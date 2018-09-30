7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Мы встречаемся с вами на площади Каталонии, в самом центре города. За велосипедами идем вместе – вам не надо беспокоиться о поиске аренды самостоятельно и общении с прокатчиками на иностранном языке.

Маршрут

От площади Каталонии мы отправимся смотреть работы Антони Гауди – дом Бальо, дом Мила и собор Саграда Фамилия. Затем мы спустимся в городской парк Сьютаделья, заедем в район Борн, прокатимся вдоль побережья, и, наконец, доедем до знаменитого проспекта Лас Рамблас. На велосипедах мы поднимемся вдоль всей Рамблас, вернувшись в изначальную точку – площадь Каталонии.

Тематика

За время пути мы посмотрим основные достопримечательности Эщампле (или «нового города»), и я расскажу вам об истории Барселоны, ее развитии и жизни. Вы узнаете о том, как относились к Гауди его современники, какие еще каталонские архитекторы достойны внимания, когда Каталония празднует день независимости и многое другое!

Рекомендации о лучших кафе и ресторанах и веселое времяпрепровождение гарантированы.

Кому подойдет эта экскурсия

Активным путешественникам старше 12 лет, которые любят велопрогулки и хотят познакомиться с городом за один день.