Посетите одну из главных достопримечательностей 🏛️ Флоренции без долгих очередей и сэкономьте драгоценное время благодаря экспресс-туру по кафедральному собору Санта-Мария-дель-Фьоре.

Оказавшись внутри этого потрясающего собора, также известного как флорентийский Дуомо, полюбуйтесь сводчатыми потолками, изящными витражами и великолепными фресками. Послушайте увлекательные истории 📖 опытного гида о его строительстве, начиная с церкви VII века до внушительного кафедрального собора площадью более 8000 кв. м, который ныне стоит на этом месте.

Узнайте о новых инженерных технологиях, созданных Филиппо Брунеллески для постройки собора. Посмотрите на потрясающую фреску «Страшный суд» Вазари под куполом собора. После окончания тура вы можете остаться внутри, чтобы внимательнее рассмотреть убранство собора либо выйти на площадь Пьяцца-дель-Дуомо и осмотреть его мраморный фасад.

Важная информация:.

Гид-экскурсовод проводит экскурсию ⛳ на английском языке.

Не подходит для людей в инвалидных креслах.

Ваш билет 🎫 в музей 🖼 собора, колокольню Джотто и баптистерий можно

использовать для повторного входа в течение 72 часов после тура

Из-за повышенных мер безопасности и досмотра на входе возможны очереди

при входе в собор.

Вход во флорентийский Дуомо может быть ограничен во время религиозных

праздников