Новый город 🏙️ познаётся через его историю 📖, культуру и гастрономию. «Вкусная Барселона»- это именно та экскурсия ⛳, которая раскроет все грани этого интереснейшего города, его многовековую историю и кулинарные традиции. Мы прогуляемся по самому аутентичному району Борн или Ла Рибера. Именно его многие называют «душой Барселоны». Конечно же, посмотрим главные достопримечательности 🏛️, такие как Дворец каталонской Музыки- непревзойденный концертный зал эпохи модернизма. Зайдём на рынок Санта Катарина, который по праву считается аналогом шумного и людного рынка Бокерия. Найдём самую узкую улицу города и заглянем в самую народную церковь ⛪ Барселоны. Мы поговорим о культуре и традициях каталонцев и испанцев: о живых башнях и куклах гигантах, о значении разнообразных флагов на балконах горожан, о национальных праздниках и фестивалях.

Самое главное, мы почувствуем город «на вкус»!

Нас ждут дегустации:

3 вида сыра,

3 вида национальных колбасок,

хамон,

10 видов испанского оливкового масла,

орехи поджаренные в печи на дровах.

Завершим экскурсию бокалом красного вина. А на закуску — вы сможете посетить одну из лучших кондитерских Барселоны, где по желанию можно попробовать лучшие круассаны Испании и лучший кофе города!

Не знаем как у вас, но у нас слюнки уже потекли!