Пешеходная экскурсия ⛳ по Барселоне с использованием городского транспорта. Мы посетим знаменитый Готический квартал, Кафедральный собор, Королевскую Площадь и Площадь Короля. Дворец Гуэля — тихий оазис роскоши, увидим Дом Бальо, прогуляемся по «Невскому проспекту» Барселоны - Пасео-де-Грасия, посетим великое творение Гауди "Саграда Фамилия", не оставим без внимания и парк 🌳 Гуэль и многое, многое, многое другое.