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Саграда Фамилия и Антонио Гауди

5
10 отзывов
Victoria_Vip_Barcelona
Victoria_Vip_Barcelona – Гид из Барселоны
Во время экскурсии 🧭 вы не только внимательно осмотрите изнутри знаменитый храм Саграда Фамилию, но и услышите от гида множество интересных историй.

Например, узнаете подробнее о строительстве храма и жизни автора, который самостоятельно собирал на него пожертвования.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🗽Самое популярное
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-12 человек

  • €60 за экскурсию

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Саграда Фамилия и Антонио Гауди
Саграда Фамилия и Антонио Гауди

Что вы увидите

  • Фасад Рождества
  • Крипта
  • Апсида
  • Башни
  • Фасад Страстей Христовых
  • Фасад Славы
  • Школа
Для Гауди, автора таких великих произведений архитектуры, как Дворец Гуэль, Дома Батльо и Мила, Крипта Гуэль, собор Святого Семейства стал главным творением жизни, как «Фауст для Гете». Антонио Гауди проработал над ним сорок три года, до последнего дня своей жизни, когда выйдя со стройки, попал под трамвай и 10 июня 1926 года скончался.
Под началом Гауди строящийся храм приобрел такой масштаб, великолепие и значимость, что скоро о нем стали говорить как о кафедральном соборе, почти открыто оспаривая первенство главного кафедрального собора епископства Барселоны, возводимого в Готическом квартале с конца XIII века на месте старой постройки II века.
Во время нашей экскурсии 🧭 Вы увидите Фасад Рождества, Крипту, Апсиду, Башни, Фасад Страстей Христовых, Фасад Славы и Школу.
О Гауди писали: «Он завоевал огромную известность, но его детище, Храм Саграда Фамилия, является центром горячей полемики. Он стал объектом неустанной критики со стороны различных представителей интеллигенции Барселоны. Храм Саграда Фамилия называли «собором бедняков». Гауди отказался от жалования или гонорара и стал одним из тех, кто лично собирал пожертвования. В конце своей жизни Гауди не просто стал бедняком, но и выглядел как настоящий бедняк.
«Хотите знать, что послужило образцом для моих творених? дерево 🌲, стоящее прямо, вздымающее кверху свои ветви, с расположенными на них ветками поменьше на которых, в свою очередь, располагаются листья. И каждый из этих элементов выглядит гармонично и величественно. С тех времен, как их создал творец. » А. Гауди
Что входит
  • Услуги гида
  • Экскурсия снаружи Саграда Фамилия
Что не входит
  • Личные расходы
  • Вход в Саграда Фамилию
Начало и место завершения
🚩 Marina 255
Саграда Фамилия и Антонио Гауди
Саграда Фамилия и Антонио Гауди
Саграда Фамилия и Антонио Гауди
Саграда Фамилия и Антонио Гауди
Саграда Фамилия и Антонио Гауди
Саграда Фамилия и Антонио Гауди

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Victoria_Vip_Barcelona
Victoria_Vip_Barcelona
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10 отзывов оставили туристы

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