  1. Италия
  2. Флоренция
  3. Экскурсии

Флорентийский собор (Собор Дуомо): вход без очереди и экспресс-экскурсия

5
19 отзывов
TicketsS
TicketsS – Гид из Флоренции
Флорентийский собор или собор Санта-Мария-дель-Фьоре — одна из главных достопримечательностей 🏛️ Флоренции.

Без него не обходится ни одно путешествие в город 🏙️.

Огромный купол, мраморные скульптуры и разноцветные фрески — все это поражает своей красотой.

У вас есть возможность рассмотреть каждую деталь без очередей.

Билет 🎫 уже у вас на руках — просто покажите его на входе.
Задать вопрос
  • 🎫Онлайн билеты
  • 👥Групповая
  • 🖼Музеи
  • 👣Пешеходная

  • €29 за человека

    Купить билеты
Флорентийский собор (Собор Дуомо): вход без очереди и экспресс-экскурсия
Флорентийский собор (Собор Дуомо): вход без очереди и экспресс-экскурсия

Что вы увидите

  • Собор Санта-Мария-Дель-Фьоре
Посетите одну из главных достопримечательностей 🏛️ Флоренции без долгих очередей и сэкономьте драгоценное время благодаря экспресс-туру по кафедральному собору Санта-Мария-дель-Фьоре.
Оказавшись внутри этого потрясающего собора, также известного как флорентийский Дуомо, полюбуйтесь сводчатыми потолками, изящными витражами и великолепными фресками. Послушайте увлекательные истории 📖 опытного гида о его строительстве, начиная с церкви VII века до внушительного кафедрального собора площадью более 8000 кв. м, который ныне стоит на этом месте.
Узнайте о новых инженерных технологиях, созданных Филиппо Брунеллески для постройки собора. Посмотрите на потрясающую фреску «Страшный суд» Вазари под куполом собора. После окончания тура вы можете остаться внутри, чтобы внимательнее рассмотреть убранство собора либо выйти на площадь Пьяцца-дель-Дуомо и осмотреть его мраморный фасад.
Важная информация:.
  • Гид-экскурсовод проводит экскурсию ⛳ на английском языке.
  • Не подходит для людей в инвалидных креслах.
  • Ваш билет 🎫 в музей 🖼 собора, колокольню Джотто и баптистерий можно
использовать для повторного входа в течение 72 часов после тура
  • Из-за повышенных мер безопасности и досмотра на входе возможны очереди
  • при входе в собор.
  • Вход во флорентийский Дуомо может быть ограничен во время религиозных
праздников
Что входит
  • Вход без очереди во флорентийский Дуомо
  • 30-минутный тур с местным англоговорящим гидом
  • Наушники по необходимости
  • Небольшие группы не более 25 человек
  • Входные билеты в музей Милосердия, колокольню Джотто и баптистерий
Что не входит
  • Входной билет на купол собора
  • Чаевые
  • Трансфер от/до отеля
  • Еда и напитки
Начало и место завершения
🚩 Piazza del Duomo 19/20
Флорентийский собор (Собор Дуомо): вход без очереди и экспресс-экскурсия
Флорентийский собор (Собор Дуомо): вход без очереди и экспресс-экскурсия
Флорентийский собор (Собор Дуомо): вход без очереди и экспресс-экскурсия
Флорентийский собор (Собор Дуомо): вход без очереди и экспресс-экскурсия

Выберите дату начала действия билетов

  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
TicketsS
TicketsS
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

19 отзывов оставили туристы

TicketsS проводит ещё 4 экскурсии

Входной билет в Палаццо Веккьо с доступом в башню
24
2 часа
Входной билет в Палаццо Веккьо с доступом в башню
11 отзывов
Входной билет в музей Леонардо да Винчи
11
1 час
Входной билет в музей Леонардо да Винчи
10 отзывов
Эко-тур на электромобилях по Флоренции
44
1 час
Эко-тур на электромобилях по Флоренции
10 отзывов
Флоренция: hop-on hop-off автобус на 24, 48 или 72 часа
26
24 часа
Флоренция: hop-on hop-off автобус на 24, 48 или 72 часа

Еще несколько необычных экскурсий в Флоренции

Ориентируемся во Флоренции — обзорная групповая экскурсия
20
2 часа
Ориентируемся во Флоренции — обзорная групповая экскурсия
283 отзыва
Флоренция глазами флорентийцев
30
2.5 часа
Флоренция глазами флорентийцев
263 отзыва
Главные достопримечательности, скрытые знаки и настоящая жизнь города на групповой экскурсии
Ежедневная прогулка по Флоренции
20
2 часа
Ежедневная прогулка по Флоренции
163 отзыва
Узнать и полюбить город за 2 часа
Влюбиться во Флоренцию
140
2.5 часа
Влюбиться во Флоренцию
146 отзывов
Понять, почему Флоренция — один из самых прекрасных городов в мире
Из Флоренции в Тоскану на Кьянти Тур
От 110
4.5 часов
Из Флоренции в Тоскану на Кьянти Тур
138 отзывов
Узнать историю знаменитого вина Кьянти в окружении тосканских холмов и виноградников
Прогулка по Флоренции сквозь тысячелетия
185
2.5 часа
Прогулка по Флоренции сквозь тысячелетия
136 отзывов
Узнать о главных страницах жизни города на прогулке с историком искусства