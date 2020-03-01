Пешеходные экскурсии в Барселоне

  1. Испания
  2. Барселона
  3. Экскурсии

  4. Зона Марина — настоящий андеграунд

Прикоснуться к неформальной культуре Барселоны в старинных барах и попробовать секретный коктейль

Ирина
Задать вопрос
Ирина – ваш гид
Испанский андеграунд — какой он? В одной из самых больших таверн Барселоны, слушая национальный рок и потягивая отменное пиво, вы погрузитесь в его атмосферу.

Я расскажу, как старые фабрики и гаражи превратились в популярные кластеры, научу играть в местные настолки и угощу лучшими напитками!
39 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 20 человек
Встреча — в районе метро Марина
Забронировать экскурсию
Зона Марина — настоящий андеграунд
Зона Марина — настоящий андеграунд

Что вас ожидает

Фабрика-клуб
Ночью город преображается. Центр притяжения смещается — жители стекаются на окраины, где неприметные на первый взгляд здания озаряются светом и музыкой. Наша первая остановка — бар, раскинувшийся на огромной территории старинной пивной фабрики. Вы услышите историю этого удивительного места, узнаете, кто любил бывать здесь, оцените необыкновенный антураж заведения и попробуете пиво с юга Испании или сангрию.

Неформалы Секретный напиток
После мы заглянем в любимые бары неформалов, где раньше выступали популярные панк-рок-группы. Я расскажу, что изменилось с тех пор и какие традиции сохраняются. Мы сравним атмосферу и ассортимент двух мест и сыграем в увлекательные настольные и карточные игры. А один бар я оставлю в секрете — скажу лишь, что вас точно удивит необычный фирменный коктейль!

Я поделюсь советами о том, какие заведения еще стоит посетить в Барселоне, а если вы решите продолжить развлекаться — подарю скидку на вход в клуб, где проходят лучшие дискотеки.

Организационные детали

  • В рамках экскурсии мы посетим 4 заведения
  • В стоимость включен один напиток в каждом баре
  • Ограничение по возрасту 18+. Возьмите с собой документ, удостоверяющий личность.
Зона Марина — настоящий андеграунд
Зона Марина — настоящий андеграунд
Зона Марина — настоящий андеграунд
Зона Марина — настоящий андеграунд

Экскурсия проводится в четверг, пятницу и субботу в 22:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Местов встречи для начала тура — в районе метро Марина.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Ирина
Ирина
Здравствуйте, смелые путешественники! Меня зовут Ирина, и я здесь, чтобы показать вам, что такое настоящая ночная жизнь Барселоны! Я живу тут уже 3 года, и, будучи студенткой, исследовала сотни баров и дискотек, чтобы поделиться с вами лучшими в атмосфере андерграунд.
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Пешеходные экскурсии в Барселоне

Туда и обратно: от Римской эры до Барселоны XXI векаТуда и обратно: от Римской эры до Барселоны XXI векаТуда и обратно: от Римской эры до Барселоны XXI века
16 за человека
2 часа
22 отзыва
Прогулка по городу античному, средневековому и современному под увлекательные истории о нём
Чтобы понять, почему Барселона выглядит именно так, а не иначе, — стоит начать знакомство с момента её основания. Мы пройдём от сохранившихся фрагментов римской эпохи до современных зданий. Таким образом, архитектура и мои рассказы помогут сложить в вашей голове правильное представление о городе и разобрать основные вехи его истории по полочкам.
Пешком по БарселонеПешком по БарселонеПешком по Барселоне
От 110 за экскурсию
6 часов
331 отзыв
Погрузиться в атмосферу города, зайти в лучшие кофейни и изучить шедевры архитектуры Гауди
По-настоящему изучить и понять Барселону можно только неспешно прогуливаясь по её улицам, наслаждаясь уникальной архитектурой и дегустируя национальную кухню в местных лавочках. Наша прогулка позволит вам почувствовать дух Барселоны, с головой погрузиться в ее историю и современность и получить восхитительные впечатления об этом городе-празднике, который, перефразируя Эрнеста Хемингуэя, всегда с вами!
Ежедневная прогулка по БарселонеЕжедневная прогулка по БарселонеЕжедневная прогулка по Барселоне
20 за человека
2 часа
177 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
Средневековые улочки или модный бульвар Рамбла, древние легенды или смелые замыслы Гауди — выбирайте один из двух маршрутов и погружайтесь в ритм каталонской столицы! Вы узнаете, почему самая старая в мире синагога находится под землёй, что особенного в каталонских улитках и кто придумал хамон, а также увидите главные достопримечательности.
Первый раз в БарселонеПервый раз в БарселонеПервый раз в Барселоне
скидка15%
€125
107 за экскурсию
3 часа
73 отзыва
Обзорная экскурсия по основным достопримечательностям города
Давайте знакомиться с Барселоной! Приглашаю прогуляться пешком по основным достопримечательностям города. Если вы в городе первый день — это отлично поможет вам сориентироваться.
По самым интересным местам БарселоныПо самым интересным местам БарселоныПо самым интересным местам Барселоны
30 за человека
3 часа
87 отзывов
Погулять по Старому городу, уловить колоритный дух на его улицах и восхититься творениями Гауди
Поверьте, даже если вы в Барселоне в 10 раз, вы всё равно откроете для себя что-то новое на прогулке. Этот город не стоит на месте, даже местные не берутся утверждать, что знают его на все 100%. Я покажу вам самые яркие символы города и поделюсь его секретными местами, достойными внимания. Вперёд за непередаваемой атмосферой столицы Каталонии!
Первые шаги в БарселонеПервые шаги в БарселонеПервые шаги в Барселоне
35 за человека
3 часа
375 отзывов
Дружеская групповая прогулка по главным местам города
Это будет энергичная, увлекательная и весёлая групповая прогулка по самым интересным объектам Барселоны! Я помогу вам прочувствовать атмосферу столицы Каталонии, расскажу о её истории и местных традициях, не перегружая вас фактами и датами, а также дам несколько отличных рекомендаций путешественникам. А главное, я сделаю вас чуточку счастливее и заражу любовью к удивительной Барселоне!

Выбирайте и другие экскурсии в Барселоне

Бары и ночная жизньНеобычные маршрутыТрансферыГаудиГрупповыеМода и винтажКвестыЗа городомФотосессииМузеи и искусствоНа автомобилеНа велосипедеРынок БокерияГастрономическиеВ другой городПешкомСаграда ФамилияОбзорныеГотический кварталСо скидкойМонтсерратНа мотоциклеТибидабоВсеМастер-классыИстория и архитектураДля детейКрыши и панорамыМузей ДалиПарк ГуэльНа автобусеИндивидуальные