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Устричная Барселона

5
3 отзыва
Яна З.
Яна З. – Гид из Барселоны
Вас ждет три интереснейших устричных бара Барселоны.

Вы попробуете сырые, жареные и вареные устрицы, а также отведаете вкуснейший устричный соус.

По пути от бара до бара вы будете прогуливаться по уютным вечерним улочкам города — пройдете по романтичному району Эль Борн, ощутите ритм ночной жизни в Готическом квартале и полюбуетесь на творения Гауди в свете вечерних фонарей в районе Эшампле.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €70 за экскурсию

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Устричная Барселона
Устричная Барселона

Что вы увидите

  • Романтичный район Эль Борн
  • Готический квартал
  • Современный уютный район Эшампле
Устрицы - популярное барселонское лакомство, тем более, что этот продукт идеально сочетается с испанским игристым вином 🍷 – кавой.
В этом эксклюзивном гастрономическом туре мы посетим несколько уникальных, интересных баров и ресторанов Барселоны и узнаем, что устрицы едят не только сырыми – их жарят, варят, из них готовят карпачо, салаты, соусы и так далее.
У вас будет уникальный шанс определить, в каком виде вам больше всего подходят на вкус эти изысканные моллюски, какой вид устриц наиболее приемлем вашим рецепторам, и в каком региона выращивают самые вкусные особи. Я расскажу, интересные факты об истории 📖 их восхождения на вершину деликатесной пирамиды.
Кроме того, во время экскурсии 🧭 мы прогуляемся по уютным историческим улицам и районам, где поговорим об интересные фактах и занимательных легендах Барселоны, ее жителях и гастрономии.
Что входит
  • Посещение 3-х не туристических баров, где подают свежайшие устрицы разных регионов производства и видов приготовления
  • Увлекательная прогулка по старому городу
Что не входит
  • Оплата в барах
Начало и место завершения
🚩 Plaça de Catalunya, 08002 Barcelona
Устричная Барселона
Устричная Барселона
Устричная Барселона
Устричная Барселона

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Яна З.
Яна З.
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3 отзыва оставили туристы

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