8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Барселону представлять не надо, ее и так все знают, а вот Таррагона, что находится в 100 километрах, известна гораздо меньше. А ведь когда-то все было с точностью наоборот. В III веке до н.э. звезда Таррагоны уже сияла на небосводе. Ее даже называли “вторым Римом”.

Программа

Мы пройдем по улицам древнего Таррако (так назывался город в римскую эпоху), увидим римскую крепостную стену, цирк и амфитеатр. Вы услышите множество любопытных историй и легенд о римском периоде, о быте горожан в те времена.

Кафедральный собор Таррагоны также раскроет вам свои секреты. Например, почему в главном соборе города рассказывают историю о том, как мыши кота хоронили или где в нем изображен человек с тремя лицами.

Зайдем мы и в городскую Мэрию, где, как ни странно, хранится королевская гробница. Вы узнаете, почему в саркофаге Хаиме Завоевателя оказалось сразу две головы.