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Найти следы великой античной эпохи, узнать о ней интересные факты и получить яркие снимки на память

Светлана
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Светлана – ваш гид
Вы совершите путешествие по Древнему Риму и привезете на память фотографии, наполненные духом истории.

Я запечатлею вас на фоне Колизея, Пантеона, Капитолийского холма, форумов, театра Марцелла и других «визитных карточек» Вечного города.

Расскажу местные легенды, предания и помогу ощутить дух прошлых столетий.
125 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча у Большого цирка
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Фотопрогулка по Древнему Риму
Фотопрогулка по Древнему Риму

Что вас ожидает

Древний Рим — история и легенды
Гуляя по пустынным утренним улицам Рима, вы услышите самые интересные легенды древнего города: почему его основатели, братья Ромул и Рэм, выросли без родителей, как в Риме появились первые женщины, с кем сражались гладиаторы и могли ли они обрести свободу. А еще я покажу любимые места развлечений античных жителей: Колизей, театр и главный ипподром, где вы узнаете, сколько лошадей участвовало в гонках и с какой скоростью ездили колесницы.

Рим вчера и сегодня
Проходя через главные площади древнего города — форумы — вы услышите, чем питались римляне, в какие рестораны ходили и почему квартиры на последних этажах не пользовались популярностью у богачей. Кроме того, я расскажу о любимых римских банях, единственном сохранившемся языческом храме и других любопытных деталях из жизни Римской империи.

Организационные детали

  • После экскурсии вы получите 20 фотографий в обработке и все хорошие исходники.
  • Чтобы сделать хорошие снимки, рекомендую начать экскурсию утром (в 07.30 — 08.30).
Фотопрогулка по Древнему Риму
Фотопрогулка по Древнему Риму
Фотопрогулка по Древнему Риму
Фотопрогулка по Древнему Риму
Фотопрогулка по Древнему Риму
Фотопрогулка по Древнему Риму
Фотопрогулка по Древнему Риму
Фотопрогулка по Древнему Риму
Фотопрогулка по Древнему Риму
Фотопрогулка по Древнему Риму
Фотопрогулка по Древнему Риму
Фотопрогулка по Древнему Риму
Фотопрогулка по Древнему Риму
Фотопрогулка по Древнему Риму
Фотопрогулка по Древнему Риму
Фотопрогулка по Древнему Риму

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у Большого цирка.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Светлана
Светлана
Привет! Меня зовут Светлана, и я уже больше восьми лет живу в одном из самых прекрасных и романтичных городов Европы. За это время я получила второе высшее образование в римском университете RomaTre по специальности лингвист, закончила курсы гидов в одной из лучших школ профессиональной подготовки MirabiliaUrbis. Рим — это смесь прошлого и настоящего. Это город, который, в первую очередь, заставляет чувствовать, а мысли оставить на потом, и я буду рада показать вам его!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Наталия
19 февраля 2020
Ранним солнечным февральским утром мы встретились со Светланой у Большого Цирка, и началась наша чудесная прогулка. Это наш подарок на день рождения подруги . И это была отличная идея! Красивый рассказ Светланы увлёк и перенёс на много много лет назад. Императоры , гладиаторы и остальные граждане Рима.. словно проходили рядом 😊 и конечно фотографии!!! Разные и много. Оказывается мы почти фотомодели️😁️😁️😁хотя и не подозревали об этом🤣. Света,спасибо огромное!!! За легкую атмосферу, за интересный рассказ и чудесные фото! Это было здорово! P.S. А носы действительно не красные на фото, несмотря на утренний 0 🤣

Светлана проводит ещё 1 экскурсию

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