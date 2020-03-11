3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Загадочный мир сюрреализма

Театр-музей Дали – это последнее и крупнейшее творение великого сюрреалиста. Вы узнаете, когда и при каких обстоятельствах оно было возведено и какие события происходили в его стенах. Кроме того, я расскажу вам о самом Дали: как он стал художником, кем были его родители, в каких странах и городах он жил, с кем дружил, в чем особенности его художественного стиля и как на него повлияла русская жена Гала.

Главные работы Дали

Гуляя по знаменитому залу «Сокровищница», вам покажется, что вы оказались внутри удивительной шкатулки. Именно здесь Дали разместил свои самые значимые творения и ювелирные изделия. А еще театр-музей насыщен интересными инсталляциями. Так, вы увидите работы: «Дождливое такси», «Комната Мэй Уэст», «Предмет с сюрреалистическим функционированием» и «Христос из плат». Я помогу вам расшифровать их смысл и понять, кем же все-таки был Дали: гением или сумасшедшим.