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Пешеходная экскурсия по Барселоне с использованием городского транспорта

Victoria_Vip_Barcelona
Victoria_Vip_Barcelona – Гид из Барселоны
В Барселону нельзя влюбиться ❤️, её можно только полюбить… Увидеть Барселону и захотеть жить заново.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🗽Самое популярное
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €140 за экскурсию

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Пешеходная экскурсия по Барселоне с использованием городского транспорта
Пешеходная экскурсия по Барселоне с использованием городского транспорта

Что вы увидите

  • Готический квартал
  • Королевская Площадь
  • Площадь Короля
  • Дворец Гуэль
  • Дом Бальо
  • Пасео-де-Грасия
  • Саграда Фамилия
  • Парк Гуэль
  • многое другое
Пешеходная экскурсия ⛳ по Барселоне с использованием городского транспорта. Мы посетим знаменитый Готический квартал, Кафедральный собор, Королевскую Площадь и Площадь Короля. Дворец Гуэля — тихий оазис роскоши, увидим Дом Бальо, прогуляемся по «Невскому проспекту» Барселоны - Пасео-де-Грасия, посетим великое творение Гауди "Саграда Фамилия", не оставим без внимания и парк 🌳 Гуэль и многое, многое, многое другое.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • личные расходы
  • билеты
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Пешеходная экскурсия по Барселоне с использованием городского транспорта
Пешеходная экскурсия по Барселоне с использованием городского транспорта
Пешеходная экскурсия по Барселоне с использованием городского транспорта
Пешеходная экскурсия по Барселоне с использованием городского транспорта

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Victoria_Vip_Barcelona
Victoria_Vip_Barcelona
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