Яна проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Скрытыми улочками Старого города

По пути на шоу вы познакомитесь с символом каталонской готической архитектуры — выдающимся собором Санта-Мария-дель-Мар. Узнаете о его архитектурной значимости и секретах необыкновенной популярности. А также услышите о недавнем прошлом Каталонии в культурном центре Эль Борн, где находятся лучшие сохранившиеся археологические раскопки в городе.

Шоу фламенко

На прогулке я расскажу, как сотни тысяч иммигрантов с юга с Иберийского полуострова в начале 20 века принесли в Барселону традиции темпераментного фламенко. Поговорим о мавританских и цыганских корнях, основных классах и жанрах народной музыки. А затем вы посетите шоу, в котором первоклассные исполнители погрузят вас в истинную экспрессию этого эмоционального танца.

Дружеский тапас-ужин

Понять гастрономическую жизнь Испании без знаменитых «тапасов» невозможно. После шоу вы отправитесь в один из лучших тапас-баров Старого города, где попробуете аппетитные «пинчосы», традиционную закуску из Страны Басков, и узнаете, как родилось национальное блюдо, превратившееся в отдельный культурный феномен со своими традициями и атмосферой.

Кому подходит экскурсия

Тем, кто впервые в городе, а также тем, кто приезжает на короткий срок.