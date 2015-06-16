  1. Испания
  2. Барселона
  3. Экскурсии

  4. Поездка на лучшую сыроварню Пиренеев и в мясную столицу Каталонии

Экологически чистые пастбища на зеленых склонах и сыр, который покупают мишленовские рестораны

Ольга
Задать вопрос
Ольга – ваш гид
На зеленых склонах Пиренеев на экологически чистых пастбищах каталонцы выращивают коров и овец.

Всё как 100 и даже 200 лет назад! Стоит прислушаться, и в этой давящей после городского гула тишине гор вы услышите глухой перезвон больших латунных колоколов.
300 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии1 отзыв
5
Поездка на лучшую сыроварню Пиренеев и в мясную столицу Каталонии
Поездка на лучшую сыроварню Пиренеев и в мясную столицу Каталонии

А вот и стадо овец, приютившееся под навесом сыроварни — это известная на всю Каталонию Mas faro. На встречу идёт 87-летняя сеньора, которая родилась и прожила в этом доме всю жизнь и ещё помнит времена, когда здесь жили 15 детей. Огромный дом (массия) сегодня занимает одна семья. Иногда к сеньоре приезжают дети, а вообще помощников у неё немного — всё делает техника.

Овцы и коровы тоже знают своё дело. Сыр из сыроварни Mas faro закупают лучшие мишленовские рестораны, в том числе и El celler de can roca (2-я позиция в мишленовском рейтинге в 2014 году и 1-ая — в 2013 году)! Сеньора даст вам попробовать любой сыр из своих закромов, только вначале спросит, любите вы сильно выдержанные или не очень. Потому что у неё есть сыры, которые выдерживались и по 12 месяцев! Небольшая головка сыра стоит около 10 евро, и ещё никого он не оставлял равнодушным. Попробуйте сами!

Теперь мы поедем в мясную столицу края — Кампродон. На Рождество это настоящий город-открытка. Да и в любое другое время глаз радуют гирлянды из натуральных колбас, шары кумпяков и гоголевские мясные рыла. Это большой миф, что испанцы едят рыбу. Гораздо больше они едят мяса! В ход идут и уши, и хвосты, и пятаки.

Если вы хотите попробовать блюда из дикого кабана, то давайте заедем в ещё одну пиренейскую деревушку Сеткасес. Там есть отличное местечко, где подают жаркое из кабана прямо из печи. А их в этом году ещё и расплодилось по всей округе. Нет никаких сомнений, что это блюдо будет в меню.

Организационные детали

Для проведения экскурсии необходимо наличие автомобиля. Если вы путешествуете без собственного (арендованного), я могу организовать трансфер. Тогда стоимость экскурсии будет зависеть от города выезда:

  • из Барселоны — 120 евро/человек;
  • из Жироны — 60 евро/человек.
Поездка на лучшую сыроварню Пиренеев и в мясную столицу Каталонии
Поездка на лучшую сыроварню Пиренеев и в мясную столицу Каталонии
Поездка на лучшую сыроварню Пиренеев и в мясную столицу Каталонии
Поездка на лучшую сыроварню Пиренеев и в мясную столицу Каталонии
Поездка на лучшую сыроварню Пиренеев и в мясную столицу Каталонии
Поездка на лучшую сыроварню Пиренеев и в мясную столицу Каталонии
Поездка на лучшую сыроварню Пиренеев и в мясную столицу Каталонии
Поездка на лучшую сыроварню Пиренеев и в мясную столицу Каталонии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Ольга
Ольга
Я живу в каталанском городе Жирона уже несколько лет. А перед тем, как поменять все в своей жизни, я работала журналистом. Последние 16 лет в «Комсомолке» в Москве и в Минске. Эмпирическим путем я выяснила, что работа гида очень близка работе журналиста. Только журналист работает на большую аудиторию, а гид на маленькую группу, зато абсолютно реальных людей. И сегодня я помогаю своим старым и новым знакомым и друзьям увидеть самое интересное и попробовать самое вкусное в Каталонии и в соседней Франции. А параллельно веду кулинарную рубрику в глянцевом журнале icon. Опять-таки о самом вкусном...!
Напишите мне

1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Александр
16 июня 2015
Экскурсия прошла в не принужденнёой позновательной обстановке .ЭКСКУРСОВОД БЫЛ НА ВЫСОТЕ. Хочу посетить мовые места Испании под руководством, замечательной Ольги

Ольга проводит ещё 7 экскурсий

7 шедевров Барселоны за 4 часа на машине!7 шедевров Барселоны за 4 часа на машине!7 шедевров Барселоны за 4 часа на машине!
240 за экскурсию
4 часа
21 отзыв
Открыть все основные достопримечательности города и разобраться в их истории
С чего начать? Как все успеть? Эти две проблемы приходится решать всем туристам, приезжающим в Барселону. Город настолько богат и красив, что не мудрено растеряться. Я предлагаю вам обзорную экскурсию по городу на моем комфортном Ситроен Пикассо, во время которой вы познакомитесь с основными шедеврами Барселоны.
За чудесами к Черной деве на гору МонсерратЗа чудесами к Черной деве на гору МонсерратЗа чудесами к Черной деве на гору Монсеррат
320 за экскурсию
6 часов
45 отзывов
Чудотворная покровительница Барселоны, каталонский обед и панорамные виды
Монсеррат — это уникальная возможность увидеть много красивого сразу. Здесь вы сможете попросить исполнения заветного у Черной девы, покровительницы Каталонии, которая уже много веков притягивает паломников на святую гору, услышать хор одной из древнейших музыкальных школ и насладиться видом на окрестности с вершины красивой горы.
Сказочная Жирона для детей и взрослыхСказочная Жирона для детей и взрослыхСказочная Жирона для детей и взрослых
От 70 за экскурсию
2 часа
1 отзыв
Каменная ведьма, волшебные мухи, истории крепостной стены и лучшее каталонское мороженое
Средневековая Жирона за 2 тысячи лет до краев наполнилась старинными легендами, удивительными слухами и поверьями, которые местные жители принимают за чистую монету. Вы прогуляетесь по каменным улочкам, на которых оживут легенды про святого Нарцисса и львицу, защищающую городские ворота. Осмотрите окрестности с крепостной стены и отыщете ведьму, которой пугают жиронских детей. А разгадав все секреты города, вознаградите себя превосходным мороженым от обладателей звезд Мишлен.
Хамон на Крыше и Саграда Фамилия на десерт!Хамон на Крыше и Саграда Фамилия на десерт!Хамон на Крыше и Саграда Фамилия на десерт!
60 за человека
3.5 часа
3, 5 часа удовольствия от лёгкой прогулки, аперитива на террасе и встречи с творением Гауди
Вы когда-нибудь ели хамон на крыше, наслаждаясь картиной города как на ладони? Чтобы не толкаться на узких улицах Готического квартала, я приглашаю вас на уютную террасу. Под бутылочку прохладной кавы мы познаем секрет испанского счастья и вдохновимся панорамой Барселоны. А ещё я проведу вас по самой красивой столичной улице и возле Саграды Фамилии раскрою символику шедевра.
Влететь в Барселону! (трансфер + обзорная экскурсия)Влететь в Барселону! (трансфер + обзорная экскурсия)Влететь в Барселону! (трансфер + обзорная экскурсия)
240 за трансфер
3 часа
3 отзыва
Проехать по главным местам Барселоны и увидеть её лучшие панорамы по дороге из аэропорта!
Эта экскурсия создана для тех, кто бережет своё время и хочет сразу с головой окунуться в город мечты! За пару часов вы увидите волшебную Барселону с лучших ракурсов, поздороваетесь с Колумбом и восхититесь невероятной Саградой Фамилией, заглянете в Готический квартал и попробуете местное вино, любуясь Рамблой с высоты птичьего полета. А затем отправитесь в отель, готовые продолжить покорение Барселоны!
Виноградники Пьера Ришара и грандиозная крепость КаркасонВиноградники Пьера Ришара и грандиозная крепость КаркасонВиноградники Пьера Ришара и грандиозная крепость Каркасон
От 360 за экскурсию
12 часов
Насладиться атмосферой средневековья и купить вино в шато знаменитого актера — авто-тур из Жироны
Вас ждет настоящее большое и красивое путешествие в другую страну и другую эпоху. Всего в нескольких часах от Барселоны расположена грандиозная французская крепость Каркасон, за стенами которой скрывается настоящий средневековый город. Вы окунетесь в историю и атмосферу этого удивительного места. А на обратном пути угоститесь вкусным вином в гостях у знаменитого актера Пьера Ришара.
Дом Сальвадора Дали и дегустация винДом Сальвадора Дали и дегустация винДом Сальвадора Дали и дегустация вин
360 за экскурсию
6.5 часов
3 отзыва
Винодельня над облаками и дом, где прятался от мира безумный гений Дали
Вы окажетесь в одном из красивейших уголков Испании, где прожил свою жизнь всемирно известный каталонский сюрреалист Сальвадор Дали. Вы увидите причудливый дом безумного гения и откроете секреты, спрятанные за его стенами. Посетите одну из винных бодег Каталонии, где попробуете чудесные вина и вермут из местных трав. И конечно, насладитесь пейзажами белоснежного города Кадакес, который красотой природы и количеством яхт превосходит знаменитый Лазурный берег.

Гастрономические экскурсии в Барселоне

Вкусная БарселонаВкусная БарселонаВкусная Барселона
130 за экскурсию
3.5 часа
31 отзыв
Кулинарные традиции Каталонии в гастрономическом туре по городу
Мы уверены, что познать культуру других стран и народов невозможно без местной кухни. При этом традиционные блюда испанской кухни — тортилью, гаспачо, паэлью — в каждом регионе готовят по-разному. Мы расскажем вам об особенностях каталонской кухни, откроем историю ее самых популярных яств в самых подходящих для этого местах города и научим правильной, с точки зрения испанцев, последовательности трапезы.
Кава, тапас и хамон: вечерний гастро-тур по БарселонеКава, тапас и хамон: вечерний гастро-тур по БарселонеКава, тапас и хамон: вечерний гастро-тур по Барселоне
От 100 за экскурсию
2.5 часа
40 отзывов
Побывать в лучших барах города и попробовать местные деликатесы
Это приключение на один вечер превратит вас в истинного каталонца и научит отдыхать, как это делают местные! Вы попробуете испанские напитки и традиционные тапас в пяти необычных барах Барселоны, на пару часов перенесетесь в Андалусию и страну Басков, отведаете хамон, научитесь правильно наливать сидр и пить вино из сосуда «поррон». Все краски, нравы и особенности вечерней жизни каталонской столицы сложатся для вас в цельный образ, который поможет увидеть и понять настоящую Барселону.
Гора Монсеррат и винный дом ТорресГора Монсеррат и винный дом ТорресГора Монсеррат и винный дом Торрес
370 за экскурсию
8 часов
14 отзывов
Увидеть Чёрную Мадонну и загадать желание и продегустировать лучшие вина Каталонии
На живописной горе Монсеррат расположился Бенедиктский монастырь, куда уже несколько столетий стремятся паломники любых религий, чтобы загадать желание у Чёрной Мадонны. Побудьте одним из них, вдохните глубже чистый горный воздух Каталонии, чтобы после открыть для себя вкус лучшего местного вина и все секреты производства этого напитка, отправившись в гости к винному дому Торрес.
Приготовить свою каву на винодельне КаталонииПриготовить свою каву на винодельне КаталонииПриготовить свою каву на винодельне Каталонии
скидка30%
От
€200
140 за экскурсию
5 часов
19 отзывов
Знакомство с местным виноделием, дегустация кавы и мастер-класс по производству каталонского вина
Хотите привести из Барселоны самый необычный сувенир? Предлагаю вам отправиться на старинную винодельню, где вам откроются главные секреты производства каталонской кавы. Вы узнаете всё самое интересное из истории испанского игристого вина, продегустируете несколько видов напитка, а после — своими руками приготовите и заберете с собой бутылочку настоящей кавы!
Сладкая БарселонаСладкая БарселонаСладкая Барселона
100 за экскурсию
2 часа
Узнать о любимых десертах каталонцев и заглянуть в секретные лавочки и кондитерские
Гуляя по узким улочкам Старого города, вы погрузитесь в «сладкую» историю Барселоны и отыщете старинные шоколадницы, чайные и лучшее мороженое в городе. Я покажу места, куда каталонцы ходят с 19 века, и раскрою традиции и легенды каждого заведения.
Винная прогулка по району ЭшамплеВинная прогулка по району ЭшамплеВинная прогулка по району Эшампле
От 60 за экскурсию
2.5 часа
7 отзывов
Знакомство с винными традициями испанцев и дегустация лучших вин в компании сомелье
Всего за пару часов вы не только откроете для себя прекрасную Барселону, но и совершите увлекательный экскурс в мир виноделия Испании. Я научу вас разбираться в богатом разнообразии испанских и каталонских вин, познакомлю с лучшими «представителями» модерна великолепного района Эшампле. Вы прогуляетесь по старинным вермутериям, оригинальным винным барам и малоизвестным винотекам, попробуете различные сорта вин и ощутите настоящий вкус Средиземноморья в бокале!

Выбирайте и другие экскурсии в Барселоне

Бары и ночная жизньНеобычные маршрутыТрансферыГаудиГрупповыеМода и винтажКвестыЗа городомФотосессииМузеи и искусствоНа автомобилеНа велосипедеРынок БокерияГастрономическиеВ другой городПешкомСаграда ФамилияОбзорныеГотический кварталСо скидкойМонтсерратНа мотоциклеТибидабоВсеМастер-классыИстория и архитектураДля детейКрыши и панорамыМузей ДалиПарк ГуэльНа автобусеИндивидуальные