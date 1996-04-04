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Пешая экскурсия по Барселоне: Готический квартал, Рамблас и Саграда Фамилия

4.6
9 отзывов
Виталий и.
Виталий и. – Гид из Барселоны
Барселона — крупнейший промышленный и торговый центр Испании.

В город 🏙️ ежегодно приезжает более 80 млн.

туристов, чтобы полюбоваться красотами Саграды Фамилии, Кафедрального Собора и Шоколадного Домика.

Прогулка 👣 длится 4 часа, а значит вы успеете посмотреть всё!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-8 человек

  • €135 за экскурсию

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Пешая экскурсия по Барселоне: Готический квартал, Рамблас и Саграда Фамилия
Пешая экскурсия по Барселоне: Готический квартал, Рамблас и Саграда Фамилия

Что вы увидите

  • Площадь Каталонии
  • Пласа Нова
  • Пласа Сант Жауме
  • Пласа дель Рей
  • Еврейский квартал
  • рынок Бокрия
  • Квартал раздора
  • Дом Мила
  • Саграда Фамилия
Лучший вариант экскурсии 🧭 для тех, кто приехал в Барселону на два-три дня или остановился в пригороде столицы ⭐️ Каталонии. Мы пройдемся по улочкам Готического квартала, полюбуемся работами Гауди в районе Эйшампле, а также раскроем пару-тройку тайн великой стройки Саграда Фамилия (Храма Святого Семейства)
Экскурсия начнется с Готического квартала, посмотрим Кафедральный Собор, площадь Короля и другие живописные уголки старой Барселоны. Поговорим о национальных традициях и городских легендах. После пройдемся по бульвару Рамблас - самому известному променаду города и обязательно зайдем на рынок Бокерия, где утолим жажду стаканчиком свежевыжатого сока. Далее, будем наслаждаться архитектурой эпохи модерн и работами Антони Гауди. Мы посмотрим Дом Батло, Дом Мила, Шоколадный домик и легендарный «Квартал раздора». Далее мы подъедем к главной достопримечательности 🏛️ города- Храму Святого Семейства или Саграда Фамилия (на метро 🚇 или такси 🚕, по желанию). Поговорим о великом плане гениального архитектора, о том как будет выглядеть храм в конце строительства, ведь Саграда Фамилия — это библия в камне, где каждая скульптура, каждая колонна, каждый витраж, каждый камень несёт огромный символический смысл.
Что входит
  • Сопровождение гида
  • Дегустации
  • Проезд в метро
Что не входит
  • Посещение платных достопримечательностей
Начало
🚩 Площадь Каталонии (Plaça Catalunya)
Место завершения
🏁 Саграда Фамилия
Пешая экскурсия по Барселоне: Готический квартал, Рамблас и Саграда Фамилия
Пешая экскурсия по Барселоне: Готический квартал, Рамблас и Саграда Фамилия
Пешая экскурсия по Барселоне: Готический квартал, Рамблас и Саграда Фамилия
Пешая экскурсия по Барселоне: Готический квартал, Рамблас и Саграда Фамилия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Виталий и.
Виталий и.
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9 отзывов оставили туристы

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