Устрицы - популярное барселонское лакомство, тем более, что этот продукт идеально сочетается с испанским игристым вином 🍷 – кавой.

В этом эксклюзивном гастрономическом туре мы посетим несколько уникальных, интересных баров и ресторанов Барселоны и узнаем, что устрицы едят не только сырыми – их жарят, варят, из них готовят карпачо, салаты, соусы и так далее.

У вас будет уникальный шанс определить, в каком виде вам больше всего подходят на вкус эти изысканные моллюски, какой вид устриц наиболее приемлем вашим рецепторам, и в каком региона выращивают самые вкусные особи. Я расскажу, интересные факты об истории 📖 их восхождения на вершину деликатесной пирамиды.

Кроме того, во время экскурсии 🧭 мы прогуляемся по уютным историческим улицам и районам, где поговорим об интересные фактах и занимательных легендах Барселоны, ее жителях и гастрономии.