6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Шедевры Гауди

Вы подробно осмотрите снаружи легендарный «дом костей» — Каса Батльо, узнаете о создании самого дерзкого проекта Гауди и единственной работы, выполненной в стиле чистого модернизма. Услышите, какую легенду олицетворяет фасад здания и какие нововведения использовал архитектор, чтобы наиболее полно раскрыть творческий потенциал. Около Дома Мила поговорим о трудностях Гауди во время строительства, первоначальном назначении, смысле его второго названия «Каменоломня» и особенностях крыши. А возле Саграды Фамилии вы в деталях исследуете фасады храма, познакомитесь с историей его возведения и попробуете понять главный собор каталонского гения.

Работы Льюиса Доменек-и-Монтанера

Также в программе недавно открытый в качестве музея госпиталь Сан-Пау. Возле творения другого каталонского мастера вы узнаете об одной из передовых лечебниц Барселоны в прошлом, загадке ее расположения под углом в 45 градусов к другим улицам, нетривиальном подходе к устройству павильонов и назначении мандариновых деревьев. У Дома Льео-и-Мореры, победившем в престижном конкурсе мэрии, откроете символику статуй и место с зашифрованной фамилией владельца. И, кроме того, познакомитесь с последним проектом архитектора — Домом Фустера, самым дорогим в городе, где речь пойдет о романтической истории любви, воплощенной в камне.

Проекты Жозепа Пуч-и-Кадафалка

Возле самого известного здания третьего модерниста — Дома с шипами — узнаете об идее построить здание, похожее на дворец, его жителях и характерах трех сестер, которые можно «прочитать» на стенах постройки. А в квартале Раздора вас будет ждать Дом Амалье, где вы рассмотрите великолепные потолки в каталонском стиле, услышите историю его владельца и взглянете на Каса Батльо с нового ракурса.

В результате вы сможете лучше узнать и почувствовать Каталонию. Услышите о каталонской символике, знаменитых праздниках и традиционных блюдах. Найдёте ответ на знаменитый каталонский вопрос, откроете, в чём отличие характеров испанцев и каталонцев, и какие привычки присущи последним. Кроме того, мы ответим на вопросы о городе, поможем сориентироваться и подскажем лучшие рестораны и места, в которых стоит побывать.