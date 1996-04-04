Обязательный маршрут при посещении Барселоны! Поездка на целый день, во время которой вы познакомитесь со средневековой жемчужиной Каталонии - городом Жирона и посетите театр-музей великого художника Сальвадора Дали в городе Фигерас.

Мы начнем наше путешествия из центра Барселоны на проспекте Грасиа. На комфортабельном микроавтобусе мы прибудем в средневековую Жирону менее чем за 1, 5 часа. Город 🏙️ Жирона является одной из четырех столиц провинций Каталонии. Город идеально сохранился со средних веков, даже крепостная стена, возведенная в незапамятные времена до сих пор на месте. Более того, на стену можно подняться и обойти по ней весь старый город!

Мы перейдем по одному из самых живописных мостиков города через реку Оньяр в старый город. Вы узнаете об удивительных фактах из истории 📖 Жироны и ее многочисленных легендах. Мы пройдем по местам съемок сериала "Игры Престолов" и прогуляемся по крепостной стене. После 2-х часовой прогулки по городу мы попробуем местные ликеры и вкуснейшее мороженое от именитого испанского шеф повара!

После прогулки по Жироне мы отправимся в город Фигерас, расположенный всего в получасе езды от Жироны. Там мы сделаем перерыв на обед. А после обеда, мы познакомим вас с творчеством Сальвадора Дали - самого эпатажного художника современности и посетим один из самых необычных музеев мира, над которым Дали трудился более 15 лет.

Обратно из города Фигерас мы вернемся в Барселону около 18:30.