Екатерина проводит ещё 5 экскурсий

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Понять историю Флоренции и познакомиться с архитектурными шедеврами Соборной площади

Екатерина
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Екатерина – ваш гид
Религия всегда была неотделимой частью жизни флорентийцев, тесно переплетаясь с искусством Флоренции и её историей. Вы посетите собор Санта Мария Дель Фьоре и рассмотрите библейские сюжеты на дверях баптистерия св. Иоанна, спуститесь в крипту Санта Репарата и познакомитесь с шедеврами Возрождения в музее Опера Дель Дуомо. Я расскажу вам, как религия помогла Флоренции пережить чуму, открою секреты религиозных орденов и научу различать святых по их атрибутам.
190 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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Религия и искусство на площади Дуомо
Религия и искусство на площади Дуомо

Что вас ожидает

Главные религиозные объекты Флоренции
Вы осмотрите и посетите главные достопримечательности Соборной площади, одного из самых посещаемых мест Европы. Вы увидите возвышающийся над площадью единственный в своём роде купол архитектора Брунеллески, рассмотрите кафедральный собор Санта Мария Дель Фьоре и баптистерий св. Иоанна, один из старейших в Италии. В самом же Дуомо вам представится редкий шанс спуститься в крипту Санта Репарата – часть собора, который возвышался на месте Дуомо столетия назад. По пути вам откроется история Флоренции, неразрывно связанная с развитием религии. Вы узнаете, что помогло горожанам преодолеть разрушающие наводнения и чуму, услышите истории о волонтерах-членах братства Мизерикордии, посвятившего жизнь милосердию. Я расскажу вам о францисканцах, доминиканцах и других религиозных орденах, сыгравших свою роль в судьбе Флоренции.

Слияние религии и искусства
Вы встретите настоящие шедевры христианского искусства, во многом ознаменовавшие начало эпохи Возрождения. Вы «прочтете» библейские истории на роскошных дверях баптистерия, украшенных мозаикой, и даже научитесь отличать святых по их атрибутам. А вишенкой на торте станет посещение музея Опера Дель Дуомо: именно здесь Микеланджело изваял Давида, здесь находятся подлинные «Врата Рая» Гиберти, украшавшие баптистерий, а также воссозданный в натуральную величину фасад Дуомо, разрушенный в 18 веке семьей Медичи. Также в музее вы увидите «Пьету» Микеланджело, «Марию Магдалину» Донателло и другие великолепные работы.

При желании можно расширить экскурсию и добавить пешую прогулку к церкви Сан Миниато аль Монте, центру бенедектинского ордена и одному из красивейших образцов романской культуры. Эта церковь находится в нескольких шагах от самой знаменитой смотровой площадки Флоренции, пьяццале Микеланджело, откуда можно сделать чудесные фотографии.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: единый билет – 15 евро/чел. (билет действителен 24 часа и включает в себя: Дуомо, крипту Санта Репарата, баптистерий, музей Опера Дель Дуомо, купол Брунеллески и колокольню Джотто).
  • Также, если захотите, можем подняться на купол Бруннелески и увидеть город с высоты птичьего полета.
Религия и искусство на площади Дуомо
Религия и искусство на площади Дуомо
Религия и искусство на площади Дуомо
Религия и искусство на площади Дуомо

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Екатерина
Екатерина
Доброго времени суток! Меня зовут Катерина, и вот уже почти 8 лет я живу во Флоренции. Мой переезд в город мечты был осознанным, хоть и эмоциональным - в 2010г я полностью изменила свою жизнь. В 27 я пошла получать третье высшее на ф-те Истории Искусств во Флоренции (первые 2 были получены в МГУ и в другой жизни я была хедхантером), в 2015 получила лицензию гида и с тех пор с удовольствием знакомлю туристов с Флоренцией и Луккой - самыми харизматичными и завораживающими городами Италии!
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Екатерина проводит ещё 5 экскурсий

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В гостях у Палаццо ВеккьоВ гостях у Палаццо ВеккьоВ гостях у Палаццо Веккьо
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