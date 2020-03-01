Антонина проводит ещё 4 экскурсии

Программа

Сыроварня

Во время посещения сыроварню вы увидите, как производят знаменитые овечьи сыры. Вместе с местными мастерами, я расскажу вам о секретах изготовления различных видов сыра пекорино, который является тосканской визитной карточкой. Его обычно подают с медом, мармеладом или фруктами. Далее добродушная итальянская хозяйка приготовит для нас тосканский обед и предложит продегустировать сыры собственного производства. Что может быть вкуснее тосканского супа «риболлита» и домашней пасты с соусом из кабанчика? А радость ваших детей от знакомства с осликом Орацио и овечками будет просто безграничной.

Вольтерра

Ощутить атмосферу маленького тосканского городка и его многовекового уклада вы сможете в Вольтерре. Начнем знакомство с великолепной средневековой площади Приоров, где распложен самый древний в Тоскане дворец — Дворец Старейшин. Вы увидите Кафедральный собор Санта Мария Ассунта и крестильню XIII века, познакомитесь с археологическим парком римского театра и этрусских храмов, а также с одним из самых богатых музеев этрусского творчества Италии — музея Гуарначчи.

Особая часть пешеходного маршрута посвящена книге из серии «Сумерки»: я проведу вас по следам Эдварда и Бэллы, ведь именно в Вольтерре развивается действие романа «Новолуние».

Эта поездка запомнится вам надолго не только насыщенным вкусом овечьего сыра, но и яркими страницами истории Италии и уникальными пейзажами Тосканской провинции.