  1. Испания
  2. Барселона
  3. Экскурсии

Путешествие в музей Сальвадора Дали, города Жирона и Фигерас

5
12 отзывов
Виталий и.
Виталий и. – Гид из Барселоны
Вас ждёт путешествие из солнечной Барселоны в средневековую Жирону.

Вы узнаете удивительные факты о городе, его мистические легенды и сможете увидеть место съёмок «Игры Престолов».

После прогулки по Жироне мы отправимся в город 🏙️ Фигерас и там познакомимся с творчеством Сальвадора Дали.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🖼Музеи
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €65 за человека

    Заказать экскурсию
Путешествие в музей Сальвадора Дали, города Жирона и Фигерас
Путешествие в музей Сальвадора Дали, города Жирона и Фигерас

Что вы увидите

  • Жирона
  • Музей Сальвадора Дали в городе Фигерас
Обязательный маршрут при посещении Барселоны! Поездка на целый день, во время которой вы познакомитесь со средневековой жемчужиной Каталонии - городом Жирона и посетите театр-музей великого художника Сальвадора Дали в городе Фигерас.
Мы начнем наше путешествия из центра Барселоны на проспекте Грасиа. На комфортабельном микроавтобусе мы прибудем в средневековую Жирону менее чем за 1, 5 часа. Город 🏙️ Жирона является одной из четырех столиц провинций Каталонии. Город идеально сохранился со средних веков, даже крепостная стена, возведенная в незапамятные времена до сих пор на месте. Более того, на стену можно подняться и обойти по ней весь старый город!
Мы перейдем по одному из самых живописных мостиков города через реку Оньяр в старый город. Вы узнаете об удивительных фактах из истории 📖 Жироны и ее многочисленных легендах. Мы пройдем по местам съемок сериала "Игры Престолов" и прогуляемся по крепостной стене. После 2-х часовой прогулки по городу мы попробуем местные ликеры и вкуснейшее мороженое от именитого испанского шеф повара!
После прогулки по Жироне мы отправимся в город Фигерас, расположенный всего в получасе езды от Жироны. Там мы сделаем перерыв на обед. А после обеда, мы познакомим вас с творчеством Сальвадора Дали - самого эпатажного художника современности и посетим один из самых необычных музеев мира, над которым Дали трудился более 15 лет.
Обратно из города Фигерас мы вернемся в Барселону около 18:30.
Что входит
  • Сопровождение гида
  • Проезд на комфортабельном микроавтобусе по маршруту (Барселона - Жирона Жирона - Фигерас Фигерас - Барселона)
  • Прогулка в сопровождении гида по Жироне
Что не входит
  • Питание
  • Входной билет в музей Сальвадора Дали:
  • 15€ взрослый
  • дети до 8 лет - бесплатно.
Начало и место завершения
🚩 Passeig de Gracia, 48 (MacDonalds)
Путешествие в музей Сальвадора Дали, города Жирона и Фигерас
Путешествие в музей Сальвадора Дали, города Жирона и Фигерас
Путешествие в музей Сальвадора Дали, города Жирона и Фигерас
Путешествие в музей Сальвадора Дали, города Жирона и Фигерас
Путешествие в музей Сальвадора Дали, города Жирона и Фигерас

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Виталий и.
Виталий и.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

12 отзывов оставили туристы

Виталий и. проводит ещё 5 экскурсий

Экскурсия в Монсеррат по канатной дороге Aeri
55
9 часов
Экскурсия в Монсеррат по канатной дороге Aeri
29 отзывов
Готический квартал и Рамблас
15
2.5 часа
Готический квартал и Рамблас
10 отзывов
Пешая экскурсия по Барселоне: Готический квартал, Рамблас и Саграда Фамилия
135
4 часа
Пешая экскурсия по Барселоне: Готический квартал, Рамблас и Саграда Фамилия
9 отзывов
Обзорная пешеходная по Барселоне
20
3 часа
Обзорная пешеходная по Барселоне
3 отзыва
Обзорная экскурсия по Барселоне на авто
259
4 часа
Обзорная экскурсия по Барселоне на авто
2 отзыва

Еще несколько необычных экскурсий в Барселоне

Первые шаги в Барселоне
35
3 часа
Первые шаги в Барселоне
376 отзывов
Дружеская групповая прогулка по главным местам города
Пешком по Барселоне
От 110
6 часов
Пешком по Барселоне
331 отзыв
Погрузиться в атмосферу города, зайти в лучшие кофейни и изучить шедевры архитектуры Гауди
Обзорная Барселона: детская версия
скидка50%
130
65
2 часа
Обзорная Барселона: детская версия
226 отзывов
Волшебное прочтение Барселоны для детей и их родителей
Пешеходная экскурсия по Барселоне
20
2 часа
Пешеходная экскурсия по Барселоне
220 отзывов
Онлайн-экскурсия «Саграда Фамилия — самый необычный храм на свете»
8
1.5 часа
Онлайн-экскурсия «Саграда Фамилия — самый необычный храм на свете»
211 отзывов
Разобраться в истории и символах шедевра Гауди
Автобусная экскурсия "Театр-музей Сальвадора Дали и Жирона"
70
9 часов
Автобусная экскурсия "Театр-музей Сальвадора Дали и Жирона"
204 отзыва