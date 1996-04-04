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Вкусная Барселона (индивидуальный тур)

Виталий и.
Виталий и. – Гид из Барселоны
Вы впервые в городе и хотите узнать его всецело и полностью? Такой способ существует: вам всего лишь нужно окунуться с головой в его историю 📖, культурную жизнь и попробовать город 🏙️ на вкус.

Кулинарным традициям и богатейшей истории Барселоны и посвящена наша экскурсия ⛳.

Все, что можно и нужно увидеть в столице Каталонии: колоритный район Ла Рибера, прекрасный Дворец Каталонской Музыки, шумный рынок Санта Катерина.

А также — вкуснейшие сыры, колбаски, хамон, оливковое масло.

Ммм, пальчики оближешь!
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🍤Можно и покушать
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-8 человек

  • €135 за экскурсию

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Вкусная Барселона (индивидуальный тур)
Вкусная Барселона (индивидуальный тур)

Что вы увидите

  • Пласа-де-Каталунья
  • Дворец Каталонской Музыки
  • Рынок Санта Катерина
  • Рынок Борн
Новый город 🏙️ познаётся через его историю 📖, культуру и гастрономию. «Вкусная Барселона»- это именно та экскурсия ⛳, которая раскроет все грани этого интереснейшего города, его многовековую историю и кулинарные традиции. Мы прогуляемся по самому аутентичному району Борн или Ла Рибера. Именно его многие называют «душой Барселоны». Конечно же, посмотрим главные достопримечательности 🏛️, такие как Дворец каталонской Музыки- непревзойденный концертный зал эпохи модернизма. Зайдём на рынок Санта Катарина, который по праву считается аналогом шумного и людного рынка Бокерия. Найдём самую узкую улицу города и заглянем в самую народную церковь ⛪ Барселоны. Мы поговорим о культуре и традициях каталонцев и испанцев: о живых башнях и куклах гигантах, о значении разнообразных флагов на балконах горожан, о национальных праздниках и фестивалях.
Самое главное, мы почувствуем город «на вкус»!

Нас ждут дегустации:

  • 3 вида сыра,
  • 3 вида национальных колбасок,
хамон,
  • 10 видов испанского оливкового масла,
  • орехи поджаренные в печи на дровах.
Завершим экскурсию бокалом красного вина. А на закуску — вы сможете посетить одну из лучших кондитерских Барселоны, где по желанию можно попробовать лучшие круассаны Испании и лучший кофе города!
Не знаем как у вас, но у нас слюнки уже потекли!
Что входит
  • Сопровождение гида
  • Дегустации сыров, мясных изделий, оливкового масла, орехов, кофе и круассанов
Что не входит
  • Посещение платных достопримечательностей
Начало
🚩 Площадь Каталонии (Plaça Catalunya)
Место завершения
🏁 Рынок Борн
Вкусная Барселона (индивидуальный тур)
Вкусная Барселона (индивидуальный тур)
Вкусная Барселона (индивидуальный тур)
Вкусная Барселона (индивидуальный тур)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Виталий и.
Виталий и.
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