Во время нашего пешеходного путешествия Вас ждут увлекательные истории 📖, легенды и курьезы о достопримечательностях 🏛️ и жителях города, о традиционной кухне 🥧 и праздниках, о могущественной династии Медичи, их врагах и заговорщиках.

Начнем с площади Дуомо

Восхитимся грандиозным Собором Санта Мария дель Фьоре

Полюбуемся на Крестильню

Напишем письмо Беатриче в церкви Данте

Посмотрим на дом-музей создателя «Божественной комедии»

Посетим церковь ⛪ Орсанмикеле

Площадь Синьории

Взглянем на Палаццо Синьории

Лоджию Орканьи

Уффици

Понте Веккьо

Загадаем желание у Порчеллино («Кабанчика») на Лоджии нового рынка

Узнаем много интересного о традициях и неповторимой тосканской кухне.

Посоветую Вам отличный ресторан, где Вы сможете продегустировать блюда тосканской кухни!

История и традиции Флоренции будут для Вас рассказаны с простотой и ясностью, в то время как мы будем проходить по улочкам, площадям с шедеврами архитектуры, скульптуры и живописи. Мы с Вами увидим, как живет город 🏙️ и полюбопытствуем его произведениями искусства, узнаем о ремёслах, и творцах. Ну и как же без информации о традиционных продуктах и винах, которые точно не оставят Вас равнодушными!

Маршрут: Площадь Дуомо, Собор Санта Мария дель Фьоре, Крестильня, Дом и церковь Данте, церковь Орсанмикеле, площадь Синьории, Палаццо Синьории, Лоджия Орканьи, Уффици, Понте Веккио, Лоджия с «Кабанчиком».

Я буду очень рада разделить с Вами мои знания 🎓 и любовь к Флоренции!

До скорой встречи в городе-цветке!