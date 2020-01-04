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Увидеть Черную Мадонну, подняться на чердак дома Гауди и разгадать секреты церкви Саграда Фамилия

Юлиан
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Юлиан – ваш гид
О Барселоне написаны тысячи книг: романтичных, приключенческих, таинственных! На прогулке вы пройдете по следам героев нового романа Дэна Брауна — «Происхождение».

Вы побываете на горе Монсеррат, прикоснетесь к Черноликой Мадонне, поднимитесь на чердак дома Гауди и отыщете подсказку к головоломке романа внутри храма Саграда Фамилия.

А еще заглянете в серверную посреди старой церкви, чтобы встретиться с главным злодеем книги, окажетесь на горе Монтжуик и увидите канатную дорогу в порт, связанную с самой символичной сценой «Происхождения».
320 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча Отель туристов.
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У этой экскурсии1 отзыв
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По тайным местам Барселоны с героями Дэна Брауна
По тайным местам Барселоны с героями Дэна Брауна

Что вас ожидает

Барселона с горы Монсеррат и Черноликая Мадонна
Вы увидите город с немыслимой высоты и погрузитесь в глубины каталонской истории. Чтобы посмотреть на Барселону глазами героев Дэна Брауна, мы пройдем по всем достопримечательностям, которые упоминаются в романе. Вы заберетесь на гору Монсеррат, знаменитую своей Черноликой Мадонной, и загадаете заветное желание. А я расскажу легенду о любимой каталонцами Моренете и появлении святой реликвии. С вершины гор, возраст которых насчитывает больше 40 миллионов лет, город откроется вам с головокружительного ракурса!

Чердак дома Гауди и секреты храма Саграда Фамилия
Вы поднимитесь на чердак дома Гауди, где собраны макеты архитектора, и прогуляетесь по крыше, где любил бывать еще один великий каталонец — Сальвадор Дали. А после перенесетесь к храму Саграда Фамилия, где полюбуетесь удивительными скульптурами на фасаде церкви и поймете их символику. Рассмотрев самую известную каталонскую достопримечательность, зайдем внутрь, чтобы отыскать последнюю подсказку к головоломке, упомянутой в романе Дэна Брауна.

Педральбес и канатная дорога на горе Монтжуик
Вторая часть экскурсии пройдет в Педральбесе, где вы заглянете в уникальную серверную посреди старой церкви. Именно здесь находился компьютер, ставший главным злодеем книги. И, почти долистав страницы этой истории до конца, окажемся на горе Монтжуик. Вы увидите канатную дорогу в порт, где профессор Роберт Лэнгдон в последний раз беседовал с Уинстоном. А я помогу разобраться в значении этой сцены и объясню, почему роман так важен для Барселоны.

Организационные детали

  • Мы будем перемещаться на моем комфортабельном автомобиле.
  • Все расходы включены в стоимость экскурсии.
По тайным местам Барселоны с героями Дэна Брауна
По тайным местам Барселоны с героями Дэна Брауна
По тайным местам Барселоны с героями Дэна Брауна
По тайным местам Барселоны с героями Дэна Брауна

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Отель туристов..
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Юлиан
Юлиан
Рад видеть вас на моей странице. Первую половину жизни я посвятил путешествиям. Посетил разные страны, объездил множество городов, долгие часы провел под водой и намотал километры на автомобиле, мотоцикле, лыжах и роликах. Пока однажды, не увидел ЕЁ — БАРСЕЛОНУ!!! Как вы поняли, я остался с ней... С моей красавицей. Сделаю все, чтобы и вы полюбили ЕЁ...
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Куклина
4 января 2020
Гид опоздал на 2,5 часа и даже не извинился. Затем попали в пробку на Монсеррате, шли на гору и с горы пешком, потеряли кучу времени..Вернулись уже в темноте и город почти не увидели..Тема Экскурсии не раскрыта, не соответствует описанию, все очень отрывочно и сумбурно. Не рекомендуем!

Юлиан проводит ещё 2 экскурсии

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