Групповая пешеходная экскурсия ⛳ по Барселоне. Каждый день в 15:15. В любую погоду. При любом количестве участников. Два маршрута, которые чередуются через день.

Карту и расписание маршрутов смотрите в фотографиях.

Красный маршрут посвящен современным реалиям Барселоны и охватывает бульвар Рамбла, центральную туристическую артерию города. Огромным разнообразием и интересными запахами манит рынок Бокерия. Захватим Готический квартал с римскими руинами и древними захоронениями. Мы увидим как рос творчески и притворял в жизнь свою сумасшедшую архитектуру великий Гауди. Узнаем где пропадают деньги с кредитных карточек когда начинается сезон скидок. Ну а закончим недалеко от центральной площади Каталонии, которая делит город 🏙️ на старый и современн в квартале Эшампле.

Синий маршрут погружает в историю 📖 Средневековой Барселоны. Яркие истории из прошлого, произошедшие в лабиринте узких улочек древнего города. Здесь на каждом углу вас поджидает удивительная легенда и необычные персонажи из прошлого, которые вновь оживут специально для вас. Инквизиция и великие открытия, времена величия и огромной скорби. Мы прогуляемся по Готическому и Еврейскому кварталу, увидим Кафедральный собор, самые атмосферные площади Старого Города, пройдемся по кварталу ремесленников, где сейчас находится модный район Борн, и закончим прогулку 👣 недалеко от пляжа Барселонета.