Мария проводит ещё 7 экскурсий

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Знакомство с гениями итальянского Возрождения от Микеланджело до Бернини в здании бывшей тюрьмы

Мария
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Мария – ваш гид
Вы узнаете историю Флоренции через призму бурных событий, произошедших в стенах дворца Барджелло.

Раскроете символику великих произведений Микеланджело, Донателло, Амманати и Бернини, впечатлитесь керамикой и ювелирными изделиями из богатой частной коллекции Карранд.
125 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча у входа в музей Барджелло
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Шедевры музея Барджелло
Шедевры музея Барджелло

Что вас ожидает

Тайны Барджелло
Я расскажу историю одного из самых старых общественных зданий Флоренции, в котором расположен музей Барджелло. Вы узнаете, почему в одни века оно играло роль резиденции главы администрации и городского совета, в другие — было свидетельством пыток и казней. Я проведу вас по знаковым залам музея и покажу самые важные работы зодчих итальянского Возрождения. Вы увидите поразительно красивую и на редкость живую скульптуру мальчика—рыбака неаполитанского мастера Винченцо Джемито, двух «Давидов» Донателло, прекрасный и трепетный бюст Констанции Буонарелли, созданный влюбчивым и вспыльчивым Бернини, и первые конкурсные работы Гиберти и Брунеллески.

Микеланджело и коллекция Карранд
Я помогу вам раскрыть символику четырех произведений Микеланджело, выставленных в музее, — «Бахус», «Тондо Питти», «Брут» и «Давид—Аполлон». Вы услышите историю конкурса на создание бронзовых «северных» дверей для флорентийского баптистерия и впечатлитесь реалистичностью скульптур Бенвенуто Челлини. А еще познакомитесь с богатейшей частной коллекцией Карранд, в которой представлены изделия из слоновой кости и дерева византийского и римского периодов, украшения, ювелирные работы, бронзовые статуэтки, старинные предметы повседневной жизни и керамика. В завершение я покажу военные доспехи великого герцога Тосканы Козимо I и майолику делла Роббиа.

Организационные детали

  • Входные билеты в музей не включены в стоимость экскурсии — 8 евро с человека. Цена может колебаться в пределах нескольких евро, если в музее проходят временные выставки.
  • Музей закрыт каждое 2-е и 4-е воскресенье месяца и 1-й, 3-й, 5-й понедельник месяца.
Шедевры музея Барджелло
Шедевры музея Барджелло
Шедевры музея Барджелло
Шедевры музея Барджелло
Шедевры музея Барджелло
Шедевры музея Барджелло
Шедевры музея Барджелло
Шедевры музея Барджелло
Шедевры музея Барджелло
Шедевры музея Барджелло
Шедевры музея Барджелло
Шедевры музея Барджелло
Шедевры музея Барджелло
Шедевры музея Барджелло
Шедевры музея Барджелло
Шедевры музея Барджелло

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у входа в музей Барджелло.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Мария
Мария
Здравствуйте! Меня зовут Мария. Я туристический гид по Флоренции и ее окрестностям. Очень люблю этот город, его красоту и неповторимость. На мой взгляд, экскурсия по Флоренции — это незабываемый опыт, который обогащает духовно и оставляет сладкие воспоминание об отдыхе.
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