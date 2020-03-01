Кирилл проводит ещё 2 экскурсии

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Пройти по старинным улочкам, узнать о кулинарных традициях Испании и посетить аутентичные заведения

Кирилл
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Кирилл – ваш гид
Вы погуляете по колоритным кварталам Эль Готико, Борн и Барселонета, заглянете на местный рынок, полюбуетесь великолепной архитектурой и зайдете в кафе и рестораны «для местных».

Я раскрою гастрономические особенности разных регионов Испании и сделаю все, чтобы наша прогулка прошла легко, весело и вкусно!
От
€130
65 за экскурсию
скидка50%
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 6 человек
Встреча в районе площади Universitat
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Все вкусы Барселоны!
Все вкусы Барселоны!

Что вас ожидает

Готический квартал, Борн и чурросы на завтрак
Как настоящие испанцы, на завтрак вы отведаете сладкие палочки «чуррос» с горячим шоколадом. Далее заглянете на чудесный рынок, изобилующий вкусными и свежими продуктами. Подкрепившись, мы отправимся на прогулку по старинным кварталам Эль Готико и Борн. Вы увидите Кафедральный собор, во дворике которого живут белоснежные гуси, Новую площадь, украшенную рисунком Пикассо, и стену Поцелуев.

Рыбацкая Барселонета и центральный городской парк
Я расскажу о римском наследии города и покажу дворцы и площади, на которых вершилась история. Вы рассмотрите роскошный фонтан Большой каскад в центральном парке Цитадель, Триумфальную арку конца XIX века и старинный Французский вокзал. А также посетите колоритный район Барселонета — маленький рыбацкий поселок на берегу моря, пропитанный соленым ветром и особенной жизнелюбивой атмосферой.

Пинчос, тапас, кава и другие местные деликатесы
По пути я познакомлю вас с гастрономическими традициями разных регионов страны. Например, вы попробуете знаменитые североиспанские закуски «пинчос». А также — морепродукты и «тапас» в небольшом семейном рыбацком ресторанчике, где все местные ждут свободного места в порядке живой очереди. Финальной точкой экскурсии станет шампанерия, где вы сможете выпить бокал каталонского игристого вина.

Организационные детали

Еда и напитки оплачиваются отдельно.

Все вкусы Барселоны!
Все вкусы Барселоны!
Все вкусы Барселоны!
Все вкусы Барселоны!
Все вкусы Барселоны!
Все вкусы Барселоны!
Все вкусы Барселоны!
Все вкусы Барселоны!
Все вкусы Барселоны!
Все вкусы Барселоны!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе площади Universitat.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Кирилл
Кирилл
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Кирилл. С радостью проведу вас по самым интересным уголкам Барселоны, поделюсь ее секретами и покажу каталонскую столицу глазами местного жителя. И никаких скучных маршрутов! Вы почувствуете, что гуляете в дружеской компании по одному из самых прекрасных городов мира. До встречи!
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Кирилл проводит ещё 2 экскурсии

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