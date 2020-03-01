Антонина проводит ещё 4 экскурсии

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  4. Овечий сыр и романтичная Вольтерра

Познакомиться с древним этрусским городом и раскрыть секреты тосканского сыроварения

Антонина
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Антонина – ваш гид
Эко-туризм — это новое направление, которое даст вам возможность насладиться природой и попробовать местные продукты.

Так приятно сбежать на целый день из шумной столицы Тосканы в маленький средневековый город, посетить мастерские и небольшую семейную ферму, где вот уже больше тридцати лет с любовью изготавливают несколько видов вкуснейшего овечьего сыра.

Я расскажу вам об истории средневековой Вольтерры и познакомлю с колоритными местными сыроварами.
370 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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Овечий сыр и романтичная Вольтерра
Овечий сыр и романтичная Вольтерра

Программа

Сыроварня

Во время посещения сыроварню вы увидите, как производят знаменитые овечьи сыры. Вместе с местными мастерами, я расскажу вам о секретах изготовления различных видов сыра пекорино, который является тосканской визитной карточкой. Его обычно подают с медом, мармеладом или фруктами. Далее добродушная итальянская хозяйка приготовит для нас тосканский обед и предложит продегустировать сыры собственного производства. Что может быть вкуснее тосканского супа «риболлита» и домашней пасты с соусом из кабанчика? А радость ваших детей от знакомства с осликом Орацио и овечками будет просто безграничной.

Вольтерра

  • Ощутить атмосферу маленького тосканского городка и его многовекового уклада вы сможете в Вольтерре. Начнем знакомство с великолепной средневековой площади Приоров, где распложен самый древний в Тоскане дворец — Дворец Старейшин. Вы увидите Кафедральный собор Санта Мария Ассунта и крестильню XIII века, познакомитесь с археологическим парком римского театра и этрусских храмов, а также с одним из самых богатых музеев этрусского творчества Италии — музея Гуарначчи.
  • Особая часть пешеходного маршрута посвящена книге из серии «Сумерки»: я проведу вас по следам Эдварда и Бэллы, ведь именно в Вольтерре развивается действие романа «Новолуние».

Эта поездка запомнится вам надолго не только насыщенным вкусом овечьего сыра, но и яркими страницами истории Италии и уникальными пейзажами Тосканской провинции.

Организационные детали

  • Отправление из Флоренции не позднее 10.00.
  • В стоимость входит трансфер из Флоренции и обратно на вашем транспорте, мои услуги экскурсовода и переводчика, посещение сыроварни. Я могу помочь вам заказать транспорт.

Дополнительные расходы:

  • билеты в музей и археологические парки — 14 евро взрослый и 12 евро детский;
  • дегустация-обед на сыроварне — 20 евро с человека.
Овечий сыр и романтичная Вольтерра
Овечий сыр и романтичная Вольтерра
Овечий сыр и романтичная Вольтерра
Овечий сыр и романтичная Вольтерра
Овечий сыр и романтичная Вольтерра
Овечий сыр и романтичная Вольтерра
Овечий сыр и романтичная Вольтерра

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Антонина
Антонина
Меня зовут Антонина, я лицензированный экскурсовод по Флоренции, Пизе, Вольтерре, Долине Кьянти. Уже 12 лет живу в Тоскане и не перестаю ей восхищаться. Она согревает душу своим гостеприимством, морем и горами, традиционной кухней и хорошим вином. Работаю в туристической сфере уже 8 лет, из которых 5 экскурсоводом. Особое внимание уделяю детским турам для того чтобы знакомство с Тосканой оставило приятные воспоминания и у ваших ребят.
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