5 отзывов оставили туристы

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Рупит и Бесалу – каталонская глубинка

4.8
5 отзывов
Novovira
Novovira – Гид из Барселоны
В этих старинных каталонских деревушках сохранилась атмосфера 15-16 веков.

Когда-то улицы Бесалу, проложенные прямо в складках могучих скал, служили убежищем контрабандистов.

А сейчас это место напоминает фотографию с обложки путеводителя с пометкой «побывать обязательно!».

В городе ведьм – Рупите мы увидим площадь, где пылали костры Святой Инквизиции.

Впечатления от поездки дополнит дегустация местного ликера и домашней выпечки.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €70 за человека

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Рупит и Бесалу – каталонская глубинка
Рупит и Бесалу – каталонская глубинка
После шумного мегаполиса, поездка в средневековый Рупит воздаст должное слуху, зрению и обонянию. В былые времена этот небольшой, но сегодня весьма популярный у туристов городок, был расположен на пересечении двух значимых с точки зрения римских стратегов дорог.
Первое, что привлекает внимание путешественника – земля под ногами. Город 🏙️ построен на застывшей лаве, которая одиннадцать тысяч лет назад образовала скопления после извержения вулкана. Сегодня тротуары из вулканической лавы, за столетия ставшей неотличимыми от камня, превратились в визитную карточку города.
В средние века в городе хозяйничали религиозные фанатики, а костры Святой Инквизиции горели на главной площади Рупита, погружая местное население в благоговейный ужас. Сегодня, закованный в лесистую долину, Рупит насчитывает порядка четырех сотен постоянных жителей, которые бережно хранят местные культуру и обычаи. Город славится своими пейзажами, контрабандистским прошлым и восхитительной домашней кухней, рецептура которой остается неизменной уже несколько веков. Можно предположить, что настоящий вкус вина, деревенских колбас и хлеба еще через несколько столетий можно будет попробовать только здесь.
Включена дегустация местного ликера ратафия, традиционного деревенского хлеба и колбасы.
Для тех, кто не совершил на сайте предварительную оплату, просим посетить наш офис в Барселоне за 48 часов до экскурсии 🧭. Иначе бронь аннулируется.
Данная экскурсия ⛳ осуществляется при наборе минимум 4 человек.
Что входит
  • Транспорт
  • Гид
  • Дегустация
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 plaza Catalunya
Рупит и Бесалу – каталонская глубинка
Рупит и Бесалу – каталонская глубинка
Рупит и Бесалу – каталонская глубинка
Рупит и Бесалу – каталонская глубинка

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Novovira
Novovira
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5 отзывов оставили туристы

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