22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Их часто называют «священными» горами Барселоны. На Монтжуике древние римляне совершали жертвоприношения, евреи хоронили умерших, а в конце ХХ века проходили Олимпийские игры. На Тибидабо разворачивались события, описанные в Библии! Сейчас здесь находится знаменитый Храм Святого Сердца, вершину которого венчает статуя Иисуса Христа, буквально парящего над Барселоной. Рядом расположился старинный парк аттракционов. С обеих гор открываются великолепные виды на город и порт.
Программа
Я расскажу вам:
о связанных с этими удивительными местами легендах и преданиях;
о возникновении названий гор;
о самых доблестных и кровавых страницах истории военной крепости Монтжуика;
о строительстве Храма Святого Сердца и удивительной истории статуи Иисуса.
Наше путешествие начнется на Площади Испании. Осмотрев Арену для корриды, Национальный дворец и поющий фонтан, на автобусе мы поднимемся по склону горы и увидим Испанскую деревню, дворец спорта Сан Жорди и Олимпийский дворец. На вершине Монтжуика при желании зайдем в крепость XVII века и насладимся завораживающим видом со смотровой площадки. Затем спустимся на фуникулере и оправимся на Тибидабо (сначала на поезде, затем на фуникулере и чуть-чуть пешком). Прогуляемся вокруг Храма и поднимемся на его вершину — к самым ногам Иисуса. При желании вы сможете посетить парк аттракционов и Музей механической игрушки.
Организационные детали
В стоимость экскурсии не входят билеты для проезда на общественном транспорте и в музеи.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Hola! Меня зовут Мила. Я живу в Барселоне и с радостью покажу этот прекрасный город вам!) По образованию я историк-музыковед, а по профессии — журналист. Однажды приехав в Барселону на пару дней я поняла, что именно здесь хочу остаться навсегда — и моя мечта сбылась! Барселона такая разная, что каждый найдет в ней что-то для себя. На ее улицах органично уживаются стены древних римлян и средневековые дворцы, шедевры Антонио Гауди и современное искусство. Я расскажу вам об истории Барселоны, ее культуре и традициях, поведаю древние легенды и современные байки. Я много общаюсь с местными жителями и изучаю каталонскую культуру, поэтому вы узнаете обо всем «из первых рук»! Bienvenido!
Понравилось очень! Поехали на второй день, после первого дня с обзорной с Милой. Сами бы вряд ли добрались, с Милой все было быстро, удобно и весело. Мила прекрасный гид. И очень приятный человек! Рекомендую прогуляться по Барселоне именно с ней, не пожалеете уж точно. в каждом городе ищу гида и не одного. Мила лучшее что я встречала)
Альберт
14 апреля 2019
Спасибо Миле за прекрасную экскурсию по горам Барселоны - великолепные виды, интереснейшие истории. Рекомендую всем!
Elena
31 марта 2019
Замечательная девушка Мила показала нам часть Барселоны. Этот гид - отличный воодушевлённый рассказчик, заинтересованный в своём деле. Когда нам понадобилось изменить маршрут в силу обьективных обстоятельств, быстро подстроилась под ситуацию и показала нам то, что не было запланировано маршрутом. Рекомендуем Милу!
Татьяна
26 марта 2019
Доброе утро!
Вчера имели удовольствие пойти на экскурсию с Милой! Прекраснейший экскурсовод, увлекательный рассказ, время пролетело, получили массу удовольствия. Очень рекомендуем Милу как экскурсовода!
Юлия
28 ноября 2018
Это был замечательный день!
Большое спасибо Миле за то что так интересно провели все это время. Мы разговаривали обо всем что нам становилось интересно в Барселоне и получали развернутые ответы.
Ольга
10 октября 2018
Однозначно рекомендую! И Милу, как гида, и саму экскурсию. Поверьте, мне есть с чем сравнить! Есть очень удачный опыт с гидом в Париже , и очень неудачный - в Барсе ( с гидом-мужчиной, не будем тыкать пальцем). Жалею, что не пошли с Милой на обзорную по Барселоне, а опрометчиво повелась на отзывы и выбрала разных гидов для разных экскурсий :((((
Мария
29 августа 2017
Очень зрелищная и познавательная экскурсия! Во время экскурсии мы не только смогли насладиться прекрасными городскими пейзажами, но и узнали много интересной информации о Барселоне! В компании с Милой экскурсия прошла легко и непринужденно, Мила ответила на все наши вопросы и показала самые интересные площадки Тибидабо и Монжуика, и, что немаловажно, вместе с Милой мы смогли легко и быстро добраться до обеих гор, что для плохо знающих город туристов непросто))) эта экскурсия - прекрасная возможность ближе узнать Барселону за короткое время!
Евгения
5 июля 2017
Хочу выразить огромную благодарность Миле за нашу прекрасную экскурсию на Тибидабо и Монжуик - просто незабываемый день. Время пролетело неимоверно быстро, поскольку так умело и захватывающе была рассказана история этих мест, Каталонии, жизни людей.
С огромным удовольствием посетили все места, которые нам посоветовала Мила.
Дина
12 июня 2017
Всё очень понравилось. Рассказчик замечательный, знает много, материалом владеет свободно. Доброжелательна. Отлично знает город.
Рекомендую.
Анастасия
19 мая 2017
Очень интересная и полезная экскурсия . Мила - чудесный рассказчик. Очень много было задано нами вопрос не по теме, но и на них у Милы всегда был ответ, а иногда даже и фотографии. Время (а это между прочим более 4 часов) пролетело не заметно. Не первый раз заказываю на трипстере экскурсию, но Мила мой фаворит. Однозначно, не сомневайтесь и быстрее бронируйте прогулку!
Чтобы узнать о Барселоне как можно больше за один день, вам нужно присоединиться ко мне на этой экскурсии! За несколько часов я покажу вам самые интересные достопримечательности города, расскажу их историю и поведаю древние легенды.
Горные пейзажи, завораживающие виды на город и знаменитый мужской бенедиктинский монастырь XI века
Если вы приехали в Барселону, то обязательно должны посетить Святую гору Монсеррат. Поверьте — причин для этого много! Монсеррат — это уникальный горный массив, аналогов которому нет во всем мире! Именно здесь располагается старейший бенедиктинский монастырь, которому совсем скоро исполнится 1000 (!) лет!. А в главной базилике Монсеррата хранится Черная Мадонна — святыня каталонских католиков, которая исполняет желания.
Погрузиться в атмосферу города, зайти в лучшие кофейни и изучить шедевры архитектуры Гауди
По-настоящему изучить и понять Барселону можно только неспешно прогуливаясь по её улицам, наслаждаясь уникальной архитектурой и дегустируя национальную кухню в местных лавочках. Наша прогулка позволит вам почувствовать дух Барселоны, с головой погрузиться в ее историю и современность и получить восхитительные впечатления об этом городе-празднике, который, перефразируя Эрнеста Хемингуэя, всегда с вами!
Изучить красивейшие фасады города и понять величие Саграда Фамилия
Дома с костями и драконом, шоколадный особняк и главный долгострой Европы — вас ждут не просто must-see места Барселоны, но море их архитектурных деталей и сюжетов. Вы познакомитесь с загадочным и нарядным модерном Каталонии на Пасео-де-Грасия и на прогулке вокруг Саграда Фамилии, узнаете о заказчиках зданий и раскроете приемы архитекторов.
Увлекательное путешествие по Готическому кварталу и бульвару Рамбла для взрослых и детей
Даже если вы тысячу раз гуляли в Барселоне самостоятельно, в тысячу первый раз стоит отправится на прогулку с гидом! Со мной вы не только увидите старинные кварталы, ставшие туристической меккой, но и узнаете об их яркой и богатой истории, живущей в красивых сказках, исключительно правдивых легендах и «душераздирающих» фактах. Вы откроете тайну барселонских драконов, потрете нос волшебному равальскому коту, заглянете на кофе к местным монашкам и отведаете лучших в городе круассанов.
Познакомиться с самыми яркими шедеврами и жизнью непревзойденного архитектора
На прогулке вы услышите захватывающие истории из биографии Антонио Гауди и проследите его творческий путь. Узнаете, как встретила будущего гения столица; изучите его дебют в районе Грасия — дом Висенс; на знаменитой змеевидной скамейке поговорим о несчастной любви архитектора, а возле домов Бальо и Мила — о том, как сформировались два дерзких проекта. Кроме того, вы совершите виртуальное путешествие в Барселону рубежа 19-20 веков и пообедаете в чудесном ресторане, где я познакомлю вас с каталонской кухней. А в завершение посетите величественный «песочный замок» — храм Саграда Фамилия, где я расскажу об интересных деталях возведения сооружения, байках о его авторе и сфотографирую вас с лучших проверенных ракурсов.
Рассмотреть шедевры каталонского гения и создать картину в его стиле своими руками
Я покажу все главные творения Гауди в Барселоне: парк Гуэль, Саграду Фамилию, дома Бальо и Мила. Это не просто здания, а настоящие хранилища легенд — каждая деталь в них символична и виртуозно раскрывает мысль творца. Вы не только поймете идеи Гауди, но и моментально примените их, смастерив свой мозаичный шедевр в технике «тренкадис».
Вы не просто познакомитесь с одной из достопримечательностей города, но прочитаете захватывающую книгу с картинками. Саграда Фамилия часто остается непонятой, многим храм кажется неоднозначным — я развею такое впечатление. Вы детально изучите фасады храма, откроете символизм элементов и узнаете об одном из крупнейших долгостроев Европы, а также о жизни гения Гауди.