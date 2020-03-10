❤ Архитектура, вкусы, истории и колорит Барселоны На прогулке мы обойдём как исторические достопримечательности, так и архитектурные изюминки Барселоны — великолепные творения Гауди. А чтобы сильнее проникнуться духом города, я покажу вам его секретные места и заведу в аутентичные кондитерские. В нашей программе:
очутиться на центральной Площади Каталонии и увидеть остатки древнеримских могучих стен;
впитать дух Средневековья в Готическом и Еврейском кварталах, поразиться красоте фасада Кафедрального собора и истории живущих внутри белых гусей;
полакомиться вкуснейшими пирожными и круассанами с видом на старинную церковь Санта-Мария-дель-Мар;
полюбоваться дворцом Каталонской музыки, известным на весь мир своим концертным залом, и Дворцом короля;
узнать историю легендарного кафе — первого места экспозиции картин Пикассо;
посетить Королевскую площадь с ранними творениями Гауди и прогуляться по пешеходному бульвару Ла Рамбла с противоречивой славой;
зайти на знаменитый своими вкусностями рынок Ла Бокерия;
изучить главный коммерческий проспект Барселоны — Пассаж де Грасия и раскрыть, как воплощали план расширения города в 19 веке;
а также увлечься неожиданными фактами о шедеврах Гауди — и очароваться каталонской столицей!
Организационные детали
На экскурсии мы не посещаем платные достопримечательности.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура на площади Каталонии.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Мои экскурсии — это приключение! Я обожаю путешествия, жадно узнаю новое, стараюсь сделать каждую минуту своей жизни незабываемой! Так однажды я переехала в любимую Барселону к своему испанскому жениху, быстро погрузившись в культуру и традиции Каталонии и Испании. Со мной интересно и легко, я нахожу подход к разным людям, умею поднять настроение, заинтересовать, рассмешить и удивить!
Наш экскурсовод Анна не только замечательный профессионал, но и очаровательная девушка. Время пролетело незаметно. С ней мы увидели Барселону совершенно другими глазами и влюбились в этот прекрасный город.
Прикоснуться к искусству и истории города и полюбоваться трудами великих архитекторов
Модерн для Барселоны — это целая эпоха шедевров, оставивших след в её истории. На экскурсии вы увидите знаменитые работы Гауди и сооружения других архитекторов в Пассаже де Грасия. Я расскажу о «квартале раздора», «шоколадном домике» и Феникс и Унион Эспаньоле. Вы прикоснетесь к судьбе Каталонии и жизни гениев, создавших здесь свои бессмертные творения.
Готическая архитектура, древние храмы и легендарные кафе: познать истинную Каталонию
Энергетика Барселоны уникальна — на экскурсии вы прочувствуете её и погрузитесь в жизнь города. Я расскажу, как здесь христиане противостояли язычникам, кто покровительствовал столице и почему в Кафедральном соборе живут гуси. Древние постройки, лучшие кондитерские, богемные уголки и увлекательные истории: вам откроется летопись Барселоны.
Оценить аутентичную каталонскую кухню в оливковой долине и побывать в «поднебесном» монастыре
В этом путешествии соединились два пункта из списка лучших впечатлений о Барселоне! Сначала вас ждут в гости на ферме, где вы попробуете каталонские блюда, приготовленные по старинным рецептам. А на горе Монтсеррат впечатлитесь видами, откроете историю, тайны и значение монастыря, загадаете желание и вдохновитесь силой этого места.
Прогулка по городу античному, средневековому и современному под увлекательные истории о нём
Чтобы понять, почему Барселона выглядит именно так, а не иначе, — стоит начать знакомство с момента её основания. Мы пройдём от сохранившихся фрагментов римской эпохи до современных зданий. Таким образом, архитектура и мои рассказы помогут сложить в вашей голове правильное представление о городе и разобрать основные вехи его истории по полочкам.
Средневековые улочки или модный бульвар Рамбла, древние легенды или смелые замыслы Гауди — выбирайте один из двух маршрутов и погружайтесь в ритм каталонской столицы! Вы узнаете, почему самая старая в мире синагога находится под землёй, что особенного в каталонских улитках и кто придумал хамон, а также увидите главные достопримечательности.
Погулять по Старому городу, уловить колоритный дух на его улицах и восхититься творениями Гауди
Поверьте, даже если вы в Барселоне в 10 раз, вы всё равно откроете для себя что-то новое на прогулке. Этот город не стоит на месте, даже местные не берутся утверждать, что знают его на все 100%. Я покажу вам самые яркие символы города и поделюсь его секретными местами, достойными внимания. Вперёд за непередаваемой атмосферой столицы Каталонии!
Дружеская групповая прогулка по главным местам города
Это будет энергичная, увлекательная и весёлая групповая прогулка по самым интересным объектам Барселоны! Я помогу вам прочувствовать атмосферу столицы Каталонии, расскажу о её истории и местных традициях, не перегружая вас фактами и датами, а также дам несколько отличных рекомендаций путешественникам. А главное, я сделаю вас чуточку счастливее и заражу любовью к удивительной Барселоне!
Насыщенная обзорная экскурсия по самым ярким местам Старого и Нового города
Гуляя по историческим кварталам Барселоны, вы проникнетесь дружелюбной атмосферой каталонской столицы, увидите ее основные достопримечательности и укромные уголки и услышите городские легенды. Я расскажу о местных традициях и нравах и о том, как развивался город с момента основания до наших дней.