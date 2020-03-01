Екатерина проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

Застывшее в искусстве время

Собрания Палаццо Питти не только познакомят вас со своими шедеврами, но и многое через них расскажут о событиях во Флоренции. Правление герцогов лотарингских, эпоха Наполеона, объединение королевства — всё это не кануло в Лету, а нашло отражение в флорентийском искусстве. Как вышло, что целый зал Галереи посвящён семье Демидовых, какие козни чинила семья Медичи и что помнят близлежащие улочки? По пути от Палаццо Питти до Музея XX века мы пройдём мимо площади Синьории, базилики Сан-Лоренцо, домов Достоевского и Макиавелли и поговорим о флорентийской истории и её героях.

«Современные» коллекции Палаццо Питти

Флорентийская Галерея современного искусства была основана ещё в XVIII веке под эгидой местной художественной академии, но как много там того, что вдохновило прогрессивных потомков! Я познакомлю вас с творчеством неоклассицистов и расскажу, кто такие «Маккьяйоли», чем они похожи на французских импрессионистов и какое влияние оказали на итальянскую живопись 80-х годов XIX века. Вы увидите работы самого известного из них — Джованни Фаттори, а также полюбуетесь произведениями итальянских скульпторов и живописцев, творивших в 18-20 веках, — например, «Психеей» Тенерани.

Подлинное contemporary art

А уже после мы отправимся в Музей XX века напротив красивейшей церкви Санта-Мария-Новелла. В противовес своей тематике музей расположился в бывшей больнице Святого Павла, зданию которой больше 800 лет! Искусствоведы считают, что её Лоджию возводил сам Бруннелески. Собрания музея погрузят вас в творчество художников современности — флорентийцев Кателани и Де Лоренцо, художников-авангардистов 60-70 годов XX века, представителей визуальной поэзии Gruppo 70 и деятелей экспериментального кино.