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Пешеходная экскурсия по Барселоне

4.6
220 отзывов
Свой Ч.
Свой Ч. – Гид из Барселоны
В легкой атмосфере вы отправитесь на исследование исторического центра Барселоны.

Местный житель проведет вам экскурсию ⛳ по главным достопримечательностям, не забыв о незаметных уголках.

Вы увидите знаменитый бульвар Ла Рамбла, обязательно что-нибудь съедите на рынке Бокерия, а в готическом квартале и районе Эль Борн пройдетесь по древним узеньким улочкам.

Гид подскажет, где можно вкусно недорого пообедать, в какой музей 🖼 точно стоит заглянуть хоть на часик и другие важные для туриста вещи.
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  • 👥Групповая
  • 🗽Самое популярное
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €20 за человека

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Пешеходная экскурсия по Барселоне
Пешеходная экскурсия по Барселоне

Что вы увидите

  • Синий Маршрут:
  • Готический квартал
  • Sinagoga Major
  • Plaza Sant Felip Neri
  • Дворик Епископа
  • Кафедральный Собор
  • Plaza del Rei
  • Колонны храма Барсино
  • Plaza Sant Jaume
  • Район Борн
  • Церковь Santa Maria del Mar
  • Пляж Барселонета
  • Красный маршрут:
  • Бульвар La Rambla
  • Готический квартал
  • Королевская Площадь (Plaza Real)
  • Рынок Бокерия
  • Древнеримское кладбище
  • Площадь Каталонии
  • Бульвар Paseo de Gracia
  • Район Эшампле
  • Квартал Раздора
  • Дом Гауди Batllo
Групповая пешеходная экскурсия ⛳ по Барселоне. Каждый день в 15:15. В любую погоду. При любом количестве участников. Два маршрута, которые чередуются через день.
Карту и расписание маршрутов смотрите в фотографиях.
Красный маршрут посвящен современным реалиям Барселоны и охватывает бульвар Рамбла, центральную туристическую артерию города. Огромным разнообразием и интересными запахами манит рынок Бокерия. Захватим Готический квартал с римскими руинами и древними захоронениями. Мы увидим как рос творчески и притворял в жизнь свою сумасшедшую архитектуру великий Гауди. Узнаем где пропадают деньги с кредитных карточек когда начинается сезон скидок. Ну а закончим недалеко от центральной площади Каталонии, которая делит город 🏙️ на старый и современн в квартале Эшампле.
Синий маршрут погружает в историю 📖 Средневековой Барселоны. Яркие истории из прошлого, произошедшие в лабиринте узких улочек древнего города. Здесь на каждом углу вас поджидает удивительная легенда и необычные персонажи из прошлого, которые вновь оживут специально для вас. Инквизиция и великие открытия, времена величия и огромной скорби. Мы прогуляемся по Готическому и Еврейскому кварталу, увидим Кафедральный собор, самые атмосферные площади Старого Города, пройдемся по кварталу ремесленников, где сейчас находится модный район Борн, и закончим прогулку 👣 недалеко от пляжа Барселонета.
Что входит
  • Экскурсия по главным достопримечательностям исторического центра от местного жителя
  • Советы и рекомендации для дальнейшего самостоятельного знакомства с Барселоной
  • Погружение в атмосферу города
Что не входит
  • Внутренний осмотр достопримечательностей
  • Вода
  • Личные расходы
Начало
🚩 Columbus Monument, Plaça Portal de la pau
Место завершения
🏁 Барселона
Пешеходная экскурсия по Барселоне
Пешеходная экскурсия по Барселоне
Пешеходная экскурсия по Барселоне

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Свой Ч.
Свой Ч.
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220 отзывов оставили туристы

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