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Проехать по 4 старейшим районам Барселоны и отведать традиционные испанские закуски

Дайнюс
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Дайнюс – экскурсионное агентство
Тапас — это не только традиционные испанские закуски, но и целый пласт гастро-культуры Барселоны.

На велопрогулке мы обойдем стороной переполненные туристами тапас-бары — вместо этого вы прокатитесь по четырем районам Старого города, останавливаясь в локальных барах, куда захаживают исключительно местные жители, и пробуя любимые тапас каталонцев.

А в перерывах между вкуснейшими закусками вы услышите истории и легенды, которые хранят улицы Барселонеты, Раваля, Эль Борна и Готического квартала.
79 за человека
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Это групповая экскурсия
На велосипеде
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Встреча Metro Barceloneta
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У этой экскурсии1 отзыв
4
Тапас-тур по Старому городу на велосипедах!
Тапас-тур по Старому городу на велосипедах!

Что вас ожидает

Колорит 4 районов Старого города
Знакомство с каталонскими тапас мы начнем в одном из баров Барселонеты — бывшего рыбацкого района исторической части Барселоны. Затем на электровелосипедах отправимся в старый Эль-Борн, который местные жители называют «отцом» Барселонеты: здесь вы не только подкрепитесь, но и услышите яркие истории из жизни каталонской столицы. Следом прокатимся до легендарного Готического квартала, на улицах которого сконцентрированы красивейшие здания и загадочные легенды Старого города: вы откроете секреты Кафедрального собора и площади Джорджа Оруэлла, проедете по площади Фелипа Нери, увидите знаменитые церкви Санта-Мария-дель-Пи и Ла Мерсе. А завершится велопрогулка на улочках района Раваль, который раньше был домом для наркоторговцев, а сейчас превратился в творческий и богемный центр Барселоны.

Разведать лучшие тапас-бары Барселоны
В каждом из четырех районов вы откроете для себя самобытные тапас-бары, куда редко добираются туристы, зато часто заходят коренные каталонцы. Мы расскажем о культуре тапас, о том, откуда произошло это слово и что оно на самом деле означает. Посоветуем традиционные виды маленьких испанских закусок и расскажем, какие тапас предпочитают сами испанцы. И конечно, дадим вам явки и пароли лучших тапас-баров Старого города, многие из которых войдут в наш вело-маршрут.

Организационные детали

  • Аренда электрических велосипедов входит в стоимость экскурсии.
  • Место сбора — недалеко от станции метро Barceloneta.
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.
  • Закуски и напитки не входят в стоимость экскурсии.
Тапас-тур по Старому городу на велосипедах!
Тапас-тур по Старому городу на велосипедах!
Тапас-тур по Старому городу на велосипедах!
Тапас-тур по Старому городу на велосипедах!

Экскурсия проводится ежедневно в 11:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура Metro Barceloneta.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Дайнюс
Дайнюс
Привет! Гиды нашей команды много лет живут в Барселоне и говорят с путешественниками на их языке: когда-то они и сами были туристами, а после осознанно остались в жить в этом магическом городе, потому знают историю Барселоны нередко даже лучше коренных каталонцев.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

27 ноября 2018
25.11.18г экскурсия получилась очень живая, динамичная, развлекательная и вкусная! Нас было трое плюс гид ( сопровождающий)! Историческими фактами никто не нагружал, погода радовала,катались по Барселоне и наслаждались всем вокруг!

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