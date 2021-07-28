Флоренция: Входной билет и аудиогид в Палаццо Веккьо

Исследуйте Палаццо Веккьо, символ вековой гражданской власти во Флоренции, на экскурсии с мультимедиа-гидом

4.4
2064 отзыва
В группе
до 100 чел.
Исследуйте Палаццо Веккьо, символ вековой гражданской власти во Флоренции, на экскурсии с мультимедиа-гидом.

Узнайте богатую историю этого важного сооружения, ставшего резиденцией семьи Медичи, и восхититесь его прекрасными произведениями искусства.
Флоренция: Входной билет и аудиогид в Палаццо Веккьо
Флоренция: Входной билет и аудиогид в Палаццо Веккьо
Флоренция: Входной билет и аудиогид в Палаццо Веккьо
Флоренция: Входной билет и аудиогид в Палаццо Веккьо
Флоренция: Входной билет и аудиогид в Палаццо Веккьо
Флоренция: Входной билет и аудиогид в Палаццо Веккьо
Флоренция: Входной билет и аудиогид в Палаццо Веккьо
Флоренция: Входной билет и аудиогид в Палаццо Веккьо
Флоренция: Входной билет и аудиогид в Палаццо Веккьо
Флоренция: Входной билет и аудиогид в Палаццо Веккьо
Флоренция: Входной билет и аудиогид в Палаццо Веккьо
Флоренция: Входной билет и аудиогид в Палаццо Веккьо
Флоренция: Входной билет и аудиогид в Палаццо Веккьо
Флоренция: Входной билет и аудиогид в Палаццо Веккьо
Флоренция: Входной билет и аудиогид в Палаццо Веккьо
Флоренция: Входной билет и аудиогид в Палаццо Веккьо

Что вы увидите 🤩

  • Зал Чинквеченто
  • Палаццо Веккьо
  • Arnolfo's Tower
  • Palazzo Vecchio Archeological Area
  • Palazzo Vecchio Battlement
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Насладитесь шедеврами знаменитых художников эпохи Возрождения
  2. Узнайте историю Палаццо Веккьо с мультимедиа-гидом
  3. Войдите в Зал пятисот и полюбуйтесь работами Вазари
  4. Поднимитесь на башню Арнольфо ради захватывающей панорамы тосканских холмов
Палаццо Веккьо — это сердце Флоренции. Он был построен в 1299 году для того, чтобы в нем жили правители этого средневекового города, и стал символом истории Флоренции.
Золотой век для Палаццо Веккьо настал тогда, когда Медичи решили превратить его в настоящий дворец и сделали его семейной резиденцией. Во время посещения дворца вы сможете насладиться архитектурой палаццо, его скульптурами и картинами и узнать его богатую и сложную историю, длившуюся веками.
Ваш 2-часовой визит в Палаццо Веккьо будет обогащен мультимедиа-гидом в виде 7-дюймового планшета с потрясающим аудиовизуальным повествованием, содержащим изображения в высоком разрешении и эффектные 3D-модели.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Билет в Палаццо Веккьо для прохода без очереди
  • Вход в башню Арнольфо, если выбрано
  • Аудиогид
Что не входит
  • Гид
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
  • Обратите внимание, что вам будет предложено оставить действительное удостоверение личности в кассе, чтобы забрать мультимедийный путеводитель
  • Ваш билет действителен в течение выбранного вами времени
  • Аудиогиды одинаковы как для детей, так и для взрослых
  • Обратите внимание, что вход в Башню Арнольфо не разрешен для детей в возрасте 0-6 лет. Лица в возрасте от 7 до 17 лет должны сопровождаться взрослым
  • Доступ к Башне Арнольфо может быть приостановлен в случае дождя. Вы можете получить доступ к бойницам
  • 16-22-23-24-25 сентября Зал 500 будет закрыт для посещения
Требования к участникам
  • Вы должны использовать собственные наушники
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
  • Все участники от 12 лет должны предъявить Green Pass, который действителен в ЕС и имеет поддающийся проверке QR-код. Действительный Green Pass можно получить, загрузив в приложение Green Pass или Covid Certificate доказательство полной вакцинации, либо доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19, либо отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до начала мероприятия, либо отрицательный результат теста на антиген, сделанного не более чем за 48 часов до начала мероприятия
  • Все участники также должны иметь при себе действительное удостоверение личности государственного образца с фотографией (например, паспорт, водительские права и т. п. )
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 2064 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1194
4
576
3
199
2
47
1
48
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
n
28 июля 2021
(Франция)
Stefania nous a fait découvrir autrement la galerie des office à Florence à travers une visite passionnante ponctuée d information sur les Médicis et l évolution de l art entre le moyen-âge et la renaissance. Sa gentillesse et son énergie nous a fait passer un super moment en famille. Je Recommande sans modération.
А
1 мар 2020
(Венгрия)
Все прошло нормально, хотя аудиогид в палаццо не так хорош, как кажется. Он выглядит супер профессионально, с планшетом, 3D-картой и всем остальным, но иногда это действительно сбивает с толку, и мы просто отказались от него на полпути. Что касается самой услуги, она такая же, как и рекламируется, ее легко найти и очень просто, поэтому мы остались довольны.
B
10 ноя 2021
(США)
A must see in Florence. The bell tower is one of the highest points in the city and offers great views. Tha audioguide can be a little confusing and if you see the bell tower first, you will have to re-enter the museum portion which is easy enough but can be a little alarming as you are being shepherded to the exit.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Флоренции

👥Групповые🎫БилетыПалаццо Веккьо🗽Достопримечательности🎧АудиогидыДля посетителей на инвалидном креслеТолько для взрослыхЗал ЧинквечентоArnolfo's TowerPalazzo Vecchio Archeological AreaPalazzo Vecchio Battlement

Еще несколько похожих предложений в Флоренции

Входной билет в Палаццо Веккьо
Входной билет
4.6
15
17
за 1 чел.
Входной билет в Палаццо Веккьо
Палаццо Веккьо можно назвать символом города
пятница — среда: 09:00 — 19:00, четверг: 09:00 — 14:00.
В гостях у Палаццо Веккьо
Индивидуально
для 6 чел.
5
3
1ч 30м
100
за 1-6 чел.
В гостях у Палаццо Веккьо
👣 Пешеходная
Проследить историю Флоренции от Средневековья до наших дней на примере одного уникального здания
30 ноя
1 дек
2 дек
ещё...
Небанальная экскурсия по Флоренции
Индивидуально
3.8
4
40
за 1 чел.
Небанальная экскурсия по Флоренции
👣 Пешеходная
Гид в неформальной обстановке покажет самые привлекательные для туристов сооружения и места Флоренции
Ежедневно с 10.00 до 12.00.
Флоренция: билеты в галерею Уффици и аудиогид
Входной билет
4
172
3 588
за 1 чел.
Флоренция: билеты в галерею Уффици и аудиогид
Пройдите без очереди в галерею Уффици и погрузитесь в 2-часовой тур с аудиогидом по главным художественным
Флоренция: входной билет по времени к «Давиду» Микеланджело
Входной билет
5
10
21
за 1 чел.
Флоренция: входной билет по времени к «Давиду» Микеланджело
👣 Пешеходная
Галерея Академии - один из старейших и популярных музеев во Флоренции
см. календарь
Роскошь Синьории и палаццо Веккьо
Индивидуально
для 10 чел.
4.8
5
200
за 1-10 чел.
Роскошь Синьории и палаццо Веккьо
👣 Пешеходная
Исследовать одну из главных площадей Флоренции и побывать во дворце Медичи
4 дек
5 дек
11 дек
ещё...
Обзорная экскурсия по Флоренции с посещением тосканской виллы
Индивидуально
для 7 чел.
600
за 1-7 чел.
Обзорная экскурсия по Флоренции с посещением тосканской виллы
Эстетическое удовольствие лучше всего совмещать с гастрономическим! Приглашаем вас на обзорную экскурсию по Флоренции,
По запросу
Ориентируемся во Флоренции - обзорная групповая экскурсия
В группе
до 15 чел.
4.5
287
20
за 1 чел.
Ориентируемся во Флоренции - обзорная групповая экскурсия
👣 Пешеходная
Флоренцию неспроста называют «колыбелью Ренессанса»
1 дек
2 дек
3 дек
ещё...
Ежедневно в 15:15
Экскурсия по нетуристической Флоренции
Индивидуально
для 4 чел.
4.9
13
120
за 1-4 чел.
Экскурсия по нетуристической Флоренции
👣 Пешеходная
На двухчасовой прогулке по Флоренции вы, конечно, увидите все главные достопримечательности, но главное
Любой день и время на ваше усмотрение по договоренности
Вечерняя обзорная экскурсия по Флоренции
В группе
до 15 чел.
4.8
34
20
за 1 чел.
Вечерняя обзорная экскурсия по Флоренции
👣 Пешеходная
Флоренцию неспроста называют «Колыбелью Возрождения»
Ежедневно в 19:00
Обзорная по Флоренции. Почему это так важно для знакомства с городом?
Индивидуально
для 25 чел.
4.8
21
100
за 1-25 чел.
Обзорная по Флоренции. Почему это так важно для знакомства с городом?
👣 Пешеходная
На обзорной экскурсии я не только покажу вам самые главные достопримечательности Флоренции, но
Ежедневно
Нетуристическая Флоренция и флорентиец
Индивидуально
для 5 чел.
5
13
100
за 1-5 чел.
Нетуристическая Флоренция и флорентиец
👣 Пешеходная
Приглашаю вас на экскурсию по Флоренции, во время которой вы не только увидите все исторические
По договоренности
У нас ещё много экскурсий 😎 в Флоренции. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Флоренции
🇮🇹