35 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Погулять по «золотым» местам города и получить ценные рекомендации на дружеской экскурсии

Кирилл
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Кирилл – ваш гид
В Барселоне оживают легенды и воплощаются самые смелые проекты.

Здесь находят развлечения по душе веселые студенты, чинные семейства, трудолюбивые ремесленники и уличные артисты.

Я помогу ощутить свободный дух города и покажу, как многовековые традиции встречаются в нем с роскошной архитектурой модерна.
От
€125
63 за экскурсию
скидка50%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча у метро Universidad
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У этой экскурсии35 отзывов
4.91
Привет, Барселона!
Привет, Барселона!

Что вас ожидает

Готический квартал и средневековые храмы
Вы исследуете старинные кварталы Эль Борн и Готико, зайдете в великолепные средневековые храмы: Санта-Мария-дель-Мар, соборы святой Евлалии и святого Креста. Ощутите колорит местной жизни в парке Сьютаделла и увидите, как отдыхают сами испанцы. А еще полюбуетесь фонтаном Каскада, к созданию которого «приложил руку» будущий классик каталонского модерна Гауди.

Саграда Фамилия и роскошная архитектура
Вы пройдете по самой богатой улице Барселоны и увидите работы великих архитекторов. Следом я покажу легендарный храм Саграда Фамилия и расскажу интересные факты о каталонцах: их традициях и привычках, семейном укладе и любимых блюдах. В завершение поделюсь ценными рекомендациями местного жителя: на какие пляжи съездить, в какие рестораны сходить и по каким уединенным местам погулять.

Организационные детали

Экскурсия не предполагает дополнительных расходов, кроме билетов на общественный транспорт для себя и гида, если вы устанете гулять пешком.

Привет, Барселона!
Привет, Барселона!
Привет, Барселона!
Привет, Барселона!
Привет, Барселона!
Привет, Барселона!
Привет, Барселона!
Привет, Барселона!
Привет, Барселона!
Привет, Барселона!
Привет, Барселона!
Привет, Барселона!
Привет, Барселона!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у метро Universidad.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Кирилл
Кирилл
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Кирилл. С радостью проведу вас по самым интересным уголкам Барселоны, поделюсь ее секретами и покажу каталонскую столицу глазами местного жителя. И никаких скучных маршрутов! Вы почувствуете, что гуляете в дружеской компании по одному из самых прекрасных городов мира. До встречи!
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35 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

8 февраля 2020
Добрый день! Очень благодарны Кириллу не только за интересную, познавательную и приятную экскурсию, но и за его рекомендации в выборе ресторана, кофейни, мест для будущих прогулок. Кирилл влюбил нас с дочкой в Барселону. С удовольствием бы встретились с ним на новой экскурсии!
31 января 2020
Кириллу 5 баллов. Все рассказал и показал. Удовлетворены на 100 %!
29 января 2020
20 января мы посетили экскурсию Привет, Барселона, которую провел для нас гид Кирилл. Нам понравилась подача Кирилла. Он рассказал нам много интересного о тех достопримечательностях, которые входили в экскурсию, а также дал полезные советы по поводу других мест, которые стоит посетить. Подсказал хорошие рестораны, где можно недорого перекусить, магазины, где можно купить подарки и сувениры. Нам все понравилось, Кирилл очень позитивный и приятный, отвечал на вопросы по ходу экскурсии. Все отлично, спасибо
28 января 2020
Кирилл супер экскурсовод, экскурсия прошла легко, интересно, познавательно, с идеальным маршрутом! Очень легкий, приятный человек, отвечает на все вопросы, в какой-то момент ловишь себя на мысли, что ты не на экскурсии, а с другом, который все знает!!! Всем очень рекомендую!!!
11 января 2020
Прекрасная экскурсия. Отлично подобранный маршрут, очень располагающая подача информации. Идеально, для обзорной экскурсии.
30 декабря 2019
Все понравилось, Кирилл молодец, рекомендуем!!!
Лия
20 декабря 2019
Прежде всего, хочу поблагодарить Кирилла за столь интересную подачу материала! 4 часа экскурсии прошли как одно мгновение, настолько интересным был маршрут и рассказ нашего гида. Мы, конечно, знали, что нас ожидает куча красоты в Старом Квартале города, в зданиях Гауди с их удивительной криволинейностью, но детали, история, легенды, а также душа этого города стали понятны и близки именно благодаря нашему гиду. Душевность, свойственная русскому человеку, конечно, у Кирилла проявляется с первой минуты. Всем рекомендую именно гида. Ведь я сама гид, и конечно же, всегда чувствую и понимаю, насколько гид профессионален, искренен и эрудирован. У Кирилла есть все темкачества, которые абсолютно отличают профессионала от дилетанта. Ну а куча полезных рекомендаций от Кирилла, конечно же, сделают ваш отдых еще более незабываемым. Спасибо.
Марина
28 ноября 2019
Крутой! Крутой! Крутейший гид! Я второй раз в Барселоне, и очень точно могу сказать , что впечатление от города очень зависит от гида. Кирилл - умничка! Любознательный, разносторонний, весёлый, компетентный. Очень рекомендую его экскурсию!
25 ноября 2019
Для первого раза в Барселоне отлично. Маршрут продуманный, экскурсия интересная и познавательная. Кирилл позитивный и эрудированный экскурсовод. Рекомендуем.
7 ноября 2019
Все прошло просто супер! Мы в восторге! Так долго гуляли! Вместо двух часов гуляли четыре часа. Кирилл очень приятный и общительный.
Ещё 25 отзывов

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