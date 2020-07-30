20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Онлайн-экскурсия «Жизнь и гений Сальвадора Дали»

Разгадать внутренний мир уникального человека и понять безумного художника

Евгений
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Евгений – ваш гид
Великий провокатор.

Талантливый художник.

Застенчивый любовник.

Жизнь Дали — сплошной сюрреализм.

Наша задача — заглянуть в его душу и разобраться в событиях, сформировавших его личность.

Вы узнаете самое важное, часто шокирующее, о жизни и любви гения от первого до последнего дня.

Виртуально побываете в каталонских музеях «треугольника Дали» и раскроете символы его творчества.

8 за человека

У этой экскурсии20 отзывов
5
Онлайн-экскурсия «Жизнь и гений Сальвадора Дали»
Онлайн-экскурсия «Жизнь и гений Сальвадора Дали»

Что вы узнаете

Каким рос Дали. Я собрал для вас удивительные сюжеты: например, как маленький Сальвадор получал желаемое, зачем кусал летучую мышь, как чуть не убил ребенка, чего боялся и о чем мечтал.

Кто он, Дали-провокатор. Вы услышите о выходках и причудах уже взрослого Сальвадора, о его образе жизни и неожиданных проектах — от «тараканьих усов» до сотрудничества с Хичкоком и Диснеем.

Какими были отношения художника с женой Галой и кто еще стал музой Дали. Мы поговорим о необычной истории любви: в том числе, виртуально заглянем в дом-музей Дали и Галы в Кадакесе и в замок Пуболь, который Сальвадор подарил жене.

В чем символизм творчества Дали. Как в нем отразились душевные переживания и комплексы художника. В этой онлайн-экскурсии мы не будем изучать картины, но перенесемся в театр-музей Дали в Фигерасе, чтобы рассмотреть 10 других ярких работ сюрреалиста.

Как проходит онлайн-экскурсия

  • Это живая онлайн-экскурсия, а не видеозапись. Гид проводит её из своего дома в формате вебинара. Вы можете лежать на диване, пить чай или вино и даже заниматься домашними делами :)
  • Встреча проходит в бесплатной программе Zoom. Это очень просто, можно участвовать с компьютера, телефона или планшета.
  • Время начала экскурсии указано по Москве. Ссылка на заказ будет доступна в билете после оплаты. Также за 1 час до начала экскурсии мы пришлем вам напоминание на почту.
  • После экскурсии мы отправим вам дополнительные материалы, чтобы вы могли погрузиться в тему: презентацию и список «что почитать, посмотреть» о Дали

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Кроме того, вы получите разовую скидку 15€ на любую мою оффлайн-экскурсию (действует бессрочно). Буду рад встрече!

Онлайн-экскурсия «Жизнь и гений Сальвадора Дали»
Онлайн-экскурсия «Жизнь и гений Сальвадора Дали»
Онлайн-экскурсия «Жизнь и гений Сальвадора Дали»
Онлайн-экскурсия «Жизнь и гений Сальвадора Дали»
Онлайн-экскурсия «Жизнь и гений Сальвадора Дали»
Онлайн-экскурсия «Жизнь и гений Сальвадора Дали»
Онлайн-экскурсия «Жизнь и гений Сальвадора Дали»
Онлайн-экскурсия «Жизнь и гений Сальвадора Дали»
Онлайн-экскурсия «Жизнь и гений Сальвадора Дали»
Онлайн-экскурсия «Жизнь и гений Сальвадора Дали»
Онлайн-экскурсия «Жизнь и гений Сальвадора Дали»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 99 человек.
  • Местов встречи для начала тура у экрана :) в программе Zoom.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Евгений
Евгений
Журналист. Сценарист. Собиратель городских историй. Живу в Барселоне с 2012 года. Провожу необычные экскурсии и устраиваю приключения по всей Каталонии — в монастырь Монтсеррат, по местам Сальвадора Дали, в Таррагону, в средневековые города региона... А также могу организовать для вас и ваших друзей увлекательную игру-квест с поиском «сокровищ» в самых интересных районах города.
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20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

30 июля 2020
Мне была очень интересна эта экскурсия, рассказавшая о жизни Сальвадора Дали. Очень много интересных фактов, где показан настоящий характер художника. Очень рекомендую эту экскурсию, интересная информация, поданная доступным языком рассказчика.
19 июля 2020
На экскурсии Евгения были уже 2ой раз. Первый был по Саграде Фамилья. Как всегда много фактов, последовательно, обстоятельно и захватывающе. Слушали со всей семьей, включая двух 13-летних мальчишек. Младше детям может и не стоит. Все-таки это Дали... У всех осталась масса воспоминаний. До сих пор обсуждаем. Твёрдая 5
9 июля 2020
Прекрасная экскурсия! Глубокое знание материала! О картинах Дали лекций много, а вот о жизни и так подробно в первый раз услышала. И ведущий прирожденный рассказчик. Надеюсь будет ещё много таких экскурсий!
7 июля 2020
Очень интересная экскурсия! Прослушала на одном дыхании. Спасибо Евгению за интересную и содержательную экскурсию и всей команде tripster.
6 июля 2020
Люблю гений и творчество Сальвадора Дали, и на Экскурсии узнала много интересных фактов его жизни и жизни его семьи. Очень понравилось!
5 июля 2020
Экскурсия и гид понравились, Очень интересно, Сама тема неоднозначная.
4 июля 2020
Потрясающий рассказ, раскрывающий загадки личности Сальвадора Дали! Несмотря на то, что много читала и смотрела об этом экстравагантном художнике, я бы сказала короле эпатажа, тем не менее Евгений открыл новые, неожиданные факты в его биографии! Экскурсия получилась очень насыщенной и познавательной! Рекомендую!
30 июня 2020
Посетила вторую экскурсию Евгения, как, впрочем, и собиралась. Умница-гид не разочаровал. Чрезвычайно интересное повествование о жизни Дали захватывает. Много широко неизвестных фактов. Оригинальные фотографии. Тактичное и интеллигентное освещение интимных эпизодов из жизни неоднозначного гения. Особое спасибо за четкое соблюдение тайминга, что позволяет планировать дальнейшие дела.
30 июня 2020
Просто еще один шедевр от лучшего гида трипстера! Благодарю!
29 июня 2020
О Сальвадоре Дали можно говорить вечно. Я не новичок в этой теме. Но мне Удалось узнать новое и интересное в процессе экскурсии. Спасибо Евгению и Трипстеру
Ещё 10 отзывов

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