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Обзорный тур по Флоренции в группе

5
1 отзыв
Мария К.
Мария К. – Гид из Флоренции
Во время нашего пешеходного путешествия вас ждут увлекательные истории 📖 о тосканской столице, о могущественной династии Медичи, о традиционной кухне 🥧 и праздниках.

История и традиции Флоренции будут рассказаны с простотой и ясностью, в то время как мы будем проходить по улочкам, площадям с архитектурными шедеврами.

Мы увидим как живет город 🏙️ и исследуем все его произведения искусства.

Ну и как же без информации о традиционных продуктах и винах Флоренции, которые точно не оставят вас равнодушными!
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €30 за человека

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Обзорный тур по Флоренции в группе
Обзорный тур по Флоренции в группе

Что вы увидите

  • Площадь Дуомо
  • Собор Санта Мария дель Фьоре
  • Крестильня
  • Дом и церковь Данте
  • Церковь Орсанмикеле
  • Площадь Синьории
  • Палаццо Синьории
  • Лоджия Орканьи
  • Уффици
  • Понте Веккьо
Во время нашего пешеходного путешествия Вас ждут увлекательные истории 📖, легенды и курьезы о достопримечательностях 🏛️ и жителях города, о традиционной кухне 🥧 и праздниках, о могущественной династии Медичи, их врагах и заговорщиках.
Начнем с площади Дуомо
Восхитимся грандиозным Собором Санта Мария дель Фьоре
Полюбуемся на Крестильню
Напишем письмо Беатриче в церкви Данте
Посмотрим на дом-музей создателя «Божественной комедии»
Посетим церковь ⛪ Орсанмикеле
Площадь Синьории
Взглянем на Палаццо Синьории
Лоджию Орканьи
Уффици
Понте Веккьо
Загадаем желание у Порчеллино («Кабанчика») на Лоджии нового рынка
Узнаем много интересного о традициях и неповторимой тосканской кухне.
Посоветую Вам отличный ресторан, где Вы сможете продегустировать блюда тосканской кухни!
История и традиции Флоренции будут для Вас рассказаны с простотой и ясностью, в то время как мы будем проходить по улочкам, площадям с шедеврами архитектуры, скульптуры и живописи. Мы с Вами увидим, как живет город 🏙️ и полюбопытствуем его произведениями искусства, узнаем о ремёслах, и творцах. Ну и как же без информации о традиционных продуктах и винах, которые точно не оставят Вас равнодушными!
Маршрут: Площадь Дуомо, Собор Санта Мария дель Фьоре, Крестильня, Дом и церковь Данте, церковь Орсанмикеле, площадь Синьории, Палаццо Синьории, Лоджия Орканьи, Уффици, Понте Веккио, Лоджия с «Кабанчиком».
Я буду очень рада разделить с Вами мои знания 🎓 и любовь к Флоренции!
До скорой встречи в городе-цветке!
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • питание
  • личные расходы
Начало
🚩 Piazza santa maria novella
Место завершения
🏁 ponte vecchio
Обзорный тур по Флоренции в группе
Обзорный тур по Флоренции в группе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Мария К.
Мария К.
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1 отзыв оставили туристы

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