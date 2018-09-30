7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Насладиться поездкой и увидеть весь город за 4 часа

Дарья
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Дарья – ваш гид
Главное преимущество велотура, помимо того, что это просто здорово, скорость: за пару часов мы с вами посмотрим буквально весь город, что пешком заняло бы не меньше пары дней.

Барселона — один из лучших в Европе городов для велопрогулок.

Почти каждая улица снабжена велодорожкой, в городе работают сотни точек аренды, на велосипедах ездят и сами горожане.
199 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На велосипеде
Продолжительность 4.5 часов
До 6 человек
Встреча на площади Каталонии (станция метро Catalunya)
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У этой экскурсии7 отзывов
4.86
По Барселоне на велосипеде: море, парки, спорт
По Барселоне на велосипеде: море, парки, спорт

Что вас ожидает

Мы встречаемся с вами на площади Каталонии, в самом центре города. За велосипедами идем вместе – вам не надо беспокоиться о поиске аренды самостоятельно и общении с прокатчиками на иностранном языке.

Маршрут
От площади Каталонии мы отправимся смотреть работы Антони Гауди – дом Бальо, дом Мила и собор Саграда Фамилия. Затем мы спустимся в городской парк Сьютаделья, заедем в район Борн, прокатимся вдоль побережья, и, наконец, доедем до знаменитого проспекта Лас Рамблас. На велосипедах мы поднимемся вдоль всей Рамблас, вернувшись в изначальную точку – площадь Каталонии.

Тематика
За время пути мы посмотрим основные достопримечательности Эщампле (или «нового города»), и я расскажу вам об истории Барселоны, ее развитии и жизни. Вы узнаете о том, как относились к Гауди его современники, какие еще каталонские архитекторы достойны внимания, когда Каталония празднует день независимости и многое другое!

Рекомендации о лучших кафе и ресторанах и веселое времяпрепровождение гарантированы.

Кому подойдет эта экскурсия

Активным путешественникам старше 12 лет, которые любят велопрогулки и хотят познакомиться с городом за один день.

Организационные детали

В стоимость экскурсии не входит аренда велосипедов (примерно 10 евро). Мы не заходим внутрь зданий и не заезжаем внутрь Готического квартала – там узкие улочки и прогулка на велосипедах чревата штрафами.

По Барселоне на велосипеде: море, парки, спорт
По Барселоне на велосипеде: море, парки, спорт
По Барселоне на велосипеде: море, парки, спорт
По Барселоне на велосипеде: море, парки, спорт
По Барселоне на велосипеде: море, парки, спорт

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Каталонии (станция метро Catalunya).
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Дарья
Дарья
Я журналистка и собкор радио "Коммерсант" в Испании. Люблю Барселону всем сердцем, и ради нее затеяла весь переезд за рубеж. Больше всего меня интересует, как и почему менялась социальная реальность города, и в какую сторону Барселона развивается сейчас".
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

30 сентября 2018
Даша продумала маршрут таким образом, что мы побывали на побережье и прокатились по главным достопримечательностям города. После такой велосипедной прогулки, я буду заказывать велосипедный маршрут во всех городах. Это даёт возможность увидеть намного больше, чем пешая прогулка, но нет головной боли с парковками если бы мы катались на автомобиле. Спасибо, Даша
11 сентября 2018
Велоэкскурсия это то, что нужно человеку впервые попавшему в Барселону.за короткий промежуток времени узнала кучу полезного и интересного, а ещё Даша оказалась такой позитивной и лёгкой в общении человеком. Она внимательно след ла, чтобы езда по городу была максимально комфортной. Маршрут затронул восточную часть города, хотя договаривались на месте и можно было вносить свои коррективы, если они укладовались во время аренда велосипеда, то пр ветствовались. Ездить думаю на велосипеде с Дашей никому не составит труда. Маршрут спокойный, большей частью проходит по велосипедный дорожкам. Рекомендую с пользой прокатится на велосипеде.
10 ноября 2017
На мартовские мы прилетели в Барселону с безумным желанием провести незабываемый День Рождения и окунуться в город мечты.
Мы не любители обычных экскурсий с гидом и 8-часовыми поездками в туристических автобусах, поэтому искали альтернативные варианты.
В Барсе хорошо развиты двухэтажные открытые автобусы с приемлемой ценой, аудиогидом и возможностью выйти на любой понравившейся точке маршрута, пройтись, пообедать и сесть на следующий басик.
Но даже в этом случае вы не сможете понять и насладиться городом, его жизнью и красотами, и именно поэтому мы нашли на Трипстере нестандартный вариант - велопрогулка с Дарьей! Мы быстренько списались, определили время и место встречи. На следующий день мы встретились, Даша отвела нас в отличный прокат, где мы арендовали хорошие велики по сладкой цене, и поехали! Так как мы уже сами посмотрели многие места, сказали об этом Даше, и она, в свою очередь, оперативно предложила другой маршрут с новыми, не менее красивыми и значимыми местами, где можно красиво пофоткаться и полюбоваться.
Мы интересуемся жизнью заграницей, в особенности, как приспособиться к жизни в новом городе, стране, к порядкам, правилам и тенденциям, и Даша, как девушка, которая переехала сюда жить и работать, рассказала ясно и доступно всю историю Каталонии, нынешние тенденции, и в целом, про жизнь в прекрасном городе Барселона.
Если вы планируете посетить этот город, то обязательно выберите время для велопрогулки, или может другой экскурсии, вместе с Дашей, и вы останетесь с очень приятными эмоциями и воспоминаниями! А после экскурсии завершить день вкусным ужином в ресторане, который Даша посоветует:)
И кстати, не поленитесь взять небольшую камеру с собой, помимо фотоаппарата - удастся снять очень красивые кадры, на которые вы будете после смотреть и улыбаться!:)

Андрей и Катя (лучше поздно, чем никогда:)
1 августа 2017
Очень удобно проехать по всему городу с возможностью остановиться и осмотреться. На машине (такси) совсем не то.
Мы ехали после самолёта, решили занять вечер. Маршрут очень удобный для езды на велосипеде, нас было трое и тем не менее мы не мешались. Узнали все знаковые места города. В общем вполне хорошо для обзорной экскурсии в отобрав не сильно затянута и проходит в хорошем темпе.
После поездки пользовались этим местом для аренды велосипедов и продолжали наслаждать я городом.
Nargis
29 марта 2017
Даша была первым гидом, в нашпервый день пребывания в Барселоне.
Мы очень боялись садиться на велосипеды, и тем более ездить по городу! Но благодаря наставлениям ДО и непрерывным контролем ВО ВРЕМЯ поездки , мы сделали вывод - не зря выбрали именно эту экскурсию. Прекрасная теплая погода, едешь на велосипеде и тебя обдувает легкий весенний ветерок, а вокруг красота...что еще надо для счастья?!
Экскурсия еще хороша для тех, кто долго не может долго ходить пешком. Такое расстояние вряд ли бы осилили на ногах. После экскурсии нам было легко ориентироваться в городе, мы уже знали в каком направлении нам двигаться, в остальные дни нашего пребывания в Барселоне.
А Даша очень позитивный, веселый и открытый человек. Знает много интересных фактов и очень хорошо преподносит информацию. Мы были просто в восторге от нее!
Даша, спасибо огромное, за прелестные 3 часа, проведенные с тобой)

С уважением,
Наргис и Камила
26 марта 2017
Дарья позитивный и эрудированный рассказчик. С удовольствием провели 3 часа в ее компании. Много знает исторических фактов и очевидно начитанный рассказчик. Даша, спасибо, нам очень понравилось!)))
Varvara
15 января 2017
Приехать в Барселону зимой - хороший выбор. И пока барселонцы ныли про холода, мы ездили почти по пустым паркам и набережным в +15. Стартовали мы из атмосферной мексиканской кофейни. Мне нравится ездить по городу на велосипеде, но без провожатого я бы побоялась делать это в первый раз. В каждом городе свои правила, свои удобные маршруты. Переговариваться по дороге не удобно, но для этого есть остановки (в том числе на вкуснейшие вафли в порту!). С объяснения и и примерами лучше встают в голове этапы строительства города и его особенности, важные периоды и характерные черты.
Кстати, на площади - место встречи, есть доступный бесплатный вай фай, что очень нужно для людей без роуминга в отпуске!
Спасибо большое Даше, теперь я, пожалуй, больше почитаю про Каталонский модерн.

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