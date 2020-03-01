Даша проводит ещё 7 экскурсий

Что вас ожидает

Флорентийский дух вечности и изменчивости

В историческом центре я проведу вас по местам, где время будто остановилось. Они чудом не вовлеклись в поток туристических тенденций, гордо сохраняют свой дух и делятся им с ревностными ценителями традиций: флорентийцами-завсегдатаями. В то же время, по пути вы встретите и неожиданные образцы современного уличного искусства. Это станет поводом побеседовать о том, как грандиозные памятники прошлого перекликаются с незатронутой повседневностью коренных жителей и радушно встречают новые формы самовыражения.

Флоренция глазами флорентийки

Мы начнём прогулку с моста Санта Тринита, на южном конце которого возвышается монументальный дворец с многовековой историей, ставший более 20 лет назад моей школой. Выпьем чашечку кофе в баре, где с одноклассниками мы завтракали до уроков и собирались после школы. А я расскажу об одном из тех флорентийских мест, где ни капли не изменились не только сами хозяева, но и мебель, посуда и даже меню.

Традиционные лавки и мастерские

Вы погрузитесь в богемную атмосферу площади Санто Спирито, заглянете в пару старых мастерских и откроете скрытые детали из далёкого прошлого. И, конечно, не обойдем вниманием нетронутые гастрономические традиции квартала. Вы попробуете местные сыры в исторической лавке и познакомитесь с её весёлыми хозяевами, выпьете вина в старейшем винном магазинчике, отведаете мороженого на местном деревенском молоке, заглянете в старинную кондитерскую и отведаете аутентичную уличную еду.

Любопытные заметки по пути

В течение прогулки вы узнаете, где родился озорной монах Филиппо Липпи, ставший великим художником и учителем Боттичелли. А также я покажу, где были заложены основы живописи эпохи Возрождения, где молодой Микеланджело получил удар, который обезобразил навсегда его нос и многое другое!