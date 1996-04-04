Лучший вариант экскурсии 🧭 для тех, кто приехал в Барселону на два-три дня или остановился в пригороде столицы ⭐️ Каталонии. Мы пройдемся по улочкам Готического квартала, полюбуемся работами Гауди в районе Эйшампле, а также раскроем пару-тройку тайн великой стройки Саграда Фамилия (Храма Святого Семейства)

Экскурсия начнется с Готического квартала, посмотрим Кафедральный Собор, площадь Короля и другие живописные уголки старой Барселоны. Поговорим о национальных традициях и городских легендах. После пройдемся по бульвару Рамблас - самому известному променаду города и обязательно зайдем на рынок Бокерия, где утолим жажду стаканчиком свежевыжатого сока. Далее, будем наслаждаться архитектурой эпохи модерн и работами Антони Гауди. Мы посмотрим Дом Батло, Дом Мила, Шоколадный домик и легендарный «Квартал раздора». Далее мы подъедем к главной достопримечательности 🏛️ города- Храму Святого Семейства или Саграда Фамилия (на метро 🚇 или такси 🚕, по желанию). Поговорим о великом плане гениального архитектора, о том как будет выглядеть храм в конце строительства, ведь Саграда Фамилия — это библия в камне, где каждая скульптура, каждая колонна, каждый витраж, каждый камень несёт огромный символический смысл.