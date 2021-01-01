214 отзывов оставили туристы

Проведенное мероприятие нельзя назвать экскурсией. С экрана монитора была прочитана лекция, а как хотелось взглянуть хоть на один фасад, оценить масштаб строения, а не просто услышать цифры, какой высоты храм. Да лекция была познавательной, но ожидание было иным. Её мы должны были прочесть самостоятельно после того как осмотрели храм с гидом.

Евгений