Пешеходная экскурсия ⛳ по Барселоне с использованием городского транспорта. Мы посетим знаменитый Готический квартал, Кафедральный собор, Королевскую Площадь и Площадь Короля. Дворец Гуэля — тихий оазис роскоши, увидим Дом Бальо, прогуляемся по «Невскому проспекту» Барселоны - Пасео-де-Грасия, посетим великое творение Гауди "Саграда Фамилия", не оставим без внимания и парк 🌳 Гуэль и многое, многое, многое другое.
Что входит
услуги гида
Что не входит
личные расходы
билеты
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.