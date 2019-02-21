Botteghе: Флоренция — город мастеров

Эстетическое путешествие по старинным мастерским Флоренции и общение с их владельцами
Этот скрытый от людей мир может открыться только в индивидуальном общении с каждым мастером или семьей, и уверяю вас, это уникальный человеческий и эстетический опыт: флорентийская мозаика из камня, таинственные кольца-скульптуры, изделия из кожи, позолоченной бронзы, флорентийской бумаги и многое другое.
Не говоря уже о возможности приобретения настоящих раритетов разнообразных флорентийских искусств.
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Что вас ожидает
Во Флоренции любые бытовые предметы умеют превращать в произведения искусства. Исторически эти знания обозначались словом arte — «искусство». Поэтому в Италии нет слова «ремесленник», а есть слово artigiano, которое означает «мастер искусства». Эти мастера искусств создавали botteghe — творческие мастерские, в которых жили и работали, а также обучали детей. Через эти универсальные школы искусств прошли все гении эпохи Возрождения.
Флоренция и ее система художественных мастерских по изготовлению шелков, шерсти, металла, кожи, дерева и т.д. стала гордостью города и уникальной базой для искусства эпохи Возрождения — ведь от мастеров artigiani до художников artisti было рукой подать. Этот невероятно высокий уровень искусств сделал Флоренцию богатейшим городом и центром мировой моды. Даже сегодня многие громкие имена индустрии моды и дизайна базируются на флорентийском опыте. Да, тосканские мастера всегда славились на весь мир. И в наши дни, например, реставрация Тронного зала Кремля буквально с нуля была сделана — кем бы вы думали? — восьмью мастерами именно из Флоренции.
У вас будет возможность познакомиться с самыми интересными представителями мира мастерских. Выбирайте!
- Прославленная флорентийская bottega парфюмерии, где вручную производят ароматы по старинным рецептам вот уже 400 лет.
- Мастерская уникального ювелира с неограниченным полётом фантазии. Здесь вы сможете увидеть как открывающиеся кольца в стиле Возрожения, из которых подсыпали яд, так и кольца-скульптуры в виде городов, рыцарей, музыкальных инструментов и многое другое..
- Мастерская флорентийской мозаики, где вы не отличите картину маслом от картин в камне.
- Старинная шелкопрядная, где до сих пор хранится машина Леонардо да Винчи, изобретённая им, чтобы наносить на ткань штампы.
- Мастерская по художественной обработке дерева. Их мебель и оформление интерьеров может полностью воссоздать любой стиль, и это всегда будет оригинал.
- Мастерская по флорентийской бумаге.
- Мастерская типично флорентийских светильников и абажуров.
- Мастерская по художественной обработке металла.
- Мастерская по изготовлению обуви по индивидуальной мерке и модели.
- Театральная мастерская, существующая с XVIII века, специализируется на гриме и париках.
- Мастерская кожевенных изделий, сделанных по типично флорентийской технике.
Так же как и во времена Возрождения, каждая вещь из этих мастерских — настоящие предметы роскоши, которые со временем становятся произведениями искусства.
Итак, история искусства и шоппинг в одном флаконе.
Организационные детали
Оплата зависит от количества человек:
До трёх человек — 120 Евро за 2.5 часа, последующие часы 25 евро в час.
За каждого дополнительного человека — 20 Евро
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию
Мы увидели массу любопытного, замечательного, интересного и прекрасного. И по ходу экскурсии многие подробности техники ремёсел для себя уточнили. Лиза вела нас продуманными маршрутами, по дороге отмечая интересные детали, касающиеся истории и архитектуры Флоренции.
Очень приятно, что Лиза хорошо знакома с мастерами, к ней тепло относятся хозяева и рады видеть её, а заодно и нас в её обществе. Особая благодарность Лизе за качественный перевод наших вопросов к мастерам в каждой мастерской. А мы их задавали очень много!
Ярчайший день во Флоренции, масса воспоминаний в копилку памяти и сохранённые фотографии, чтобы образно рассказать об этом дне друзьям. Спасибо большое Лизе.
Для будущих эскурсантов совет: планируя экскурсию, оставьте себе запас времени, чтобы никуда не торопиться. Три часа пролетают незаметно
А то что мы увидели в ювелирной мастерской , еще долго будет сниться нам в прекрасных снах...
Великолепная средневековая Флоренция и чудесная Лиза, спасибо огромное!!!