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Все лучшие места и секреты тосканской столицы на обзорной экскурсии с профессиональным гидом

Ольга
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Ольга – ваш гид
Вы узнаете, почему именно Флоренция стала родиной гениальных художников, ученых и мыслителей.

Раскроете ее удивительное прошлое, богатое тайнами, загадками и курьезными случаями.

Пройдете по средневековым улочкам, где гулял сам Данте, и побываете в местах, которые помнят да Винчи и Микеланджело.
€140
112 за экскурсию
скидка20%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча возле церкви Санта Мария Новелла
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Флоренция — кладовая человеческого гения
Флоренция — кладовая человеческого гения

Что вас ожидает

История и легенды Флоренции
Вы отыщете квартал Данте и церковь, где покоится его возлюбленная Беатриче. Узнаете, как был построен самый большой каменный купол в мире и почему флорентийцы сначала изгнали Данте из города, а затем веками пытались заполучить его прах. А также я расскажу, куда местные приводили дочерей перед первой брачной ночью и где сожгли мятежного монаха доминиканца Савонаролу.

Главные достопримечательности города
Рассматривая площадь и церковь Санта Мария Новелла, вы узнаете, чем, кроме борьбы с ересью, прославились во Флоренции доминиканские монахи. А у одноименной аптеки 17 века услышите об ароматных духах самой Екатерины Медичи. Кроме того, я покажу Баптистерий, первый кафедральный собор города — собор Святого Лаврентия — и дворец флорентийских виноделов Антинори. Кроме того, в программе экскурсии:

  • Собор Санта-Мария-дель-Фьоре — чудо архитектуры Брунеллески. Как сказал Микеланджело: «Его не только превзойти, его и воспроизвести-то невозможно».
  • Площадь Синьории — политический центр Флоренции. Вы рассмотрите расположенные на ней статуи, выполненные мастерами раннего и позднего Возрождения.
  • Палаццо Веккьо — правительственный дворец, построенный в центре города еще в эпоху Средневековья. Вы узнаете, почему он так похож на крепость с боевыми ходами и в чем заключалось соперничество да Винчи и Микеланджело, расписывавших фресками его стены.
  • Каштановая башня — именно здесь работал Данте будучи одним из правителей Флоренции.
  • Орсанмикеле — самая «флорентийская» церковь города, вовсе не похожая на церковь, ведь раньше в ней был зерновой рынок. Я расскажу, как рынок превратился в храм и почему купеческие гильдии Флоренции решили взять над ним шефство.
  • Понте Веккьо — символ города и старейший мост Флоренции, известный нависающими над рекой Арно ювелирными магазинчиками.
  • Лоджия Порчеллино — здесь вы сможете загадать желание и потереть на счастье нос Кабанчику, вдохновившему Андерсена на написание известного рассказа.
  • Площадь Республики — вы услышите о временах, когда на ней находились Форум и Старый рынок с колонной для публичных наказаний.

Организационные детали

Экскурсия полностью пешеходная и не предполагает обязательных дополнительных расходов

Флоренция — кладовая человеческого гения
Флоренция — кладовая человеческого гения
Флоренция — кладовая человеческого гения
Флоренция — кладовая человеческого гения
Флоренция — кладовая человеческого гения
Флоренция — кладовая человеческого гения
Флоренция — кладовая человеческого гения
Флоренция — кладовая человеческого гения
Флоренция — кладовая человеческого гения
Флоренция — кладовая человеческого гения
Флоренция — кладовая человеческого гения
Флоренция — кладовая человеческого гения
Флоренция — кладовая человеческого гения
Флоренция — кладовая человеческого гения
Флоренция — кладовая человеческого гения
Флоренция — кладовая человеческого гения
Флоренция — кладовая человеческого гения
Флоренция — кладовая человеческого гения
Флоренция — кладовая человеческого гения
Флоренция — кладовая человеческого гения
Флоренция — кладовая человеческого гения
Флоренция — кладовая человеческого гения
Флоренция — кладовая человеческого гения

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура возле церкви Санта Мария Новелла.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ольга
Ольга
Меня зовут Ольга, я лицензированный гид по Флоренции и окрестностям. Живу в тосканской столице уже 8 лет и не устаю ей восхищаться. Люблю путешествовать и читать, увлекаюсь фотографией. Прежде чем обрести себя во Флоренции, объехала полсвета. Но именно здесь мне удалось найти занятие по душе: рассказывать людям о прекрасном. По первым двум специальностям я преподаватель английского и русского языков, по третьей (самой любимой) — гид. В ней для меня счастливым образом соединились увлеченность преподаванием и любовь к искусству. ​Буду искренне рада встрече с вами и сделаю все возможное, чтобы от свидания с Флоренцией у вас остались самые светлые воспоминания!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

7 марта 2020
6 марта мы с Ольгой гуляли по Флоренции семьей, 3 взрослых и 3 детей (13,10и 7 лет).экскурсия прошла на одном дыхании. Ольга очень эрудированный человек и хорошо знает историю Флоренции. Прогулка происходила очень по-семейному, когда дети устали- мы зашли в кафе перекусить())). Ольга показала нам интересные детали в городе на которые бы мы самостоятельно не обратили внимания. Ответила на вопросы как связанные с историей, так и с современной жизнью;))) Когда вернёмся во Флоренцию с удовольствием ещё раз погуляем с Ольгой;))

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