214 отзывов оставили туристы

Кроме того, вы получите разовую скидку 15€ на любую мою оффлайн-экскурсию (действует бессрочно). Буду рад встрече!
Начало и место завершения
🚩 у экрана :) в программе Zoom
Выберите дату начала онлайн-встречи
Это групповая онлайн-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 99 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Вы можете задать гиду вопрос до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Евгений
Журналист. Сценарист. Собиратель городских историй. Живу в Барселоне с 2012 года. Провожу необычные экскурсии и устраиваю приключения по всей Каталонии — в монастырь Монтсеррат, по местам Сальвадора Дали, в Таррагону, в средневековые города региона... А также могу организовать для вас и ваших друзей увлекательную игру-квест с поиском «сокровищ» в самых интересных районах города.
Потрясающая история: от идеи, поиска решения, первых набросков незаслуженно забытых архитекторов, через гениальный взлет Гауди и его трагедию, и потом -сгоревший архив. полувековое застывание. возрождение стройки с помощью всенародного поиска фото и привлечение пожертвований. признание и освящение церковью. - и укрепляющаяся надежда на то. то через несколько лет (пусть даже не к 26му году, а позже) храм будет завершен. Я в восторге - и от этой вдохновляющей истории, и от ее автора и рассказчика - Евгения, который придумал, нашел фото и чертежи и собрал их в замечательный вебинар. Спасибо ему за еще один повод не терять веру в человечество, несмотря на неудачи, утраты, отсутствие даже примеров и оснований для надежды - мы, как свидетельствует история Саграда Фамилья - можем творить чудеса!
Светлана
17 декабря 2020
Рекомендую всем, кто уже побывал "вживую" в этом космическом храме. Мы посетили несколько лет назад. И так были потрясены увиденным, что не могли тогда воспринимать никакую информацию. Просто смотрели и не могли глазам своим поверить. И вот теперь Евгений нам дал полное представление об истории создания этого шедевра, о великих (и великодушных!) людях, благодаря которым мы видим эту Нереальную Красоту. Спасибо, уважаемый гид!
Татьяна
17 декабря 2020
Мне очень понравилась Экскурсия. Евгений - прекрасно подаёт материал, глубоко знает тему, очень интересны детали, отчего складывается связная картина, очень интересная и завораживающая. Евгений рассказывает простым языком и очень располагает к себе. Спасибо, что такая казалось сложная тема была раскрыта на одном дыхании и очень глубоко.
Лариса
29 ноября 2020
Давно хотела побывать на этой экскурсии. И получила большое удовольствие: интересная информация, легко воспринимается. Чувствуется, что Евгений с удовольствием делится ею. Спасибо!
Мария
29 октября 2020
Невероятная лекция о самом необычном соборе мира. Евгений прекрасно разбирается в теме и преподносит материал интересно и весело. Слушали рассказ с открытым ртом, затаив дыхание :)) Узнали много нового, хотя и были в Саграда Фамилия уже несколько раз. Я долгое время сомневалась в данном формате экскурсии, отдавая предпочтение уже привычным онлайн-прогулкам. И очень зря. Мы посмотрели собор со всех уголков и даже с высоты птичьего полета. Евгений детально описал едва ли не каждый миллиметр фасадов, включая еще не построенный. Большое спасибо за познавательный и увлекательный рассказ!
ALEXANDR
24 октября 2020
Экскурсия Саграда Фамилия с Евгением -это эмоционально яркий, артистичный, потрясающий рассказ о храме, строительство которого ведется уже не один век. Из интересного и увлекательного повествования можно узнать не только о замысле, ходе и интригующих подробностях его строительства, но и увидеть его прекрасные фасады и необычайной красоты внутреннее убранство. Сложные библейские сюжеты Евгений интерпретирует в самобытной форме и мастерски обыгрывает непринужденным рассказом. Простым языком доносит до обывателя смысл и значение разных архитектурных деталей и элементов. Евгений - Настоящий ГУРУ своего дела ! Рекомендую его экскурсию к обязательному посещению! Браво, Евгений !!!
Галина
24 сентября 2020
Экскурсия очень понравилась. Время прошло не заметно. Замечательный гид. Обязательно буду рекомендовать друзьям. Спасибо!
Наталья
22 сентября 2020
Красивый храм и снаружи и внутри с очень интересной историей его создания.
Мария
17 сентября 2020
Захватывает. На одном дыхании. Много интересной информации! Спасибо!
Алексей
2 сентября 2020
Огромное спасибо Евгению за идеальное погружение в историю, религию и искусство. Замечательная подача информации, под впечатлением несколько дней! Непреодолимое желание увидеть Саграда Фамилия снова!
Дина
1 сентября 2020
Экскурсия понравилась очень! Отличная идея проводить виртуальные туры в наше время, когда нет возможности выезжать! Отдельное спасибо Евгению за содержательный рассказ. С радостью присоединюсь к другим экскурсиям! Рекомендую всем!
Татьяна
20 августа 2020
Экскурсия очень поравилась. Дети 10 и 13 лет смотрели не отрываясь! Рекомендуем!
Полина
20 августа 2020
Рекомендую обязательно! Евгений очень увлекательно рассказывает о храме, очень хорошо поставлена речь. Обязательно возьму ещё его экскурсии
Юля
17 августа 2020
Очень интересная и познавательная экскурсия
Елена
6 августа 2020
Проведенное мероприятие нельзя назвать экскурсией. С экрана монитора была прочитана лекция, а как хотелось взглянуть хоть на один фасад, оценить масштаб строения, а не просто услышать цифры, какой высоты храм. Да лекция была познавательной, но ожидание было иным. Её мы должны были прочесть самостоятельно после того как осмотрели храм с гидом.
Евгений
Ответ гида:Благодарю Вас за участие в экскурсии и за Ваш отзыв на неё. Жаль, что Вы не разобрались в форме проведения экскурсии. На нашей платформе есть несколько видов онлайн экскурсий. Каждый может выбрать для себя подходящий вариант. Для рассказа о храме Саграда Фамилия я выбрал именно вариант вебинара (то есть лекции), так как эта форма рассказа позволяет детально, при помощи презентации и фотографий, рассмотреть это чудесное сооружение и погрузиться в его историю. К сожалению, из-за ситуации с пандемией, храм Саграда Фамилия сейчас закрыт. А виртуальная экскурсия - пожалуй, единственный шанс побывать внутри храма. Для тех же путешественников, кто предпочитает онлайн прогулки по городу, Трипстер предлагает множество подобных экскурсий, в том числе и по Барселоне.