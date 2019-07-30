5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Популярные и недооцененные тропы самого романтичного района Барселоны

Евгений
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Евгений – ваш гид
За время экскурсии мы пройдём большую часть Готического квартала, побываем на самых старых площадях, проникнем в самые древние храмы, наполненные легендами — как ужасающими, так и радостными.

Пройдемся по тем же самым булыжникам, по которым ходили и Христофор Колумб, и Вуди Аллен, и Лионель Месси.
От 100 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Продолжительность 3 часа
До 8 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии5 отзывов
5
Тайны Готического квартала. Полная версия
Тайны Готического квартала. Полная версия

Даже в самых популярных туристических местах остаются нехоженные тропы. Я предлагаю пройтись по всему Готическому кварталу, а не только вокруг Кафедрального собора — по тем улицам, куда туристы обычно не добираются. Это и площадь Мерсе, и улица Ампле, и Часовня Святого Христофора, и Королевская площадь, и многое другое!

Но и на популярных улицах и площадях – святого Филипа Нери, площади Сосны, площади Ангела, Новой площади – есть незаслуженно забытые истории, которые я вам обязательно расскажу.

  • Почему в полнолунье светится надгробье старого римского кладбища?
  • Как ангел, который показывает неприличный жест, решил судьбу города?
  • Зачем жители Барселоны вешали над дверью своих домов стопы воров и насильников?
  • Как определить, является ли женщина ведьмой?
  • Кому понадобился юноша с площади святого Филиппа Нери?
  • Кто положил рядом с останками графа Барселоны останки его любовницы?
  • Почему, чем выше этаж барселонского дома, тем меньше окна?
  • Какая история произошла в «проклятом» доме, в котором никто не живёт уже более 700 лет?

Ответы на все эти и многие другие вопросы вы узнаете из нашего увлекательного путешествия по узким улочкам квартала.

Маршрут

Мы начнём с улицы Рамбла и углубимся в те переулки, в которых бродили ещё древние римляне. Своими глазами вы увидите настенные рисунки Пабло Пикассо; застывших ведьм, которые навечно поселились на стенах древнего собора; самые старые жилые дома города – их не смогли разрушить даже землетрясения XIII и XIV веков; площадь, на которой родился главный герой фильма «Парфюмер: история одного убийцы».

На нашем пути будут и исторические кондитерские, и самый большой в Барселоне магазин сувениров, и лавка необычной бижутерии, и самая древняя в Европе синагога. А при желании мы зайдём и в самые известные бары древней части города. Кроме того, вы сможете загадать три заветных желания. Если сделаете это от чистого сердца, то они обязательно сбудутся.

По пути мы зайдём в магазин необычных сувениров, в старинную кондитерскую, экзотическую чайную или кофейню, где делают волшебный на вкус “Крема Каталана” (местный десерт). Закончим экскурсию по вашему желанию: или на улице Рамбла у памятника Колумбу, или у Музея марихуаны.

Тайны Готического квартала. Полная версия
Тайны Готического квартала. Полная версия
Тайны Готического квартала. Полная версия
Тайны Готического квартала. Полная версия
Тайны Готического квартала. Полная версия
Тайны Готического квартала. Полная версия
Тайны Готического квартала. Полная версия
Тайны Готического квартала. Полная версия
Тайны Готического квартала. Полная версия
Тайны Готического квартала. Полная версия
Тайны Готического квартала. Полная версия
Тайны Готического квартала. Полная версия
Тайны Готического квартала. Полная версия
Тайны Готического квартала. Полная версия
Тайны Готического квартала. Полная версия
Тайны Готического квартала. Полная версия
Тайны Готического квартала. Полная версия
Тайны Готического квартала. Полная версия

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Евгений
Евгений
Журналист. Сценарист. Собиратель городских историй. Живу в Барселоне с 2012 года. Провожу необычные экскурсии и устраиваю приключения по всей Каталонии — в монастырь Монтсеррат, по местам Сальвадора Дали, в Таррагону, в средневековые города региона... А также могу организовать для вас и ваших друзей увлекательную игру-квест с поиском «сокровищ» в самых интересных районах города.
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

30 июля 2019
Замечательная, впечатляющая и интересная экскурсия! Евгений провел нас по всем знаковым местам Готического квартала. Рассказы Евгения настолько эмоциональны, что пробегают мурашки по телу. На экскурсии мы узнали не только исторические факты, но и легенды, о которых порой могут знать только местные жители. Если вы хотите узнать Барселону, рекомендую Евгения!
Марина
12 октября 2018
Евгений великолепен! Давно я не была на такой захватывающей экскурсии! Материал небанальный, истории удивляют, подача незабываемая - Евгению удается находить необычное порой буквально под ногами.
Евгений удивит как новичков, так и "бывалых" гостей Барселоны. Если вы любите узнавать город через его истории, а не через банальные факты из википедии, то очень рекомендую этого профессионала своего дела!
Евгений, Вам огромное спасибо еще раз! P.S. Мама забыла о больных суставах на Вашей 3-часовой экскурсии;)
27 августа 2017
Спасибо, Евгений, за замечательную экскурсию и очень хороший вечер) Рекомендую.
21 июля 2017
Хотим поблагодарить Евгения за интересную экскурсию по готическому кварталу Барселоны! Будучи под впечатлением от этой экскурсии, хотели уже заказать следующую, но свободных дней в графике у Евгения, к сожалению, уже не оказалось. Рекомендую всем, не пожалеете!
7 апреля 2017
На данный сайт натолкнулась случайно. Евгения выбрала случайно. Или не случайно? Кто знает ))
По роду деятельности (я эксперт по качеству клиентского сервиса и сервисный критик) я очень требовательна и ценю качественные услуги и продукты. От экскурсии осталась в полном восторге.
В начале волновалась, что мы за 3 часа мало что успеем. Успели даже с горочкой. Евгений рассказывает остроумно, легко, интересно, без воды, деликатно и весело. Самые страшные истории воспринимаются легко и с юмором.
За те три часа, которые мы провели с сыном в обществе Евгения , узнали о Барселоне больше, чем за две недели самостоятельного пребывания. Я в Барсе второй раз. Первый раз была 4 года назад. Помню ходили с дочкой по готическому кварталу: замок, крепость, стена, улица, дом, замок... И ЧЁ?
Без историй , смотреть на серо-черные стены нет никакого смысла.
поэтому на этот раз , как только увидела возможность узнать о готическом квартале не Викепидические сухие заметки, а нормальные живые истории, сразу решила - надо брать:)
По секрету скажу - посмотрела на странички других экскурсоводов- сердце молчало. А вот в предвкушении пройти по темным кварталам старой Барселоны в обществе Евгения, мои душа и сердце ликовали.

Вот вам сейчас завидую слегка - вы только в предвкушении....)

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