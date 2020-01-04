Что вас ожидает

Барселона с горы Монсеррат и Черноликая Мадонна

Вы увидите город с немыслимой высоты и погрузитесь в глубины каталонской истории. Чтобы посмотреть на Барселону глазами героев Дэна Брауна, мы пройдем по всем достопримечательностям, которые упоминаются в романе. Вы заберетесь на гору Монсеррат, знаменитую своей Черноликой Мадонной, и загадаете заветное желание. А я расскажу легенду о любимой каталонцами Моренете и появлении святой реликвии. С вершины гор, возраст которых насчитывает больше 40 миллионов лет, город откроется вам с головокружительного ракурса!

Чердак дома Гауди и секреты храма Саграда Фамилия

Вы поднимитесь на чердак дома Гауди, где собраны макеты архитектора, и прогуляетесь по крыше, где любил бывать еще один великий каталонец — Сальвадор Дали. А после перенесетесь к храму Саграда Фамилия, где полюбуетесь удивительными скульптурами на фасаде церкви и поймете их символику. Рассмотрев самую известную каталонскую достопримечательность, зайдем внутрь, чтобы отыскать последнюю подсказку к головоломке, упомянутой в романе Дэна Брауна.

Педральбес и канатная дорога на горе Монтжуик

Вторая часть экскурсии пройдет в Педральбесе, где вы заглянете в уникальную серверную посреди старой церкви. Именно здесь находился компьютер, ставший главным злодеем книги. И, почти долистав страницы этой истории до конца, окажемся на горе Монтжуик. Вы увидите канатную дорогу в порт, где профессор Роберт Лэнгдон в последний раз беседовал с Уинстоном. А я помогу разобраться в значении этой сцены и объясню, почему роман так важен для Барселоны.