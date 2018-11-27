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Колорит 4 районов Старого города

Знакомство с каталонскими тапас мы начнем в одном из баров Барселонеты — бывшего рыбацкого района исторической части Барселоны. Затем на электровелосипедах отправимся в старый Эль-Борн, который местные жители называют «отцом» Барселонеты: здесь вы не только подкрепитесь, но и услышите яркие истории из жизни каталонской столицы. Следом прокатимся до легендарного Готического квартала, на улицах которого сконцентрированы красивейшие здания и загадочные легенды Старого города: вы откроете секреты Кафедрального собора и площади Джорджа Оруэлла, проедете по площади Фелипа Нери, увидите знаменитые церкви Санта-Мария-дель-Пи и Ла Мерсе. А завершится велопрогулка на улочках района Раваль, который раньше был домом для наркоторговцев, а сейчас превратился в творческий и богемный центр Барселоны.

Разведать лучшие тапас-бары Барселоны

В каждом из четырех районов вы откроете для себя самобытные тапас-бары, куда редко добираются туристы, зато часто заходят коренные каталонцы. Мы расскажем о культуре тапас, о том, откуда произошло это слово и что оно на самом деле означает. Посоветуем традиционные виды маленьких испанских закусок и расскажем, какие тапас предпочитают сами испанцы. И конечно, дадим вам явки и пароли лучших тапас-баров Старого города, многие из которых войдут в наш вело-маршрут.