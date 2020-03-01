Кирилл проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Готический квартал, Борн и чурросы на завтрак

Как настоящие испанцы, на завтрак вы отведаете сладкие палочки «чуррос» с горячим шоколадом. Далее заглянете на чудесный рынок, изобилующий вкусными и свежими продуктами. Подкрепившись, мы отправимся на прогулку по старинным кварталам Эль Готико и Борн. Вы увидите Кафедральный собор, во дворике которого живут белоснежные гуси, Новую площадь, украшенную рисунком Пикассо, и стену Поцелуев.

Рыбацкая Барселонета и центральный городской парк

Я расскажу о римском наследии города и покажу дворцы и площади, на которых вершилась история. Вы рассмотрите роскошный фонтан Большой каскад в центральном парке Цитадель, Триумфальную арку конца XIX века и старинный Французский вокзал. А также посетите колоритный район Барселонета — маленький рыбацкий поселок на берегу моря, пропитанный соленым ветром и особенной жизнелюбивой атмосферой.

Пинчос, тапас, кава и другие местные деликатесы

По пути я познакомлю вас с гастрономическими традициями разных регионов страны. Например, вы попробуете знаменитые североиспанские закуски «пинчос». А также — морепродукты и «тапас» в небольшом семейном рыбацком ресторанчике, где все местные ждут свободного места в порядке живой очереди. Финальной точкой экскурсии станет шампанерия, где вы сможете выпить бокал каталонского игристого вина.