Антонина проводит ещё 4 экскурсии

Сыроварня
Во время посещения сыроварню вы увидите, как производят знаменитые овечьи сыры. Вместе с местными мастерами, я расскажу вам о секретах изготовления различных видов сыра пекорино, который является тосканской визитной карточкой. Его обычно подают с медом, мармеладом или фруктами. Далее добродушная итальянская хозяйка приготовит для нас тосканский обед и предложит продегустировать сыры собственного производства. Что может быть вкуснее тосканского супа «риболлита» и домашней пасты с соусом из кабанчика? А радость ваших детей от знакомства с осликом Орацио и овечками будет просто безграничной.
Вольтерра
Эта поездка запомнится вам надолго не только насыщенным вкусом овечьего сыра, но и яркими страницами истории Италии и уникальными пейзажами Тосканской провинции.
Дополнительные расходы: