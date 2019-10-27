6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Испания
  2. Барселона
  3. Экскурсии

  4. Шедевры каталонского модернизма в Барселоне

Познакомиться с яркими работами трех выдающихся архитекторов на прогулке по парадному району Эшампле

Ксения
Задать вопрос
Ксения – представитель гидов
Барселона подарила миру яркое течение, представленное работами Антонио Гауди, Жозепа Пуч-и-Кадафалка и Льюиса Доменек-и-Монтанера.

В архитектурно-богатом районе Эшампле вы познакомитесь с каталонской ветвью модерна на примере самых известных творений мастеров и откроете исторические детали проектов.
32 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 12 человек
Можно с детьми
Встреча у больницы Св. Петра и Павла
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии6 отзывов
4.17
Шедевры каталонского модернизма в Барселоне
Шедевры каталонского модернизма в Барселоне

Что вас ожидает

Шедевры Гауди
Вы подробно осмотрите снаружи легендарный «дом костей» — Каса Батльо, узнаете о создании самого дерзкого проекта Гауди и единственной работы, выполненной в стиле чистого модернизма. Услышите, какую легенду олицетворяет фасад здания и какие нововведения использовал архитектор, чтобы наиболее полно раскрыть творческий потенциал. Около Дома Мила поговорим о трудностях Гауди во время строительства, первоначальном назначении, смысле его второго названия «Каменоломня» и особенностях крыши. А возле Саграды Фамилии вы в деталях исследуете фасады храма, познакомитесь с историей его возведения и попробуете понять главный собор каталонского гения.

Работы Льюиса Доменек-и-Монтанера
Также в программе недавно открытый в качестве музея госпиталь Сан-Пау. Возле творения другого каталонского мастера вы узнаете об одной из передовых лечебниц Барселоны в прошлом, загадке ее расположения под углом в 45 градусов к другим улицам, нетривиальном подходе к устройству павильонов и назначении мандариновых деревьев. У Дома Льео-и-Мореры, победившем в престижном конкурсе мэрии, откроете символику статуй и место с зашифрованной фамилией владельца. И, кроме того, познакомитесь с последним проектом архитектора — Домом Фустера, самым дорогим в городе, где речь пойдет о романтической истории любви, воплощенной в камне.

Проекты Жозепа Пуч-и-Кадафалка
Возле самого известного здания третьего модерниста — Дома с шипами — узнаете об идее построить здание, похожее на дворец, его жителях и характерах трех сестер, которые можно «прочитать» на стенах постройки. А в квартале Раздора вас будет ждать Дом Амалье, где вы рассмотрите великолепные потолки в каталонском стиле, услышите историю его владельца и взглянете на Каса Батльо с нового ракурса.

В результате вы сможете лучше узнать и почувствовать Каталонию. Услышите о каталонской символике, знаменитых праздниках и традиционных блюдах. Найдёте ответ на знаменитый каталонский вопрос, откроете, в чём отличие характеров испанцев и каталонцев, и какие привычки присущи последним. Кроме того, мы ответим на вопросы о городе, поможем сориентироваться и подскажем лучшие рестораны и места, в которых стоит побывать.

Организационные детали

  • В случае, если на экскурсию записался всего один участник, её продолжительность составит 2 часа
  • Экскурсию проведёт один из профессиональных гидов моей команды
  • По пути мы будем останавливаться, у вас будет достаточно времени для фотографий
Шедевры каталонского модернизма в Барселоне
Шедевры каталонского модернизма в Барселоне
Шедевры каталонского модернизма в Барселоне
Шедевры каталонского модернизма в Барселоне
Шедевры каталонского модернизма в Барселоне
Шедевры каталонского модернизма в Барселоне

Экскурсия проводится в понедельник и среду в 10:00, в субботу в 16:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
  • Местов встречи для начала тура у больницы Св. Петра и Павла.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Ксения
Ксения
Экскурсии проводит команда наших гидов. Все мы живем в Барселоне уже очень давно, отлично владеем испанским языком. Наши гиды также говорят по-английски, по-немецки и по-каталонски. Экскурсиями занимаемся давно, около 5 лет, проводим как групповые, так и индивидуальные. Мы считаем, что экскурсия должна быть захватывающей, не перенасыщенной сухими историческими датами, а живой и динамичной. Мы расскажем вам о современных темах, повседневной жизни барселонцев. Прикоснитесь к ней, проникнитесь этой культурой, посмотрите на Барселону глазами местных жителей! Почувствуйте себя каталонцем!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

27 октября 2019
Были у Тараса на экскурсии в Барселоне. Понравилось - не то слово! Тарас - профессионал с большой буквы. Очень интересно, живо и с энтузиазмом показал нам интереснейшие места Барселоны. Сразу видно, что человек влюблён в город, о котором рассказывает)) Мы были в Барселоне четыре раза, всегда ходили на экскурсии, казалось бы нас сложно удивить и поразить, но Тарасу это удалось. Прекрасно знает город, интересно рассказывает о жизни каталонцев, и в целом очень приятный и интеллигентный молодой человек. Узнали от него много полезных лайфхаков для жизни туриста в Барселоне, посоветовал много хороших ресторанов. Рекомендую!!!
15 октября 2019
Нашем гидом была Алина, не понравилась подача материала, рассказывала. То что можно прочитать везде, от участников экскурсии узнала больше интересных фактов, чем от гида!
5 сентября 2019
Это прекрасная экскурсия, особенно с экскурсоводом Тарасом! Было очень интересно, хотя до этого была в Саграде, узнала много нового и интересного, спасибо огромное за это прекрасно проведённое время!
28 августа 2019
Были Первый раз в Барселоне. Тарас отличный рассказчик,сумел донести всю гениальность творений Гауди. Легко, увлекательно, скорее диалог ,чем просто Эксурсия. За несколько часов сложилось впечатление и понимание Барселоны. Зашли в Университет Барселоны, невероятной красоты и атмосферы здание. Купили на память толстовки с символикой университета! Очень рекомендую!
24 мая 2019
Спасибо гиду. Очень интересно. Узнала много всего нового.
10 мая 2019
Очень понравилась экскурсия ! Интересно, экскурсовод замечательно заинтересовывает экскурсантов темой, не шаблонно передает сведения о жизни каталонцев! Время пролетело незаметно ! Много нового, включая, казалось бы, "мелочи быта" ! Маршрут экскурсии качественно продуман.

Ксения проводит ещё 3 экскурсии

Барселона римская, средневековая, модернистскаяБарселона римская, средневековая, модернистскаяБарселона римская, средневековая, модернистская
32 за человека
3 часа
45 отзывов
Увлекательное знакомство с must-see местами и погружение в историю и современность Каталонии
Вы впервые оказались в Барселоне или хотите посмотреть, что изменилось? За 3 часа мы всё покажем и расскажем! Вы увидите главные достопримечательности — собор Саграда-Фамилия, дома Бальо и Мила, Кафедральный собор, — пройдёте по великолепной Пасео де Грасия, найдёте незаметные детали на старых улицах и проследите исторический путь Барселоны. А также услышите о традициях каталонцев, посмотрите на город их глазами и откроете особенности традиционной кухни Каталонии.
Алкотур по Барселоне: узнать, как и что пьют испанцыАлкотур по Барселоне: узнать, как и что пьют испанцыАлкотур по Барселоне: узнать, как и что пьют испанцы
50 за человека
3 часа
1 отзыв
Летняя сангрия и солидный херес, вина, ликеры и «сервеса» — разбираемся в питейной культуре Испании
В стране с алкогольными традициями, уходящими в глубокую древность, употребление спиртных напитков — один из столпов гастро-культуры. На прогулке по каталонской столице вы разберетесь в тонкостях и правилах этого процесса, а перемещаясь между заведениями, познакомитесь с невероятными памятниками Готического квартала и Борна.
Готический квартал, Раваль и РибераГотический квартал, Раваль и РибераГотический квартал, Раваль и Рибера
100 за экскурсию
3 часа
6 отзывов
Три главы из жизни Старого города за 3 часа
Средневековая готическая архитектура с каталонским жизнелюбием рождают удивительный климат, ради которого и приезжают в Старый город. На прогулке по трем кварталам вы познакомитесь с историей старинных построек, услышите легенды о таинственных захоронениях и реликвиях, а также побываете на месте, где встречали Колумба после великой экспедиции. За бокалом вермута поговорим о местной культуре и привычках. А на рынках Бокерия и Санта-Катарина вас захватит атмосфера гастрономического рая, созданного влюбленными в еду испанцами.

Исторические экскурсии в Барселоне

Пешком по БарселонеПешком по БарселонеПешком по Барселоне
От 110 за экскурсию
6 часов
331 отзыв
Погрузиться в атмосферу города, зайти в лучшие кофейни и изучить шедевры архитектуры Гауди
По-настоящему изучить и понять Барселону можно только неспешно прогуливаясь по её улицам, наслаждаясь уникальной архитектурой и дегустируя национальную кухню в местных лавочках. Наша прогулка позволит вам почувствовать дух Барселоны, с головой погрузиться в ее историю и современность и получить восхитительные впечатления об этом городе-празднике, который, перефразируя Эрнеста Хемингуэя, всегда с вами!
Барселона и модерн — Гауди и не толькоБарселона и модерн — Гауди и не толькоБарселона и модерн — Гауди и не только
От 75 за экскурсию
3.5 часа
Изучить красивейшие фасады города и понять величие Саграда Фамилия
Дома с костями и драконом, шоколадный особняк и главный долгострой Европы — вас ждут не просто must-see места Барселоны, но море их архитектурных деталей и сюжетов. Вы познакомитесь с загадочным и нарядным модерном Каталонии на Пасео-де-Грасия и на прогулке вокруг Саграда Фамилии, узнаете о заказчиках зданий и раскроете приемы архитекторов.
Старый город, или тысяча драконов и один котСтарый город, или тысяча драконов и один котСтарый город, или тысяча драконов и один кот
130 за экскурсию
4 часа
38 отзывов
Увлекательное путешествие по Готическому кварталу и бульвару Рамбла для взрослых и детей
Даже если вы тысячу раз гуляли в Барселоне самостоятельно, в тысячу первый раз стоит отправится на прогулку с гидом! Со мной вы не только увидите старинные кварталы, ставшие туристической меккой, но и узнаете об их яркой и богатой истории, живущей в красивых сказках, исключительно правдивых легендах и «душераздирающих» фактах. Вы откроете тайну барселонских драконов, потрете нос волшебному равальскому коту, заглянете на кофе к местным монашкам и отведаете лучших в городе круассанов.
Всё о ГаудиВсё о ГаудиВсё о Гауди
164 за экскурсию
5 часов
10 отзывов
Рассмотреть шедевры каталонского гения и создать картину в его стиле своими руками
Я покажу все главные творения Гауди в Барселоне: парк Гуэль, Саграду Фамилию, дома Бальо и Мила. Это не просто здания, а настоящие хранилища легенд — каждая деталь в них символична и виртуозно раскрывает мысль творца. Вы не только поймете идеи Гауди, но и моментально примените их, смастерив свой мозаичный шедевр в технике «тренкадис».
Гауди — один день наедине с гениемГауди — один день наедине с гениемГауди — один день наедине с гением
150 за экскурсию
7 часов
13 отзывов
Познакомиться с самыми яркими шедеврами и жизнью непревзойденного архитектора
На прогулке вы услышите захватывающие истории из биографии Антонио Гауди и проследите его творческий путь. Узнаете, как встретила будущего гения столица; изучите его дебют в районе Грасия — дом Висенс; на знаменитой змеевидной скамейке поговорим о несчастной любви архитектора, а возле домов Бальо и Мила — о том, как сформировались два дерзких проекта. Кроме того, вы совершите виртуальное путешествие в Барселону рубежа 19-20 веков и пообедаете в чудесном ресторане, где я познакомлю вас с каталонской кухней. А в завершение посетите величественный «песочный замок» — храм Саграда Фамилия, где я расскажу об интересных деталях возведения сооружения, байках о его авторе и сфотографирую вас с лучших проверенных ракурсов.
Саграда Фамилия — символы и мифыСаграда Фамилия — символы и мифыСаграда Фамилия — символы и мифы
От 59 за экскурсию
2 часа
5 отзывов
Понять красоту и значение храма-символа Барселоны
Вы не просто познакомитесь с одной из достопримечательностей города, но прочитаете захватывающую книгу с картинками. Саграда Фамилия часто остается непонятой, многим храм кажется неоднозначным — я развею такое впечатление. Вы детально изучите фасады храма, откроете символизм элементов и узнаете об одном из крупнейших долгостроев Европы, а также о жизни гения Гауди.

Выбирайте и другие экскурсии в Барселоне

Бары и ночная жизньНеобычные маршрутыТрансферыГаудиГрупповыеМода и винтажКвестыЗа городомФотосессииМузеи и искусствоНа автомобилеНа велосипедеРынок БокерияГастрономическиеВ другой городПешкомСаграда ФамилияОбзорныеГотический кварталСо скидкойМонтсерратНа мотоциклеТибидабоВсеМастер-классыИстория и архитектураДля детейКрыши и панорамыМузей ДалиПарк ГуэльНа автобусеИндивидуальные