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Эстетическое путешествие по старинным мастерским Флоренции и общение с их владельцами

Liza
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Liza – ваш гид
Удивительным историям и редкой красоты изделиям старинных флорентийских мастерских — botteghe — посвящены мои экскурсии.

Этот скрытый от людей мир может открыться только в индивидуальном общении с каждым мастером или семьей, и уверяю вас, это уникальный человеческий и эстетический опыт: флорентийская мозаика из камня, таинственные кольца-скульптуры, изделия из кожи, позолоченной бронзы, флорентийской бумаги и многое другое.

Не говоря уже о возможности приобретения настоящих раритетов разнообразных флорентийских искусств.
120 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Продолжительность 3 часа
До 3 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии7 отзывов
4.57
Botteghе: Флоренция — город мастеров
Botteghе: Флоренция — город мастеров

Что вас ожидает

Во Флоренции любые бытовые предметы умеют превращать в произведения искусства. Исторически эти знания обозначались словом arte — «искусство». Поэтому в Италии нет слова «ремесленник», а есть слово artigiano, которое означает «мастер искусства». Эти мастера искусств создавали botteghe — творческие мастерские, в которых жили и работали, а также обучали детей. Через эти универсальные школы искусств прошли все гении эпохи Возрождения.

Флоренция и ее система художественных мастерских по изготовлению шелков, шерсти, металла, кожи, дерева и т.д. стала гордостью города и уникальной базой для искусства эпохи Возрождения — ведь от мастеров artigiani до художников artisti было рукой подать. Этот невероятно высокий уровень искусств сделал Флоренцию богатейшим городом и центром мировой моды. Даже сегодня многие громкие имена индустрии моды и дизайна базируются на флорентийском опыте. Да, тосканские мастера всегда славились на весь мир. И в наши дни, например, реставрация Тронного зала Кремля буквально с нуля была сделана — кем бы вы думали? — восьмью мастерами именно из Флоренции.

У вас будет возможность познакомиться с самыми интересными представителями мира мастерских. Выбирайте!

  • Прославленная флорентийская bottega парфюмерии, где вручную производят ароматы по старинным рецептам вот уже 400 лет.
  • Мастерская уникального ювелира с неограниченным полётом фантазии. Здесь вы сможете увидеть как открывающиеся кольца в стиле Возрожения, из которых подсыпали яд, так и кольца-скульптуры в виде городов, рыцарей, музыкальных инструментов и многое другое..
  • Мастерская флорентийской мозаики, где вы не отличите картину маслом от картин в камне.
  • Старинная шелкопрядная, где до сих пор хранится машина Леонардо да Винчи, изобретённая им, чтобы наносить на ткань штампы.
  • Мастерская по художественной обработке дерева. Их мебель и оформление интерьеров может полностью воссоздать любой стиль, и это всегда будет оригинал.
  • Мастерская по флорентийской бумаге.
  • Мастерская типично флорентийских светильников и абажуров.
  • Мастерская по художественной обработке металла.
  • Мастерская по изготовлению обуви по индивидуальной мерке и модели.
  • Театральная мастерская, существующая с XVIII века, специализируется на гриме и париках.
  • Мастерская кожевенных изделий, сделанных по типично флорентийской технике.

Так же как и во времена Возрождения, каждая вещь из этих мастерских — настоящие предметы роскоши, которые со временем становятся произведениями искусства.
Итак, история искусства и шоппинг в одном флаконе.

Организационные детали

Оплата зависит от количества человек:
До трёх человек — 120 Евро за 2.5 часа, последующие часы 25 евро в час.
За каждого дополнительного человека — 20 Евро

Botteghе: Флоренция — город мастеров
Botteghе: Флоренция — город мастеров
Botteghе: Флоренция — город мастеров
Botteghе: Флоренция — город мастеров

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Liza
Liza
Здравствуйте, дорогие друзья! Я живу во Флоренции 18 лет, поэтому хорошо знаю город и его историю. Здесь я закончила Художественный Лицей и Университет, работаю архитектором интерьеров. У флорентийцев красота заложена в генах, поэтому, живя в этом городе, я получаю этическое и эстетическое наслаждение от всего, что меня окружает. Я думаю, красотой и позитивными эмоциями приятно делиться, поэтому могу предложить очень интересные прогулки по чудесной столице Тосканы, которую простые туристы не знают.
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

21 февраля 2019
Спасибо за знакомство с Флоренцией, так сказать, изнутри! Хочется творить!
10 февраля 2019
На сайте экскурсий tripster случайно нашли возможность побывать в традиционных мастерских ремесленников Флоренции. Почитали содержание экскурсии, почитали отзывы. И так как наша компания состояла тоже из художников-ремесленников, экскурсия виделась вдвойне заманчивой. И мы не ошиблись. Мы не нашли бы этих мастерских в популярных путеводителях.
Мы увидели массу любопытного, замечательного, интересного и прекрасного. И по ходу экскурсии многие подробности техники ремёсел для себя уточнили. Лиза вела нас продуманными маршрутами, по дороге отмечая интересные детали, касающиеся истории и архитектуры Флоренции.
Очень приятно, что Лиза хорошо знакома с мастерами, к ней тепло относятся хозяева и рады видеть её, а заодно и нас в её обществе. Особая благодарность Лизе за качественный перевод наших вопросов к мастерам в каждой мастерской. А мы их задавали очень много!
Ярчайший день во Флоренции, масса воспоминаний в копилку памяти и сохранённые фотографии, чтобы образно рассказать об этом дне друзьям. Спасибо большое Лизе.
3 октября 2018
Лиза, огромное спасибо за чудесную прогулку по Флоренции и знакомство с удивительным людьми.
Для будущих эскурсантов совет: планируя экскурсию, оставьте себе запас времени, чтобы никуда не торопиться. Три часа пролетают незаметно
2 августа 2018
Эта экскурсия заинтересует людей, которым хотелось бы познакомиться поближе с прикладным искусством Италии. Здесь тема очень обширная и сама по себе невероятно интересная. Подобраны мастерские были не плохо. Но информации получено было очень мало. Очень мало! Мы порекомендовали Лизе овладеть больше информацией-профессионально. И в самих мастерских желательно получать рассказ о предметах , которые флорентийцы производят, а уж потом о приобретении их. Хотим пожелать Лизе большей подготовленности к таким экскурсиям. Удачи и всего хорошего
17 апреля 2015
Просто огромное человеческое спасибо Лизе за сегодняшнюю экскурсию! Мы во Флоренции были не в первый раз, и я подбирала вариант небанальной прогулки. И получилось в самую точку. Никогда мы бы самостоятельно не разыскали те чудесные мастерские, где по несколько поколений ремесленников трудятся ежедневно и самозабвенно, создавая то, что является неотъемлемой частью этого роскошного города, рукотворные чудеса, неповторимые произведения искусства. Лиза очень любит этот город и знает его самые интересные уголки. За что ей огромное спасибо. И отдельное спасибо за возможность встречи с потрясающими мастерами, о которых будем вспоминать еще долго-долго. Если любите и цените ручной труд, то сходить на эту экскурсию с милейшей Лизой- обязательный пункт программы пребывания во Флоренции!
25 мая 2014
Собираясь во Флоренцию, совершенно не хотелось типичных экскурсий и экскурсий вообще. Все это можно прочитать в путеводителе или в интернете. И совершенно случайно мы наткнулись на совершенно нетипичное предложение: увидеть Флоренцию глазами влюбленных в нее мастеров. Это по настоящему завораживает... Жаль что было так мало времени. Мы обязательно вернемся сюда и обязательно с Лизой .
А то что мы увидели в ювелирной мастерской , еще долго будет сниться нам в прекрасных снах...
Великолепная средневековая Флоренция и чудесная Лиза, спасибо огромное!!!
10 мая 2014
Приветствую всех, кто сейчас как раз раздумывает над тем, а не заказать ли ему частную экскурсию по Флоренции! У меня остались самые радостные и теплые впечатления от встречи и прогулки с Лизой. Мы обошли с десяток артистических мастерских, этих уютных уголков творчества, традиции и культуры Италии и Флоренции, где я познакомилась с колоритными ремесленниками и талантливыми авторами своего дела. А параллельно знакомилась с городом, смотрела на него глазами местного жителя. А еще мы заскочили в парочку очень приятных питейных (и едальных)) заведений, чтобы, так сказать отлакировать полученные впечатления до блеска за бокальчиком прекрасного тосканского вина. День получился богатым на впечатления, я очень довольна! Лиза легка в общении, внимательна к просьбам и пожеланиям. Лиза, спасибо тебе огромное!!!

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