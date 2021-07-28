Палаццо Веккьо — это сердце Флоренции. Он был построен в 1299 году для того, чтобы в нем жили правители этого средневекового города, и стал символом истории Флоренции.

Золотой век для Палаццо Веккьо настал тогда, когда Медичи решили превратить его в настоящий дворец и сделали его семейной резиденцией. Во время посещения дворца вы сможете насладиться архитектурой палаццо, его скульптурами и картинами и узнать его богатую и сложную историю, длившуюся веками.

Ваш 2-часовой визит в Палаццо Веккьо будет обогащен мультимедиа-гидом в виде 7-дюймового планшета с потрясающим аудиовизуальным повествованием, содержащим изображения в высоком разрешении и эффектные 3D-модели.