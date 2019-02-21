Botteghе: Флоренция — город мастеров

Что вас ожидает

Во Флоренции любые бытовые предметы умеют превращать в произведения искусства. Исторически эти знания обозначались словом arte — «искусство». Поэтому в Италии нет слова «ремесленник», а есть слово artigiano, которое означает «мастер искусства». Эти мастера искусств создавали botteghe — творческие мастерские, в которых жили и работали, а также обучали детей. Через эти универсальные школы искусств прошли все гении эпохи Возрождения.

Флоренция и ее система художественных мастерских по изготовлению шелков, шерсти, металла, кожи, дерева и т.д. стала гордостью города и уникальной базой для искусства эпохи Возрождения — ведь от мастеров artigiani до художников artisti было рукой подать. Этот невероятно высокий уровень искусств сделал Флоренцию богатейшим городом и центром мировой моды. Даже сегодня многие громкие имена индустрии моды и дизайна базируются на флорентийском опыте. Да, тосканские мастера всегда славились на весь мир. И в наши дни, например, реставрация Тронного зала Кремля буквально с нуля была сделана — кем бы вы думали? — восьмью мастерами именно из Флоренции.

У вас будет возможность познакомиться с самыми интересными представителями мира мастерских. Выбирайте!

Прославленная флорентийская bottega парфюмерии, где вручную производят ароматы по старинным рецептам вот уже 400 лет.

Мастерская уникального ювелира с неограниченным полётом фантазии. Здесь вы сможете увидеть как открывающиеся кольца в стиле Возрожения, из которых подсыпали яд, так и кольца-скульптуры в виде городов, рыцарей, музыкальных инструментов и многое другое..

Мастерская флорентийской мозаики, где вы не отличите картину маслом от картин в камне.

Старинная шелкопрядная, где до сих пор хранится машина Леонардо да Винчи, изобретённая им, чтобы наносить на ткань штампы.

Мастерская по художественной обработке дерева. Их мебель и оформление интерьеров может полностью воссоздать любой стиль, и это всегда будет оригинал.

Мастерская по флорентийской бумаге.

Мастерская типично флорентийских светильников и абажуров.

Мастерская по художественной обработке металла.

Мастерская по изготовлению обуви по индивидуальной мерке и модели.

Театральная мастерская, существующая с XVIII века, специализируется на гриме и париках.

века, специализируется на гриме и париках. Мастерская кожевенных изделий, сделанных по типично флорентийской технике.

Так же как и во времена Возрождения, каждая вещь из этих мастерских — настоящие предметы роскоши, которые со временем становятся произведениями искусства.

Итак, история искусства и шоппинг в одном флаконе.