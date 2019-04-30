Что вас ожидает

Сокровища антиквара Бардини

Наша прогулка начнется в музее, основанном Стефано Бардини — самым влиятельным коллекционером Италии. В конце 19 века антиквар выкупил палаццо, где раньше находилась церковь, и превратил его в дворец неоренессанса. Здание вместило в себя потрясающую галерею и лаборатории для реставрации гобеленов, которые Бардини выставлял на продажу коллекционерам со всего мира. В музее вы рассмотрите великолепные образцы антикварной мебели, работы Донателло, Микеланджело, Поллайоло, Тино да Камаино, ковры и даже небольшую оружейную палату.

Лучшие парки Флоренции

Из музея мы отправимся в сады Бардини, где я научу вас отличать итальянский сад от английского и помогу проследить, как менялись сады в зависимости от вкусов и предпочтений владельцев. Мы поговорим об истории этого места — от Средневековья, когда сады принадлежали семейству Моцци, до начала 20 века, когда весь комплекс выкупил Стефано Бардини. А с холма Монтекуччоли вы увидите великолепную панораму города с вездесущим Куполом Брунеллески. Затем нас окружат сады Боболи — один из лучших парковых ансамблей итальянского ренессанса, созданный по указанию Элеоноры Толедской, супруги великого герцога Козимо I. Вы пройдете по главной дорожке сада между кипарисами и каменными дубами, а затем выйдете к амфитеатру и увидите знаменитый Грот Буонталенти.