5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

За время экскурсии мы пройдём большую часть Готического квартала, побываем на самых старых площадях, проникнем в самые древние храмы, наполненные легендами — как ужасающими, так и радостными. Пройдемся по тем же самым булыжникам, по которым ходили и Христофор Колумб, и Вуди Аллен, и Лионель Месси.

Даже в самых популярных туристических местах остаются нехоженные тропы. Я предлагаю пройтись по всему Готическому кварталу, а не только вокруг Кафедрального собора — по тем улицам, куда туристы обычно не добираются. Это и площадь Мерсе, и улица Ампле, и Часовня Святого Христофора, и Королевская площадь, и многое другое!

Но и на популярных улицах и площадях – святого Филипа Нери, площади Сосны, площади Ангела, Новой площади – есть незаслуженно забытые истории, которые я вам обязательно расскажу.

Почему в полнолунье светится надгробье старого римского кладбища?

Как ангел, который показывает неприличный жест, решил судьбу города?

Зачем жители Барселоны вешали над дверью своих домов стопы воров и насильников?

Как определить, является ли женщина ведьмой?

Кому понадобился юноша с площади святого Филиппа Нери?

Кто положил рядом с останками графа Барселоны останки его любовницы?

Почему, чем выше этаж барселонского дома, тем меньше окна?

Какая история произошла в «проклятом» доме, в котором никто не живёт уже более 700 лет?

Ответы на все эти и многие другие вопросы вы узнаете из нашего увлекательного путешествия по узким улочкам квартала.

Маршрут

Мы начнём с улицы Рамбла и углубимся в те переулки, в которых бродили ещё древние римляне. Своими глазами вы увидите настенные рисунки Пабло Пикассо; застывших ведьм, которые навечно поселились на стенах древнего собора; самые старые жилые дома города – их не смогли разрушить даже землетрясения XIII и XIV веков; площадь, на которой родился главный герой фильма «Парфюмер: история одного убийцы».

На нашем пути будут и исторические кондитерские, и самый большой в Барселоне магазин сувениров, и лавка необычной бижутерии, и самая древняя в Европе синагога. А при желании мы зайдём и в самые известные бары древней части города. Кроме того, вы сможете загадать три заветных желания. Если сделаете это от чистого сердца, то они обязательно сбудутся.

По пути мы зайдём в магазин необычных сувениров, в старинную кондитерскую, экзотическую чайную или кофейню, где делают волшебный на вкус “Крема Каталана” (местный десерт). Закончим экскурсию по вашему желанию: или на улице Рамбла у памятника Колумбу, или у Музея марихуаны.