Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Насладитесь шедеврами знаменитых художников эпохи Возрождения
Узнайте историю Палаццо Веккьо с мультимедиа-гидом
Войдите в Зал пятисот и полюбуйтесь работами Вазари
Поднимитесь на башню Арнольфо ради захватывающей панорамы тосканских холмов
Палаццо Веккьо — это сердце Флоренции. Он был построен в 1299 году для того, чтобы в нем жили правители этого средневекового города, и стал символом истории Флоренции.
Золотой век для Палаццо Веккьо настал тогда, когда Медичи решили превратить его в настоящий дворец и сделали его семейной резиденцией. Во время посещения дворца вы сможете насладиться архитектурой палаццо, его скульптурами и картинами и узнать его богатую и сложную историю, длившуюся веками.
Ваш 2-часовой визит в Палаццо Веккьо будет обогащен мультимедиа-гидом в виде 7-дюймового планшета с потрясающим аудиовизуальным повествованием, содержащим изображения в высоком разрешении и эффектные 3D-модели.
Ответы на вопросы
Что входит
Билет в Палаццо Веккьо для прохода без очереди
Вход в башню Арнольфо, если выбрано
Аудиогид
Что не входит
Гид
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Важная информация
Обратите внимание, что вам будет предложено оставить действительное удостоверение личности в кассе, чтобы забрать мультимедийный путеводитель
Ваш билет действителен в течение выбранного вами времени
Аудиогиды одинаковы как для детей, так и для взрослых
Обратите внимание, что вход в Башню Арнольфо не разрешен для детей в возрасте 0-6 лет. Лица в возрасте от 7 до 17 лет должны сопровождаться взрослым
Доступ к Башне Арнольфо может быть приостановлен в случае дождя. Вы можете получить доступ к бойницам
16-22-23-24-25 сентября Зал 500 будет закрыт для посещения
Требования к участникам
Вы должны использовать собственные наушники
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Все участники от 12 лет должны предъявить Green Pass, который действителен в ЕС и имеет поддающийся проверке QR-код. Действительный Green Pass можно получить, загрузив в приложение Green Pass или Covid Certificate доказательство полной вакцинации, либо доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19, либо отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до начала мероприятия, либо отрицательный результат теста на антиген, сделанного не более чем за 48 часов до начала мероприятия
Все участники также должны иметь при себе действительное удостоверение личности государственного образца с фотографией (например, паспорт, водительские права и т. п. )
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 2064 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
n
nathalie
28 июля 2021
(Франция)
Stefania nous a fait découvrir autrement la galerie des office à Florence à travers une visite passionnante ponctuée d information sur les Médicis et l évolution de l art entre le moyen-âge et la renaissance. Sa gentillesse et son énergie nous a fait passer un super moment en famille. Je Recommande sans modération.
А
Аноним
1 мар 2020
(Венгрия)
Все прошло нормально, хотя аудиогид в палаццо не так хорош, как кажется. Он выглядит супер профессионально, с планшетом, 3D-картой и всем остальным, но иногда это действительно сбивает с толку, и мы просто отказались от него на полпути. Что касается самой услуги, она такая же, как и рекламируется, ее легко найти и очень просто, поэтому мы остались довольны.
B
Brent
10 ноя 2021
(США)
A must see in Florence. The bell tower is one of the highest points in the city and offers great views. Tha audioguide can be a little confusing and if you see the bell tower first, you will have to re-enter the museum portion which is easy enough but can be a little alarming as you are being shepherded to the exit.
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