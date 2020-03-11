3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Познакомиться с гением сюрреализма на экскурсии с профессиональным гидом

Olga
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Olga – ваш гид
Вы погрузитесь в творчество и биографию Дали, расшифруете его неоднозначные произведения и услышите, как формировалась личность каталонского провокатора.

А еще рассмотрите монументальное здание театра-музея, созданное самим Дали, и раскроете символику его экстравагантных деталей.
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча у входа в музей Дали
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Секреты театра-музея Сальвадора Дали
Секреты театра-музея Сальвадора Дали

Что вас ожидает

Загадочный мир сюрреализма
Театр-музей Дали – это последнее и крупнейшее творение великого сюрреалиста. Вы узнаете, когда и при каких обстоятельствах оно было возведено и какие события происходили в его стенах. Кроме того, я расскажу вам о самом Дали: как он стал художником, кем были его родители, в каких странах и городах он жил, с кем дружил, в чем особенности его художественного стиля и как на него повлияла русская жена Гала.

Главные работы Дали
Гуляя по знаменитому залу «Сокровищница», вам покажется, что вы оказались внутри удивительной шкатулки. Именно здесь Дали разместил свои самые значимые творения и ювелирные изделия. А еще театр-музей насыщен интересными инсталляциями. Так, вы увидите работы: «Дождливое такси», «Комната Мэй Уэст», «Предмет с сюрреалистическим функционированием» и «Христос из плат». Я помогу вам расшифровать их смысл и понять, кем же все-таки был Дали: гением или сумасшедшим.

Организационные детали

  • Входные билеты в музей не включены в стоимость экскурсии – 14 евро на человека, дети до 9 лет бесплатно.
  • Мы встречаемся у входа в музей в Фигерасе. Из Барселоны в Фигерас и обратно вы добираетесь самостоятельно. Самый удобный способ – на скором поезде с вокзала Sants. Станция в Фигерасе называется Figueres Vilafant. Время в пути – 50 минут в одну сторону. От вокзала до музея – 15 минут пешком, город пестрит указателями, заблудиться невозможно.
Секреты театра-музея Сальвадора Дали
Секреты театра-музея Сальвадора Дали
Секреты театра-музея Сальвадора Дали
Секреты театра-музея Сальвадора Дали
Секреты театра-музея Сальвадора Дали
Секреты театра-музея Сальвадора Дали
Секреты театра-музея Сальвадора Дали
Секреты театра-музея Сальвадора Дали
Секреты театра-музея Сальвадора Дали

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у входа в музей Дали.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Olga
Olga
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Ольга, я работаю лицензированным гидом в Каталонии более 10 лет. С радостью покажу вам ее знаковые места и расскажу о них самое интересное. До встречи!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

11 марта 2020
Огромная благодарность Ольге за рассказ о этом удивительном человеке. Легко, ненавязчиво , с юмором провели наше посещение. Внучка в восторге. Экскурсовод с хорошим знанием предмета экскурсии
16 февраля 2020
Экскурсия просто замечательная! Мы остались в полном восторге! Узнали много интересных фактов. В театр-музей нужно идти однозначно только с экскурсоводом. Ольга настоящая находка! Ещё раз огромное спасибо!
26 января 2020
Были с семьей на экскурсии в театре-музее Сальвадора Дали и нам очень понравилось. Ольга потрясающий гид! Очень интересно и содержательно провела для нас экскурсию. Дети были в полном восторге. Рекомендую всем, кто собирается посетить этот прекрасный музей и открыть для себя удивительный мир СЮРРЕАЛИЗМА!

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