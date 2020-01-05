4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Три устричных бара: дегустация и секреты подачи моллюсков

Нетуристические бары с самыми свежими устрицами в городе познакомят вас с миром морских лакомств. Вы узнаете, в каком виде можно подавать устрицы и какие соусы раскрывают вкус моллюсков. Я объясню, где моллюсков употребляют в пищу постоянно и как ели устрицы древние греки и римляне. Расскажу, когда моллюски стали считаться королевской пищей и кто из известных людей постоянно лакомился ими. Вы поймёте, кто сумел съесть тысячу моллюсков за обедом и, конечно, сами насладитесь их необычным вкусом.

Три района Барселоны: разговор о местной жизни

Вы не только побываете в барах города, но и увидите его самые знаменитые районы: оживлённый Эль Борн, бунтарский Раваль и величественный Готический квартал. В каждом из них мы свернем с туристических троп, чтобы вы увидели Барселону глазами местных жителей. Мы поговорим об испанской гастрономии, её традициях и кулинарных привычках каталонцев. Кроме того, я расскажу интересные факты и легенды о городе и отвечу на ваши вопросы о барселонской жизни.