10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Исследовать Старый город и зайти в интересные каталонские пабы

Егор
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Егор – ваш гид
Каталония на весь мир славится своим вином, но вот любители пива приходят здесь в замешательство.

Моя экскурсия создана для тех, кто не хочет тратить время на поиски добротного паба в Барселоне.

Мы пройдем по самым живописным улицам и площадям Старого города, а по пути заглянем в самые оригинальные бары, где вы найдете десятки сортов пива и попробуете отличный каталонский крафт.
78 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча Станция метро Jaume I
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У этой экскурсии10 отзывов
4.4
Пивной маршрут по Барселоне
Пивной маршрут по Барселоне

Что вас ожидает

Лучшие пивные заведения Барселоны
Мы побываем в самых интересных барах Готического квартала и Раваля, каждый из которых вас приятно удивит. Вы заглянете в бюджетный паб с самой дешевой пинтой пива и отдохнете в баре рядом с древнеримской стеной. Посетите ирландский паб в тихом внутреннем дворике и каталонский бар, где можно оценить местные сорта пива и попробовать интересные закуски. И конечно, отдадим должное каталонскому крафту в атмосферном пабе с живой музыкой! Я расскажу вам несколько интересных фактов о местных пивоваренных гигантах: кто из них проводит концерты на действующем заводе, кто создал при пивоварне ресторан, а кто – открыл офис на месте старого стадиона ФК «Барселона».

Прогулка по историческому центру
Наша прогулка будет проходить по главным городским площадям, у каждой из которых припасена своя трагическая история. Вы увидите королевский дворец, который имел тайный ход, рассмотрите старое граффити в память о неизвестных анархистах и гражданской войне. Поговорим о Святом Филиппе Нери, человеке с большим сердцем, и великом Антонио Гауди, который провел свои последние дни в одной из старых больниц Раваля. Познакомимся с Котом Ботеро и заглянем в старинный бар, где принято пить абсент. А занимательные истории из жизни Каталонии будут нашими спутниками на протяжении всего маршрута!

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии не входит дегустация пива в барах – 4-12 евро за пинту.
  • Рекомендуем брать эту экскурсию первые дни пребывания в Барселоне, чтобы получить представление о городе и знать, куда можно вернуться за бокалом пива в конце насыщенного дня.
Пивной маршрут по Барселоне
Пивной маршрут по Барселоне
Пивной маршрут по Барселоне
Пивной маршрут по Барселоне
Пивной маршрут по Барселоне
Пивной маршрут по Барселоне
Пивной маршрут по Барселоне
Пивной маршрут по Барселоне

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Станция метро Jaume I.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Егор
Егор
Привет, мне 34 года, знаю и люблю Барселону, в которой мне посчастливилось жить и работать. С радостью составлю компанию для прогулки по городу, поездки на Монтсеррат или по окрестностям, поделюсь тем, что знаю об истории и современной жизни каталонцев. Стараюсь уделять внимание как историческим фактам, так и деталям повседневной жизни. Когда провожу индивидуальные экскурсии, всегда могу скорректировать маршрут, ориентируясь на ваши предпочтения.
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10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

8 марта 2019
Егор -молодец ,Барселона-супер,но не Прага.
10 февраля 2019
Замечательная экскурсия! Егор прекрасный рассказчик, хорошо знающий город. Причем у меня сложилось впечатление, что у этой экскурсии нет определенного маршрута и гид , по ходу , адаптирует ее под твои потребности и это все происходит ненавязчиво, как будто так и должно было быть.
Основываясь на отзывах об экскурсии, я брал ее не как пивную , а как по старому городу и не ошибся, очень интересный взгляд на город .
31 октября 2018
Не советую тратить на эту экскурсию деньги. Лучше взять обычную обзорную и отдельно самостоятельно пройтись по барам пользуясь картой. Гид - неплохой, но тема пива в экскурсии не раскрыта вообще, равно как и нет чего-то "цепляющего", способствующего рекомендации.
30 сентября 2018
Спасибо Егору за приятную прогулку по интересным местам старой Барселоны. Нашли для себя вкусные места, куда хочется возвращаться, и наметили новые экскурсионные точки для посещения :)
20 сентября 2018
Егор очень приятный человек, все было во время содержательно и интересно. Маршрут был составлен с учетом наших пожеланий. Время пролетело незаметно, даже для нашего двухлетнего малыша😁 Спасибо!!
6 сентября 2018
Были на экскурсии в сентябре. Уже не такой наплав туристов и удалось без спешки и толкучек хорошо прогуляться по пивным и барам, заходя на площади Каталонии. Егор хороший рассказчик, углубляется в темы, которые интересны туристам. Рекомендую!
27 августа 2018
Пять интересных и редких пивных точек Барселоны. Умный разговор.
11 июня 2018
Хорошая экскурсия, грамотный гид Егор
10 мая 2018
Я бы сказала, что это не просто пивной маршрут, а маршрут по старой части Барселоны , с рассказами о ее истории и исторических местах и заведениях, которые невозможно видеть и оценить без сопровождения гида.. Пива попробовали при этом различного и вкусного.Егор и рассказчик хороший, и очень дисциплинированный, пунктуальный человек, по которому можно и часы сверять. С Егором было приятно общаться,и,,несмотря на то, что он в Барселоне не так давно, он много знает. И мне думается, что каждое общение с экскурсантами дает ему тоже посыл к расширению своих знаний о городе и истории. Спасибо, Егор! Пусть все сложится у тебя в Испании, Барселоне! Кто поедет из моих знакомых в этот город, обязательно порекомендую Егора как экскурсовода.
14 июля 2017
Начну с того, что экскурсию проводил очень интеллигентный молодой человек, который с первых слов вызвал у нас симпатию! Данная экскурсия нам очень понравилась! У нас была возможность прогуляться по историческим местам ведя непринуждённую беседу, да к тому же зайти в лучшие бары и по-желанию пропустить по стаканчику пива отличного качества! Обычно мужчины не очень любят ходить на исторические экскурсии, но мой муж был очень доволен :) а в месте с ним и я! Мы советуем всем желающим прогуляться и провести приятно и с пользой время посетить эту экскурсию! Егору респект и удачи!

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