4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Насладиться свежими устрицами в лучших тавернах города и узнать о местной гастрономии

Яна
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Яна – ваш гид
«Съесть устрицу — это как поцеловать море» — говорил поэт и был абсолютно прав! Я поделюсь тонкостями устричной гастрономии: с чем нужно есть моллюсков, как их подают разные народы и кто из знаменитостей был фанатом этого угощения.

Вы откроете местную кухню и разберётесь в кулинарных пристрастиях барселонцев.
95 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча Около магазина Casa Beethoven
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У этой экскурсии4 отзыва
4.5
Устричная Барселона
Устричная Барселона

Что вас ожидает

Три устричных бара: дегустация и секреты подачи моллюсков
Нетуристические бары с самыми свежими устрицами в городе познакомят вас с миром морских лакомств. Вы узнаете, в каком виде можно подавать устрицы и какие соусы раскрывают вкус моллюсков. Я объясню, где моллюсков употребляют в пищу постоянно и как ели устрицы древние греки и римляне. Расскажу, когда моллюски стали считаться королевской пищей и кто из известных людей постоянно лакомился ими. Вы поймёте, кто сумел съесть тысячу моллюсков за обедом и, конечно, сами насладитесь их необычным вкусом.

Три района Барселоны: разговор о местной жизни
Вы не только побываете в барах города, но и увидите его самые знаменитые районы: оживлённый Эль Борн, бунтарский Раваль и величественный Готический квартал. В каждом из них мы свернем с туристических троп, чтобы вы увидели Барселону глазами местных жителей. Мы поговорим об испанской гастрономии, её традициях и кулинарных привычках каталонцев. Кроме того, я расскажу интересные факты и легенды о городе и отвечу на ваши вопросы о барселонской жизни.

Организационные детали

  • Дегустация не включена в стоимость экскурсии. Стоимость одной устрицы  — 2-6 евро, бокала вина  — 3-5 евро.
  • Экскурсия пешеходная. Пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь.
Устричная Барселона
Устричная Барселона
Устричная Барселона
Устричная Барселона
Устричная Барселона
Устричная Барселона
Устричная Барселона
Устричная Барселона
Устричная Барселона

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Около магазина Casa Beethoven.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Яна
Яна
Привет! Меня зовут Яна. Я провожу экскурсии больше 5 лет, из которых около 3-х живу в Барселоне. Моя профессия — моя страсть, мне нравится создавать и проводить интересные путешествия, создавать впечатления, делиться своим видением любимого города Барселоны и всей Каталонии.
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

5 января 2020
Отличная тема для экскурсии! Вкусно и колоритно! Очень рекомендую эту экскурсию!)))
14 октября 2019
В принципе ничего нового вагон старого, простите за откровенность.
19 июня 2019
Очень понравилась экскурсия « Вкусная Барселона». Яна - замечательный знаток каталонской кухни и очень милый, приятный человек. Экскурсия прошла в дружеском, непринужденном формате. Экскурсия интересна как знатокам и любителям устриц, так и тем, кто впервые знакомится с изысками испанской кухни. По стечению обстоятельств, нам пришлось обратиться в Барселоне за медицинской помощью. Яна нам оказала помощь в переводе и помогла в решении нашей проблемы.
Осень рекомендую данную экскурсию и гида
4 мая 2019
Яна оказалась знающим и очень интересным гидом. Мы смогли погрузиться в атмосферу Барселоны и познакомиться с интересными местами, где отведали вкусных устриц.

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