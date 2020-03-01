Пешеходные экскурсии в Барселоне

Что вас ожидает

Фабрика-клуб

Ночью город преображается. Центр притяжения смещается — жители стекаются на окраины, где неприметные на первый взгляд здания озаряются светом и музыкой. Наша первая остановка — бар, раскинувшийся на огромной территории старинной пивной фабрики. Вы услышите историю этого удивительного места, узнаете, кто любил бывать здесь, оцените необыкновенный антураж заведения и попробуете пиво с юга Испании или сангрию.

Неформалы Секретный напиток

После мы заглянем в любимые бары неформалов, где раньше выступали популярные панк-рок-группы. Я расскажу, что изменилось с тех пор и какие традиции сохраняются. Мы сравним атмосферу и ассортимент двух мест и сыграем в увлекательные настольные и карточные игры. А один бар я оставлю в секрете — скажу лишь, что вас точно удивит необычный фирменный коктейль!

Я поделюсь советами о том, какие заведения еще стоит посетить в Барселоне, а если вы решите продолжить развлекаться — подарю скидку на вход в клуб, где проходят лучшие дискотеки.