8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Таррагона — город, что соперничал с Римом

Наследие Римской эпохи и средневековья, истории и легенды о жизни в далеком прошлом

Нина
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Нина – ваш гид
Во время обзорной экскурсии я познакомлю вас с богатейшим наследием Римской эпохи, с жизнью города в те времена, а также с бытом и традициями средневековья — прекрасные памятники и этой эпохи во всей красе предстанут на нашем пути.
130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии8 отзывов
5
Таррагона — город, что соперничал с Римом
Таррагона — город, что соперничал с Римом

Барселону представлять не надо, ее и так все знают, а вот Таррагона, что находится в 100 километрах, известна гораздо меньше. А ведь когда-то все было с точностью наоборот. В III веке до н.э. звезда Таррагоны уже сияла на небосводе. Ее даже называли “вторым Римом”.

Программа

Мы пройдем по улицам древнего Таррако (так назывался город в римскую эпоху), увидим римскую крепостную стену, цирк и амфитеатр. Вы услышите множество любопытных историй и легенд о римском периоде, о быте горожан в те времена.

Кафедральный собор Таррагоны также раскроет вам свои секреты. Например, почему в главном соборе города рассказывают историю о том, как мыши кота хоронили или где в нем изображен человек с тремя лицами.

Зайдем мы и в городскую Мэрию, где, как ни странно, хранится королевская гробница. Вы узнаете, почему в саркофаге Хаиме Завоевателя оказалось сразу две головы.

Организационные детали

  • Экскурсия наша по историческому центру будет пешеходной, поэтому удобная обувь просто необходима.
  • Билеты для входа в «Археологический проспект», Кафедральный собор оплачиваются отдельно.
  • Экскурсия начинается в Таррагоне, куда путешественники добираются самостоятельно.
Таррагона — город, что соперничал с Римом
Таррагона — город, что соперничал с Римом
Таррагона — город, что соперничал с Римом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Нина
Нина
Доброго времени суток всем, кто зашел на мою страничку. Много лет я живу в Каталонии, в той части Испании, в которую невозможно не влюбиться. Что я и сделала. Я не только влюбилась в нее, я делаю все, чтобы узнать досконально историю Каталонии и ее городов и поделиться частичкой моей любви и знаниями со всеми приезжающими сюда.
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8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Владимир
2 июля 2018
Очень информативная и качественная экскурсия. Нина очень эрудиоованный и внимательный гид. У нас была не простая группа- взрослые и три 7 летних ребенка. Время с гидом пролетело очень быстро. Таррагона очень интересный город. Всем советую экскурсию и экскурсию с этим гидом.
Елена
28 июня 2017
Здравствуйте. Были на экскурсии в Таррагоне с Ниной. Очень понравилось. В Таррагоне четвертый раз, но до этого без знающего человека. Ещё раз очень понравилось. Двое детей 10 и 13 лет кое что даже запомнили. Рекомендую. С уважением Елена и Алексей Санкт-Петербург.
7 мая 2017
Чудесная женщина Нина смогла так заинтересовать нашу семью экскурсией, что моя десятилетняя дочь не заметила , как пролетело врем, отведённое для нас! Естественно, ту информацию, что мы усвоили, ранее нигде не слышали, не знали и честно признаюсь не мечтали узнать. Спасибо за прекрасно проведённую субботу!
5 мая 2017
Нина прекрасный рассказчик. Обладает огромным багажом знаний и различных историй по теме экскурсий (мы были с Ниной на двух экскурсиях), также хотим сказать спасибо за помощь (мы обращались несколько раз с различными вопросами). С точки зрения оценки гида - все отлично.
Наталья
11 декабря 2016
Прекрасная экскурсия по Таррагоне! Нина великолепно владеет материалом и очень интересно ведет рассказ о достопримечательностях города, о его истории, затрагивая при этом не только историю Таррагоны, но и истории Римской Империи и королевства Арагон. Нина, благодарим Вас!
15 августа 2016
29 июля 2016г моя семья заказала экскурсию с русскоязычным гидом в г. Таррагона (Испания). Основной задачей было -на доступном языке ознакомится с главными историческими памятниками города. Большего мы, пожалуй, и не ждали. Но экскурсия превратилась в интереснейшее, великолепное путешествия во времени.Оно было проникнуто любовью к городу и его уникальной истории, вниманием к каждой исторической подробности, если она давала возможность лучше узнать Таррагону. Искренним интересом и хорошо структурированными, обширными и профессиональными знаниями наш гид Нина меня очень порадовала. В лице моей семьи она получила крайне непростую задачу- сделать экскурсию интересной для всех нас ,а я-историк профессионал( правда другой специализации), муж-не полностью владеет русским языком, 11-летняя дочь впервые на такой длительной экскурсии,а 15-летний сын уже достаточно подкован и обладает обширными знаниями в. истории Испании. И с этой задачей Нина блестяще справилась. Мы , вслед за нашим гидом, влюбились в город и его историю. Очень надеемся, что сможем вернуться и пройти с Ниной новыми маршрутами по этой древней и удивительной земле.

25 мая 2016
Почти месяц назад мы встретились с Ниной на экскурсии в Таррагоне, и только неожиданные проблемы с интернетом и в Испании, и в Москве помешали раньше оставить отзыв об этой замечательной экскурсии. Хотите пройти у стен крепости, которые стоят тут уже больше двух тысяч лет, или пробежаться по арене римского цирка и вспомнить, что она совсем не круглая и не для жонглеров и акробатов, или представить себя гладиатором после подробного рассказа Нины и выйти на арену того же амфитеатра, куда выходили ваши "предшественники" почти две тысячи лет назад, или заблудиться в узких средневековых улочках и вдруг выйти к великолепному огромному собору? Приезжайте в Таррагону, но только обязательно вместе с Ниной. Только в этом случае вы узнаете поучительную историю о коте и мышах, увидите человека с тремя лицами, поймете, на кого похож первый римский император Август, посчитаете подруг святой Феклы и поразитесь творческой натуре каталонцев, которые даже в борьбе с муниципальными властями умудряются делать свой город красивее. Приезжайте на экскурсию вместе с детьми, даже маленькими, римские развалины, оказывается, гораздо интереснее любой детской площадки. Наша четырехлетняя дочь вспоминает их также часто, как и Порт-Авентуру, рассматривает книгу о Таррагоне и узнает места, куда она успела забраться, а мы читаем эту книгу и понимаем, что все это уже знаем благодаря Нине, только хочется почти под каждой фотографией подписать еще что-то, чего в книге нет, а нам теперь известно из красочного, живого рассказа Нины. Спасибо большое!
Юлия
29 сентября 2015
Нам очень, очень понравилась экскурсия "Таррагона - город. что соперничал с Римом" . Нина - профессионал, с удивлением узнали массу интересных исторических моментов, знаковых для Таррагоны. Нина дает разную интерпретацию исторических фактов - официальную, неофициальную, спорную, общепризнанную - невероятно интересно узнать о разных точках зрения на известный исторический факт. Кроме того, Нина - как человек, горячо влюбленный в Каталонию, знаток всех местных праздников и традиций, благодаря чему мы действительно смогли проникнуться духом каталонцев, понять их гордый и независимый характер. Нина, благодарим Вас за такую самоотдачу и интересную экскурсию!

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