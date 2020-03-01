Екатерина проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

Главные религиозные объекты Флоренции

Вы осмотрите и посетите главные достопримечательности Соборной площади, одного из самых посещаемых мест Европы. Вы увидите возвышающийся над площадью единственный в своём роде купол архитектора Брунеллески, рассмотрите кафедральный собор Санта Мария Дель Фьоре и баптистерий св. Иоанна, один из старейших в Италии. В самом же Дуомо вам представится редкий шанс спуститься в крипту Санта Репарата – часть собора, который возвышался на месте Дуомо столетия назад. По пути вам откроется история Флоренции, неразрывно связанная с развитием религии. Вы узнаете, что помогло горожанам преодолеть разрушающие наводнения и чуму, услышите истории о волонтерах-членах братства Мизерикордии, посвятившего жизнь милосердию. Я расскажу вам о францисканцах, доминиканцах и других религиозных орденах, сыгравших свою роль в судьбе Флоренции.

Слияние религии и искусства

Вы встретите настоящие шедевры христианского искусства, во многом ознаменовавшие начало эпохи Возрождения. Вы «прочтете» библейские истории на роскошных дверях баптистерия, украшенных мозаикой, и даже научитесь отличать святых по их атрибутам. А вишенкой на торте станет посещение музея Опера Дель Дуомо: именно здесь Микеланджело изваял Давида, здесь находятся подлинные «Врата Рая» Гиберти, украшавшие баптистерий, а также воссозданный в натуральную величину фасад Дуомо, разрушенный в 18 веке семьей Медичи. Также в музее вы увидите «Пьету» Микеланджело, «Марию Магдалину» Донателло и другие великолепные работы.

При желании можно расширить экскурсию и добавить пешую прогулку к церкви Сан Миниато аль Монте, центру бенедектинского ордена и одному из красивейших образцов романской культуры. Эта церковь находится в нескольких шагах от самой знаменитой смотровой площадки Флоренции, пьяццале Микеланджело, откуда можно сделать чудесные фотографии.