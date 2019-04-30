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Познакомиться с парковым искусством Флоренции и посетить галерею итальянского коллекционера

Екатерина
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Екатерина – ваш гид
Многие путешественники отдают должное архитектуре Флоренции, но полагают, что в городе очень мало зелени.

На этой экскурсии мы развеем этот миф и перейдем через «золотой мост», где вам откроется совершенно другая Флоренция с красивейшими садами, в которых легко заблудиться.

Вы прогуляетесь среди кипарисов и дубов, узнаете об отличиях итальянского сада от английского, насладитесь чудесными панорамами и посетите удивительный музей Бардини, прославившийся как талантливый антиквар и заядлый коллекционер.
180 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Сады Боболи и музей Бардини
Сады Боболи и музей Бардини

Что вас ожидает

Сокровища антиквара Бардини
Наша прогулка начнется в музее, основанном Стефано Бардини — самым влиятельным коллекционером Италии. В конце 19 века антиквар выкупил палаццо, где раньше находилась церковь, и превратил его в дворец неоренессанса. Здание вместило в себя потрясающую галерею и лаборатории для реставрации гобеленов, которые Бардини выставлял на продажу коллекционерам со всего мира. В музее вы рассмотрите великолепные образцы антикварной мебели, работы Донателло, Микеланджело, Поллайоло, Тино да Камаино, ковры и даже небольшую оружейную палату.

Лучшие парки Флоренции
Из музея мы отправимся в сады Бардини, где я научу вас отличать итальянский сад от английского и помогу проследить, как менялись сады в зависимости от вкусов и предпочтений владельцев. Мы поговорим об истории этого места — от Средневековья, когда сады принадлежали семейству Моцци, до начала 20 века, когда весь комплекс выкупил Стефано Бардини. А с холма Монтекуччоли вы увидите великолепную панораму города с вездесущим Куполом Брунеллески. Затем нас окружат сады Боболи — один из лучших парковых ансамблей итальянского ренессанса, созданный по указанию Элеоноры Толедской, супруги великого герцога Козимо I. Вы пройдете по главной дорожке сада между кипарисами и каменными дубами, а затем выйдете к амфитеатру и увидите знаменитый Грот Буонталенти.

Организационные детали

  • Отдельно оплачиваются входные билеты: музей Бардини — 6 евро с человека (дети и подростки до 18 лет бесплатно); сады Бардини и Боболи — 10 евро с человека (с марта по ноябрь) или 6 евро (с ноября по март), дети и подростки до 18 лет бесплатно.
  • Также можно приобрести общий билет, который действует для галереи Уффици, Питти и садов Боболи и Бардини: 38 евро с человека (с марта по ноябрь) или 18 евро (с ноября по март).
Сады Боболи и музей Бардини
Сады Боболи и музей Бардини
Сады Боболи и музей Бардини
Сады Боболи и музей Бардини
Сады Боболи и музей Бардини
Сады Боболи и музей Бардини
Сады Боболи и музей Бардини
Сады Боболи и музей Бардини
Сады Боболи и музей Бардини

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Екатерина
Екатерина
Доброго времени суток! Меня зовут Катерина, и вот уже почти 8 лет я живу во Флоренции. Мой переезд в город мечты был осознанным, хоть и эмоциональным - в 2010г я полностью изменила свою жизнь. В 27 я пошла получать третье высшее на ф-те Истории Искусств во Флоренции (первые 2 были получены в МГУ и в другой жизни я была хедхантером), в 2015 получила лицензию гида и с тех пор с удовольствием знакомлю туристов с Флоренцией и Луккой - самыми харизматичными и завораживающими городами Италии!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

30 апреля 2019
Экскурсия очень понравилась! Гид очень грамотно выстроила маршрут и мы увидели много живописных мест, на которые сами вряд ли бы набрели, при том, что сама дорога была достаточно комфортной... Екатерина произвела на нас самое благоприятное впечатление, если хотите интеллигентного и эрудированного гида - вам к ней!)

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