Мирам проводит ещё 4 экскурсии

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  4. Топ-Барселона: крыши и Готический квартал

Узнать о прошлом города и проникнуться его настоящим на фоне панорам и средневековых улочек

Мирам
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Мирам – ваш гид
Приготовьтесь подняться повыше, а после отправиться глубже в прошлое! На трех почти секретных террасах вас ждут живописные панорамы центра Барселоны.

В Готическом квартале вы окажетесь в старинном сердце города, узнаете его историю и откроете любопытные детали.

В итоге вы взглянете на Барселону с новых ракурсов и лучше поймете ее душу.
79 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 3 человек
Можно с детьми
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Топ-Барселона: крыши и Готический квартал
Топ-Барселона: крыши и Готический квартал

Что вас ожидает

Три барселонских крыши
В первой части прогулки отправимся на неизвестные массовому туристу террасы. У вас будет достаточно времени, чтобы сделать оригинальные фотографии и просто насладиться видами за чашечкой кофе. Сверху вы взглянете на расходящиеся лучи площади Каталонии, на Кафедральный собор Святого Креста и Евлалии, на круговую панораму Барселоны. Я сориентирую вас в городе и расскажу о заинтересовавших вас зданиях.

Атмосфера и сюжеты Готического квартала
Спустившись, пойдем исследовать старейший район города. В лабиринтах атмосферных улиц вы узнаете о рождении красавицы Барселоны, о славных временах рыцарей и мавров; услышите историю романтичного «Мостика вздохов», «Поцелуя свободы» и, конечно, Кафедрального собора. Почему Каталония борется за независимость? Где любил отдыхать Пикассо, а где каждый день бывал Гауди? Обещаю открыть эти и многие другие нескучные факты из биографии города.

Организационные детали

Еда и напитки заказываются по желанию и не включены в стоимость.

Топ-Барселона: крыши и Готический квартал
Топ-Барселона: крыши и Готический квартал
Топ-Барселона: крыши и Готический квартал
Топ-Барселона: крыши и Готический квартал
Топ-Барселона: крыши и Готический квартал
Топ-Барселона: крыши и Готический квартал
Топ-Барселона: крыши и Готический квартал
Топ-Барселона: крыши и Готический квартал
Топ-Барселона: крыши и Готический квартал

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Мирам
Мирам
Меня зовут Мирам. Первый раз я приехал в Барселону в 2012 году и тогда же приобрел здесь квартиру. С тех пор я приезжал сюда постоянно 3 раза в год из Петербурга. Одновременно изучал испанский язык и историю этого прекрасного города. С 2018 года живу в Барселоне постоянно. Могу предложить экскурсии по Готическому кварталу, по району Эшампле — это дома Гауди и других великих зодчих; в монастырь Монтсеррат, обзорные прогулки по городу на велосипедах и, конечно, экскурсию вокруг Саграда Фамилии.
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Мирам проводит ещё 4 экскурсии

Барселона и модерн — Гауди и не толькоБарселона и модерн — Гауди и не толькоБарселона и модерн — Гауди и не только
От 75 за экскурсию
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Изучить красивейшие фасады города и понять величие Саграда Фамилия
Дома с костями и драконом, шоколадный особняк и главный долгострой Европы — вас ждут не просто must-see места Барселоны, но море их архитектурных деталей и сюжетов. Вы познакомитесь с загадочным и нарядным модерном Каталонии на Пасео-де-Грасия и на прогулке вокруг Саграда Фамилии, узнаете о заказчиках зданий и раскроете приемы архитекторов.
Саграда Фамилия — символы и мифыСаграда Фамилия — символы и мифыСаграда Фамилия — символы и мифы
От 59 за экскурсию
2 часа
5 отзывов
Понять красоту и значение храма-символа Барселоны
Вы не просто познакомитесь с одной из достопримечательностей города, но прочитаете захватывающую книгу с картинками. Саграда Фамилия часто остается непонятой, многим храм кажется неоднозначным — я развею такое впечатление. Вы детально изучите фасады храма, откроете символизм элементов и узнаете об одном из крупнейших долгостроев Европы, а также о жизни гения Гауди.
Велокалейдоскоп в БарселонеВелокалейдоскоп в БарселонеВелокалейдоскоп в Барселоне
От 79 за экскурсию
3.5 часа
9 отзывов
Исследовать город в удобном формате, открывая его истории и характер
На велосипедах вы за 3 с небольшим часа увидите то, что не обойти пешком за 2 дня! Рассекая по одному из самых велосипедных городов Европы, вы проедете мимо знаменитых домов и Саграда Фамилии, через квартал раздора, по парку Сьютаделья и вдоль моря. На память о таком знакомстве с Барселоной у вас останутся ее нескучные сюжеты и фото с лучших ракурсов.
Барселона 3 в 1: крыши, велосипед, обзорнаяБарселона 3 в 1: крыши, велосипед, обзорнаяБарселона 3 в 1: крыши, велосипед, обзорная
105 за экскурсию
4 часа
1 отзыв
Изучить город в удобном формате под нескучные рассказы об истории и архитектуре
Все и сразу — частый запрос в поражающей разнообразием Барселоне! Вы объедете весь центр, включая Готический квартал; познакомитесь с творчеством Гауди; подниметесь на почти секретные террасы за видовыми фото; посмотрите на «витрину» каталонской архитектуры и, конечно, поймете характер города.

Экскурсии по Готическому кварталу

По самым интересным местам БарселоныПо самым интересным местам БарселоныПо самым интересным местам Барселоны
30 за человека
3 часа
87 отзывов
Погулять по Старому городу, уловить колоритный дух на его улицах и восхититься творениями Гауди
Поверьте, даже если вы в Барселоне в 10 раз, вы всё равно откроете для себя что-то новое на прогулке. Этот город не стоит на месте, даже местные не берутся утверждать, что знают его на все 100%. Я покажу вам самые яркие символы города и поделюсь его секретными местами, достойными внимания. Вперёд за непередаваемой атмосферой столицы Каталонии!
Готическая Барселона вечеромГотическая Барселона вечеромГотическая Барселона вечером
19 за человека
2 часа
173 отзыва
Еженедельная прогулка по легендарному кварталу с погружением в историю Старого города
Каждую субботу в 20 часов приглашаю вас на прогулку по Готическом кварталу Барселоны. Наверняка, вы мы много раз слышали об этом месте и может даже успели самостоятельно по нему побродить. Я же не только покажу вам древние и средневековые достопримечательности района, но и расскажу захватывающие и трагические легенды и истории, которые сильно изменят ваше представление о Барселоне и помогут глубже прочувствовать этот уникальный город!
Барселона³: история, вкусы и искусство городаБарселона³: история, вкусы и искусство городаБарселона³: история, вкусы и искусство города
20 за человека
3 часа
21 отзыв
Услышать, как возникла столица, восхититься любимыми местами богемы и узнать об испанской кухне всё
Эта встреча, как кубик Рубика, сложит для вас разные стороны жизни Барселоны в одну гармоничную и стройную картину! Я проведу вас по легендарным районам, увлеку рассказами о дворцах, колониальных сокровищах, дружбе монашек и проституток, кровожадной таверне — и о многом другом, что имело место на улицах города. А также познакомлю с творческой стороной моей яркой столицы.
Старый город, или тысяча драконов и один котСтарый город, или тысяча драконов и один котСтарый город, или тысяча драконов и один кот
130 за экскурсию
4 часа
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Увлекательное путешествие по Готическому кварталу и бульвару Рамбла для взрослых и детей
Даже если вы тысячу раз гуляли в Барселоне самостоятельно, в тысячу первый раз стоит отправится на прогулку с гидом! Со мной вы не только увидите старинные кварталы, ставшие туристической меккой, но и узнаете об их яркой и богатой истории, живущей в красивых сказках, исключительно правдивых легендах и «душераздирающих» фактах. Вы откроете тайну барселонских драконов, потрете нос волшебному равальскому коту, заглянете на кофе к местным монашкам и отведаете лучших в городе круассанов.
Влюбиться в Барселону за 2 часаВлюбиться в Барселону за 2 часаВлюбиться в Барселону за 2 часа
От 80 за экскурсию
2 часа
7 отзывов
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Готический квартал — сердце БарселоныГотический квартал — сердце БарселоныГотический квартал — сердце Барселоны
65 за экскурсию
2 часа
22 отзыва
Погулять по старейшей части города, узнать ее историю и почувствовать дух Средневековья
Вы исследуете улочки, дома и площади Готического квартала, заглянете во все тайные уголки и раскроете самые интересные городские секреты. Я расскажу об истоках и современных реалиях каталонской столицы и помогу понять менталитет местных жителей.

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