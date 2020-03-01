Мирам проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Три барселонских крыши

В первой части прогулки отправимся на неизвестные массовому туристу террасы. У вас будет достаточно времени, чтобы сделать оригинальные фотографии и просто насладиться видами за чашечкой кофе. Сверху вы взглянете на расходящиеся лучи площади Каталонии, на Кафедральный собор Святого Креста и Евлалии, на круговую панораму Барселоны. Я сориентирую вас в городе и расскажу о заинтересовавших вас зданиях.

Атмосфера и сюжеты Готического квартала

Спустившись, пойдем исследовать старейший район города. В лабиринтах атмосферных улиц вы узнаете о рождении красавицы Барселоны, о славных временах рыцарей и мавров; услышите историю романтичного «Мостика вздохов», «Поцелуя свободы» и, конечно, Кафедрального собора. Почему Каталония борется за независимость? Где любил отдыхать Пикассо, а где каждый день бывал Гауди? Обещаю открыть эти и многие другие нескучные факты из биографии города.