальные туры в наше время, когда нет возможности выезжать! Отдельное спасибо Евгению за содержательный рассказ. С радостью присоединюсь к другим экскурсиям! Рекомендую всем!
20 августа 2020
Экскурсия очень поравилась. Дети 10 и 13 лет смотрели не отрываясь! Рекомендуем!
20 августа 2020
Рекомендую обязательно! Евгений очень увлекательно рассказывает о храме, очень хорошо поставлена речь. Обязательно возьму ещё его экскурсии
17 августа 2020
Очень интересная и познавательная экскурсия
6 августа 2020
Проведенное мероприятие нельзя назвать экскурсией. С экрана монитора была прочитана лекция, а как хотелось взглянуть хоть на один фасад, оценить масштаб строения, а не просто услышать цифры, какой высоты храм. Да лекция была познавательной, но ожидание было иным. Её мы должны были прочесть самостоятельно после того как осмотрели храм с гидом.
Евгений
Ответ гида:Благодарю Вас за участие в экскурсии и за Ваш отзыв на неё. Жаль, что Вы не разобрались в форме проведения экскурсии. На нашей платформе есть несколько видов онлайн экскурсий. Каждый может выбрать для себя подходящий вариант. Для рассказа о храме Саграда Фамилия я выбрал именно вариант вебинара (то есть лекции), так как эта форма рассказа позволяет детально, при помощи презентации и фотографий, рассмотреть это чудесное сооружение и погрузиться в его историю. К сожалению, из-за ситуации с пандемией, храм Саграда Фамилия сейчас закрыт. А виртуальная экскурсия - пожалуй, единственный шанс побывать внутри храма. Для тех же путешественников, кто предпочитает онлайн прогулки по городу, Трипстер предлагает множество подобных экскурсий, в том числе и по Барселоне.
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