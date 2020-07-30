20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Каким рос Дали. Я собрал для вас удивительные сюжеты: например, как маленький Сальвадор получал желаемое, зачем кусал летучую мышь, как чуть не убил ребенка, чего боялся и о чем мечтал.
Кто он, Дали-провокатор. Вы услышите о выходках и причудах уже взрослого Сальвадора, о его образе жизни и неожиданных проектах — от «тараканьих усов» до сотрудничества с Хичкоком и Диснеем.
Какими были отношения художника с женой Галой и кто еще стал музой Дали. Мы поговорим о необычной истории любви: в том числе, виртуально заглянем в дом-музей Дали и Галы в Кадакесе и в замок Пуболь, который Сальвадор подарил жене.
В чем символизм творчества Дали. Как в нем отразились душевные переживания и комплексы художника. В этой онлайн-экскурсии мы не будем изучать картины, но перенесемся в театр-музей Дали в Фигерасе, чтобы рассмотреть 10 других ярких работ сюрреалиста.
Онлайн-экскурсия «Саграда Фамилия — самый необычный храм на свете»
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