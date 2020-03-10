Туда и обратно: от Римской эры до Барселоны XXI века

Прогулка по городу античному, средневековому и современному под увлекательные истории о нём

Чтобы понять, почему Барселона выглядит именно так, а не иначе, — стоит начать знакомство с момента её основания. Мы пройдём от сохранившихся фрагментов римской эпохи до современных зданий. Таким образом, архитектура и мои рассказы помогут сложить в вашей голове правильное представление о городе и разобрать основные вехи его истории по полочкам.