Для Гауди, автора таких великих произведений архитектуры, как Дворец Гуэль, Дома Батльо и Мила, Крипта Гуэль, собор Святого Семейства стал главным творением жизни, как «Фауст для Гете». Антонио Гауди проработал над ним сорок три года, до последнего дня своей жизни, когда выйдя со стройки, попал под трамвай и 10 июня 1926 года скончался.

Под началом Гауди строящийся храм приобрел такой масштаб, великолепие и значимость, что скоро о нем стали говорить как о кафедральном соборе, почти открыто оспаривая первенство главного кафедрального собора епископства Барселоны, возводимого в Готическом квартале с конца XIII века на месте старой постройки II века.

Во время нашей экскурсии 🧭 Вы увидите Фасад Рождества, Крипту, Апсиду, Башни, Фасад Страстей Христовых, Фасад Славы и Школу.

О Гауди писали: «Он завоевал огромную известность, но его детище, Храм Саграда Фамилия, является центром горячей полемики. Он стал объектом неустанной критики со стороны различных представителей интеллигенции Барселоны. Храм Саграда Фамилия называли «собором бедняков». Гауди отказался от жалования или гонорара и стал одним из тех, кто лично собирал пожертвования. В конце своей жизни Гауди не просто стал бедняком, но и выглядел как настоящий бедняк.

«Хотите знать, что послужило образцом для моих творених? дерево 🌲, стоящее прямо, вздымающее кверху свои ветви, с расположенными на них ветками поменьше на которых, в свою очередь, располагаются листья. И каждый из этих элементов выглядит гармонично и величественно. С тех времен, как их создал творец. » А. Гауди