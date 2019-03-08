10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Лучшие пивные заведения Барселоны

Мы побываем в самых интересных барах Готического квартала и Раваля, каждый из которых вас приятно удивит. Вы заглянете в бюджетный паб с самой дешевой пинтой пива и отдохнете в баре рядом с древнеримской стеной. Посетите ирландский паб в тихом внутреннем дворике и каталонский бар, где можно оценить местные сорта пива и попробовать интересные закуски. И конечно, отдадим должное каталонскому крафту в атмосферном пабе с живой музыкой! Я расскажу вам несколько интересных фактов о местных пивоваренных гигантах: кто из них проводит концерты на действующем заводе, кто создал при пивоварне ресторан, а кто – открыл офис на месте старого стадиона ФК «Барселона».

Прогулка по историческому центру

Наша прогулка будет проходить по главным городским площадям, у каждой из которых припасена своя трагическая история. Вы увидите королевский дворец, который имел тайный ход, рассмотрите старое граффити в память о неизвестных анархистах и гражданской войне. Поговорим о Святом Филиппе Нери, человеке с большим сердцем, и великом Антонио Гауди, который провел свои последние дни в одной из старых больниц Раваля. Познакомимся с Котом Ботеро и заглянем в старинный бар, где принято пить абсент. А занимательные истории из жизни Каталонии будут нашими спутниками на протяжении всего маршрута!