35 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Готический квартал и средневековые храмы

Вы исследуете старинные кварталы Эль Борн и Готико, зайдете в великолепные средневековые храмы: Санта-Мария-дель-Мар, соборы святой Евлалии и святого Креста. Ощутите колорит местной жизни в парке Сьютаделла и увидите, как отдыхают сами испанцы. А еще полюбуетесь фонтаном Каскада, к созданию которого «приложил руку» будущий классик каталонского модерна Гауди.

Саграда Фамилия и роскошная архитектура

Вы пройдете по самой богатой улице Барселоны и увидите работы великих архитекторов. Следом я покажу легендарный храм Саграда Фамилия и расскажу интересные факты о каталонцах: их традициях и привычках, семейном укладе и любимых блюдах. В завершение поделюсь ценными рекомендациями местного жителя: на какие пляжи съездить, в какие рестораны сходить и по каким уединенным местам погулять.