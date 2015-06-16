А вот и стадо овец, приютившееся под навесом сыроварни — это известная на всю Каталонию Mas faro. На встречу идёт 87-летняя сеньора, которая родилась и прожила в этом доме всю жизнь и ещё помнит времена, когда здесь жили 15 детей. Огромный дом (массия) сегодня занимает одна семья. Иногда к сеньоре приезжают дети, а вообще помощников у неё немного — всё делает техника.

Овцы и коровы тоже знают своё дело. Сыр из сыроварни Mas faro закупают лучшие мишленовские рестораны, в том числе и El celler de can roca (2-я позиция в мишленовском рейтинге в 2014 году и 1-ая — в 2013 году)! Сеньора даст вам попробовать любой сыр из своих закромов, только вначале спросит, любите вы сильно выдержанные или не очень. Потому что у неё есть сыры, которые выдерживались и по 12 месяцев! Небольшая головка сыра стоит около 10 евро, и ещё никого он не оставлял равнодушным. Попробуйте сами!

Теперь мы поедем в мясную столицу края — Кампродон. На Рождество это настоящий город-открытка. Да и в любое другое время глаз радуют гирлянды из натуральных колбас, шары кумпяков и гоголевские мясные рыла. Это большой миф, что испанцы едят рыбу. Гораздо больше они едят мяса! В ход идут и уши, и хвосты, и пятаки.

Если вы хотите попробовать блюда из дикого кабана, то давайте заедем в ещё одну пиренейскую деревушку Сеткасес. Там есть отличное местечко, где подают жаркое из кабана прямо из печи. А их в этом году ещё и расплодилось по всей округе. Нет никаких сомнений, что это блюдо будет в меню.