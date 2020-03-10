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  4. Рандеву с каталонской столицей

Прогуляться по Старому городу, оценить модернизм Гауди и заглянуть за вкуснейшими пирожными

Анна
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Анна – ваш гид
Яркая, многолюдная, загадочная..

Каждый путешественник находит в Барселоне что-то своё.

Я покажу вам её светлые проспекты и узкие улицы.

Отведу в место, где вы попробуете вкуснейшие сладости.

Расскажу о Барселоне вчера и сегодня.

Вы погрузитесь в шумную атмосферу каталонской столицы и шаг за шагом пройдёте по вехам её истории — под моим чутким руководством.
120 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Каталонии
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Рандеву с каталонской столицей
Рандеву с каталонской столицей

Что вас ожидает

Архитектура, вкусы, истории и колорит Барселоны
На прогулке мы обойдём как исторические достопримечательности, так и архитектурные изюминки Барселоны — великолепные творения Гауди. А чтобы сильнее проникнуться духом города, я покажу вам его секретные места и заведу в аутентичные кондитерские. В нашей программе:

  • очутиться на центральной Площади Каталонии и увидеть остатки древнеримских могучих стен;
  • впитать дух Средневековья в Готическом и Еврейском кварталах, поразиться красоте фасада Кафедрального собора и истории живущих внутри белых гусей;
  • полакомиться вкуснейшими пирожными и круассанами с видом на старинную церковь Санта-Мария-дель-Мар;
  • полюбоваться дворцом Каталонской музыки, известным на весь мир своим концертным залом, и Дворцом короля;
  • узнать историю легендарного кафе — первого места экспозиции картин Пикассо;
  • посетить Королевскую площадь с ранними творениями Гауди и прогуляться по пешеходному бульвару Ла Рамбла с противоречивой славой;
  • зайти на знаменитый своими вкусностями рынок Ла Бокерия;
  • изучить главный коммерческий проспект Барселоны — Пассаж де Грасия и раскрыть, как воплощали план расширения города в 19 веке;
  • а также увлечься неожиданными фактами о шедеврах Гауди — и очароваться каталонской столицей!

Организационные детали

На экскурсии мы не посещаем платные достопримечательности.

Рандеву с каталонской столицей
Рандеву с каталонской столицей
Рандеву с каталонской столицей
Рандеву с каталонской столицей
Рандеву с каталонской столицей
Рандеву с каталонской столицей
Рандеву с каталонской столицей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Каталонии.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анна
Анна
Мои экскурсии — это приключение! Я обожаю путешествия, жадно узнаю новое, стараюсь сделать каждую минуту своей жизни незабываемой! Так однажды я переехала в любимую Барселону к своему испанскому жениху, быстро погрузившись в культуру и традиции Каталонии и Испании. Со мной интересно и легко, я нахожу подход к разным людям, умею поднять настроение, заинтересовать, рассмешить и удивить!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

10 марта 2020
Наш экскурсовод Анна не только замечательный профессионал, но и очаровательная девушка. Время пролетело незаметно. С ней мы увидели Барселону совершенно другими глазами и влюбились в этот прекрасный город.

Анна проводит ещё 3 экскурсии

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