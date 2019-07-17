22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Их часто называют «священными» горами Барселоны. На Монтжуике древние римляне совершали жертвоприношения, евреи хоронили умерших, а в конце ХХ века проходили Олимпийские игры. На Тибидабо разворачивались события, описанные в Библии! Сейчас здесь находится знаменитый Храм Святого Сердца, вершину которого венчает статуя Иисуса Христа, буквально парящего над Барселоной. Рядом расположился старинный парк аттракционов. С обеих гор открываются великолепные виды на город и порт.

Программа

Я расскажу вам:

о связанных с этими удивительными местами легендах и преданиях;

о возникновении названий гор;

о самых доблестных и кровавых страницах истории военной крепости Монтжуика;

о строительстве Храма Святого Сердца и удивительной истории статуи Иисуса.

Наше путешествие начнется на Площади Испании. Осмотрев Арену для корриды, Национальный дворец и поющий фонтан, на автобусе мы поднимемся по склону горы и увидим Испанскую деревню, дворец спорта Сан Жорди и Олимпийский дворец. На вершине Монтжуика при желании зайдем в крепость XVII века и насладимся завораживающим видом со смотровой площадки. Затем спустимся на фуникулере и оправимся на Тибидабо (сначала на поезде, затем на фуникулере и чуть-чуть пешком). Прогуляемся вокруг Храма и поднимемся на его вершину — к самым ногам Иисуса. При желании вы сможете посетить парк аттракционов и Музей механической игрушки.