Мария проводит ещё 7 экскурсий

Что вас ожидает

Тайны Барджелло

Я расскажу историю одного из самых старых общественных зданий Флоренции, в котором расположен музей Барджелло. Вы узнаете, почему в одни века оно играло роль резиденции главы администрации и городского совета, в другие — было свидетельством пыток и казней. Я проведу вас по знаковым залам музея и покажу самые важные работы зодчих итальянского Возрождения. Вы увидите поразительно красивую и на редкость живую скульптуру мальчика—рыбака неаполитанского мастера Винченцо Джемито, двух «Давидов» Донателло, прекрасный и трепетный бюст Констанции Буонарелли, созданный влюбчивым и вспыльчивым Бернини, и первые конкурсные работы Гиберти и Брунеллески.

Микеланджело и коллекция Карранд

Я помогу вам раскрыть символику четырех произведений Микеланджело, выставленных в музее, — «Бахус», «Тондо Питти», «Брут» и «Давид—Аполлон». Вы услышите историю конкурса на создание бронзовых «северных» дверей для флорентийского баптистерия и впечатлитесь реалистичностью скульптур Бенвенуто Челлини. А еще познакомитесь с богатейшей частной коллекцией Карранд, в которой представлены изделия из слоновой кости и дерева византийского и римского периодов, украшения, ювелирные работы, бронзовые статуэтки, старинные предметы повседневной жизни и керамика. В завершение я покажу военные доспехи великого герцога Тосканы Козимо I и майолику делла Роббиа.