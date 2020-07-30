20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вы узнаете

Каким рос Дали. Я собрал для вас удивительные сюжеты: например, как маленький Сальвадор получал желаемое, зачем кусал летучую мышь, как чуть не убил ребенка, чего боялся и о чем мечтал.

Кто он, Дали-провокатор. Вы услышите о выходках и причудах уже взрослого Сальвадора, о его образе жизни и неожиданных проектах — от «тараканьих усов» до сотрудничества с Хичкоком и Диснеем.

Какими были отношения художника с женой Галой и кто еще стал музой Дали. Мы поговорим о необычной истории любви: в том числе, виртуально заглянем в дом-музей Дали и Галы в Кадакесе и в замок Пуболь, который Сальвадор подарил жене.

В чем символизм творчества Дали. Как в нем отразились душевные переживания и комплексы художника. В этой онлайн-экскурсии мы не будем изучать картины, но перенесемся в театр-музей Дали в Фигерасе, чтобы рассмотреть 10 других ярких работ сюрреалиста.

Как проходит онлайн-экскурсия

Это живая онлайн-экскурсия, а не видеозапись. Гид проводит её из своего дома в формате вебинара. Вы можете лежать на диване, пить чай или вино и даже заниматься домашними делами :)

Встреча проходит в бесплатной программе Zoom. Это очень просто, можно участвовать с компьютера, телефона или планшета.

Время начала экскурсии указано по Москве. Ссылка на заказ будет доступна в билете после оплаты. Также за 1 час до начала экскурсии мы пришлем вам напоминание на почту.

После экскурсии мы отправим вам дополнительные материалы, чтобы вы могли погрузиться в тему: презентацию и список «что почитать, посмотреть» о Дали

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Скидка €15 на любую экскурсию гида

Кроме того, вы получите разовую скидку 15€ на любую мою оффлайн-экскурсию (действует бессрочно). Буду рад встрече!