Яна проводит ещё 4 экскурсии

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  4. Шоу фламенко, прогулка по Старому городу и тапас-ужин

Погрузиться в многогранную культуру Испании через музыкальные и гастрономические традиции

Яна
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Яна – ваш гид
Барселона — третья столица фламенко после Андалусии и Мадрида.

На прогулке по скрытым улочкам вы узнаете, как зародился колоритный южно-испанский стиль и проник в Каталонию, а затем посетите эмоциональное шоу.

И в завершение наведаетесь в один из лучших тапас-баров города, где я расскажу о гастрономическом символе страны.
От 130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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Шоу фламенко, прогулка по Старому городу и тапас-ужин
Шоу фламенко, прогулка по Старому городу и тапас-ужин

Что вас ожидает

Скрытыми улочками Старого города
По пути на шоу вы познакомитесь с символом каталонской готической архитектуры — выдающимся собором Санта-Мария-дель-Мар. Узнаете о его архитектурной значимости и секретах необыкновенной популярности. А также услышите о недавнем прошлом Каталонии в культурном центре Эль Борн, где находятся лучшие сохранившиеся археологические раскопки в городе.

Шоу фламенко
На прогулке я расскажу, как сотни тысяч иммигрантов с юга с Иберийского полуострова в начале 20 века принесли в Барселону традиции темпераментного фламенко. Поговорим о мавританских и цыганских корнях, основных классах и жанрах народной музыки. А затем вы посетите шоу, в котором первоклассные исполнители погрузят вас в истинную экспрессию этого эмоционального танца.

Дружеский тапас-ужин
Понять гастрономическую жизнь Испании без знаменитых «тапасов» невозможно. После шоу вы отправитесь в один из лучших тапас-баров Старого города, где попробуете аппетитные «пинчосы», традиционную закуску из Страны Басков, и узнаете, как родилось национальное блюдо, превратившееся в отдельный культурный феномен со своими традициями и атмосферой.

Кому подходит экскурсия

Тем, кто впервые в городе, а также тем, кто приезжает на короткий срок.

Организационные детали

  • Тапас-ужин в традиционном баре и посещение шоу фламенко входят в стоимость экскурсии.
  • Шоу длится 1 час.
  • Для бронирования экскурсии требуется дополнительная предоплата за 3 дня до экскурсии (25 евро/человека).
Шоу фламенко, прогулка по Старому городу и тапас-ужин
Шоу фламенко, прогулка по Старому городу и тапас-ужин
Шоу фламенко, прогулка по Старому городу и тапас-ужин
Шоу фламенко, прогулка по Старому городу и тапас-ужин
Шоу фламенко, прогулка по Старому городу и тапас-ужин
Шоу фламенко, прогулка по Старому городу и тапас-ужин
Шоу фламенко, прогулка по Старому городу и тапас-ужин
Шоу фламенко, прогулка по Старому городу и тапас-ужин
Шоу фламенко, прогулка по Старому городу и тапас-ужин
Шоу фламенко, прогулка по Старому городу и тапас-ужин
Шоу фламенко, прогулка по Старому городу и тапас-ужин
Шоу фламенко, прогулка по Старому городу и тапас-ужин

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Яна
Яна
Привет! Меня зовут Яна. Я провожу экскурсии больше 5 лет, из которых около 3-х живу в Барселоне. Моя профессия — моя страсть, мне нравится создавать и проводить интересные путешествия, создавать впечатления, делиться своим видением любимого города Барселоны и всей Каталонии.
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Яна проводит ещё 4 экскурсии

Барселона³: история, вкусы и искусство городаБарселона³: история, вкусы и искусство городаБарселона³: история, вкусы и искусство города
20 за человека
3 часа
21 отзыв
Услышать, как возникла столица, восхититься любимыми местами богемы и узнать об испанской кухне всё
Эта встреча, как кубик Рубика, сложит для вас разные стороны жизни Барселоны в одну гармоничную и стройную картину! Я проведу вас по легендарным районам, увлеку рассказами о дворцах, колониальных сокровищах, дружбе монашек и проституток, кровожадной таверне — и о многом другом, что имело место на улицах города. А также познакомлю с творческой стороной моей яркой столицы.
Устричная БарселонаУстричная БарселонаУстричная Барселона
95 за экскурсию
2 часа
4 отзыва
Насладиться свежими устрицами в лучших тавернах города и узнать о местной гастрономии
«Съесть устрицу — это как поцеловать море» — говорил поэт и был абсолютно прав! Я поделюсь тонкостями устричной гастрономии: с чем нужно есть моллюсков, как их подают разные народы и кто из знаменитостей был фанатом этого угощения. Вы откроете местную кухню и разберётесь в кулинарных пристрастиях барселонцев.
Экскурсия на телебашню Кольсерола и Тибидабо: Барселона свысокаЭкскурсия на телебашню Кольсерола и Тибидабо: Барселона свысокаЭкскурсия на телебашню Кольсерола и Тибидабо: Барселона свысока
От 130 за экскурсию
2.5 часа
Добраться до самых вдохновляющих видов города и открыть неизведанные факты из истории парка
В автомобильном путешествии вы посетите две смотровых площадки, до которых неудобно добираться самостоятельно. С телебашни Кольсерола вам откроется 360° обзор Барселоны, виды на Монтсеррат и даже Майорку. А на прогулке по парку я расскажу о досуге каталонских буржуа и необычном архитектурном решении Храма Святого Сердца.
Гастро-тур за «запрещенкой»: открыть сырные места БарселоныГастро-тур за «запрещенкой»: открыть сырные места БарселоныГастро-тур за «запрещенкой»: открыть сырные места Барселоны
45 за человека
2 часа
9 отзывов
Разобраться в каталонском сыре и продегустировать его под бокал вина в лучших лавках города
Чтобы разобраться в сырах Каталонии, недостаточно просто забежать в барселонский супермаркет. Предлагаю вам пройтись по культовым сырным местам Барселоны, где об этом продукте, уж поверьте, знают все! За пару часов вы сориентируетесь в тонкостях местных сыров и под бокал вина продегустируете сорта, подобранные специально для вас. А я как сырный фанат, разбирающийся в этом продукте не хуже, чем профессиональные сомелье — в вине, с удовольствием расскажу о разновидностях, вкусах, выдержке и ароматах каталонского сыра.

Экскурсии по музеям Барселоны

Из Барселоны в театр-музей Дали и средневековую ЖиронуИз Барселоны в театр-музей Дали и средневековую ЖиронуИз Барселоны в театр-музей Дали и средневековую Жирону
65 за человека
11 часов
35 отзывов
Погулять по душевному каталонскому городку и прикоснуться к гению Дали в «храме сюрреализма»
Вы отправитесь на комфортабельном микроавтобусе в чудесное путешествие: погуляете по душевной Жироне, попробуете местное мороженое и посетите знаменитый на весь мир музей Дали в Фигерасе, где находится самая большая коллекция картин эпатажного художника. Приготовьтесь к настоящему эмоциональному приключению — вы окажетесь словно в театральном лабиринте, наполненном экстравагантными, странными, полными символизма образами! Я расскажу вам о жизни и характере великого провокатора и помогу раскрыть его удивительные задумки.
«Мир сюрреализма — это Я!»«Мир сюрреализма — это Я!»«Мир сюрреализма — это Я!»
От 390 за экскурсию
7 часов
5 отзывов
Посещение театра-музея Сальвадора Дали и обед в каталонском ресторане
Знакомство с самым большим и значимым музеем на территории Испании, где представлены известные произведения великого сюрреалиста, просто не может быть похожим на обычное посещение музея. На время вы станете участниками настоящего представления, срежиссированного Дали. Начав с ароматного кофе на площади, вы отправитесь в путешествие по «храму сюрреализма», вникая в загадочные смыслы и узнавая примечательные факты из нетривиальной биографии художника. А в завершении — посетите ресторан для местных, где для вас приготовят прекрасные каталонские блюда.
Поездка в музей Дали и Жирону в мини-группеПоездка в музей Дали и Жирону в мини-группеПоездка в музей Дали и Жирону в мини-группе
64 за человека
10 часов
56 отзывов
Погрузиться в творчество гения сюрреализма и прогуляться по Жироне в мини-группе
Причудливый театр-музей в городе Фигерас — главное детище Дали. Я расскажу о жизни художника и покажу его лучшие работы. Вы откроете, чего боялся и чем вдохновлялся знаменитый испанец, и познаете, что такое «сюрреализм». А после — мы прогуляемся по улочкам старинной Жироны и поговорим о её секретах.
Современное искусство в БарселонеСовременное искусство в БарселонеСовременное искусство в Барселоне
163 за экскурсию
5 часов
8 отзывов
Краткий курс современного искусства для новичков и любителей — увлекательная прогулка по городу
Приглашаю вас ознакомиться с кратким курсом современного искусства, совмещенным с занимательной прогулкой по Барселоне. Если так сложилось, что вы или ваши спутники не очень любите или понимаете смысл точки, закорючки, инсталляции, видео-инсталляции и прочих перфомансов, то доверьтесь мне, и к концу экскурсии я сделаю так, чтобы скептики стали понимать и даже любить язык современного искусства. Ну а если вы и так фанат всего нового в искусстве, будем восхищаться вместе!
Галереи современного искусстваГалереи современного искусстваГалереи современного искусства
163 за экскурсию
4.5 часов
3 отзыва
Тур по актуальным выставкам для любителей современного искусства вдали от туристических маршрутов
Если вы, как и я, любите современное искусство и не любите туристические маршруты, предлагаю тур по актуальным галереям и выставкам. Адреса, которые вы не найдете в обычном путеводителе, новейшие тенденции, все то, что актуально именно сейчас. Каждую неделю программа меняется, так как каждую неделю жизнь в Барселоне бурлит и происходит что-то новое.
Тайны Сальвадора ДалиТайны Сальвадора ДалиТайны Сальвадора Дали
390 за экскурсию
6 часов
4 отзыва
Увлекательное авто-путешествие в сюрреалистичный мир знаменитого художника
Приглашаю вас в увлекательное путешествие в сюрреалистичный мир Сальвадора Дали. Во время посещения Театра-Музея в городе Фигерас я познакомлю вас с жизнью, творчеством и удивительным мировоззрением эксцентричного художника, мы поговорим о его окружении, музах и привычках.

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