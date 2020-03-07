Что вас ожидает

История и легенды Флоренции

Вы отыщете квартал Данте и церковь, где покоится его возлюбленная Беатриче. Узнаете, как был построен самый большой каменный купол в мире и почему флорентийцы сначала изгнали Данте из города, а затем веками пытались заполучить его прах. А также я расскажу, куда местные приводили дочерей перед первой брачной ночью и где сожгли мятежного монаха доминиканца Савонаролу.

Главные достопримечательности города

Рассматривая площадь и церковь Санта Мария Новелла, вы узнаете, чем, кроме борьбы с ересью, прославились во Флоренции доминиканские монахи. А у одноименной аптеки 17 века услышите об ароматных духах самой Екатерины Медичи. Кроме того, я покажу Баптистерий, первый кафедральный собор города — собор Святого Лаврентия — и дворец флорентийских виноделов Антинори. Кроме того, в программе экскурсии:

Собор Санта-Мария-дель-Фьоре — чудо архитектуры Брунеллески. Как сказал Микеланджело: «Его не только превзойти, его и воспроизвести-то невозможно».

Площадь Синьории — политический центр Флоренции. Вы рассмотрите расположенные на ней статуи, выполненные мастерами раннего и позднего Возрождения.

Палаццо Веккьо — правительственный дворец, построенный в центре города еще в эпоху Средневековья. Вы узнаете, почему он так похож на крепость с боевыми ходами и в чем заключалось соперничество да Винчи и Микеланджело, расписывавших фресками его стены.

Каштановая башня — именно здесь работал Данте будучи одним из правителей Флоренции.

Орсанмикеле — самая «флорентийская» церковь города, вовсе не похожая на церковь, ведь раньше в ней был зерновой рынок. Я расскажу, как рынок превратился в храм и почему купеческие гильдии Флоренции решили взять над ним шефство.

Понте Веккьо — символ города и старейший мост Флоренции, известный нависающими над рекой Арно ювелирными магазинчиками.

Лоджия Порчеллино — здесь вы сможете загадать желание и потереть на счастье нос Кабанчику, вдохновившему Андерсена на написание известного рассказа.