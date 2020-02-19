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Древний Рим — история и легенды

Гуляя по пустынным утренним улицам Рима, вы услышите самые интересные легенды древнего города: почему его основатели, братья Ромул и Рэм, выросли без родителей, как в Риме появились первые женщины, с кем сражались гладиаторы и могли ли они обрести свободу. А еще я покажу любимые места развлечений античных жителей: Колизей, театр и главный ипподром, где вы узнаете, сколько лошадей участвовало в гонках и с какой скоростью ездили колесницы.

Рим вчера и сегодня

Проходя через главные площади древнего города — форумы — вы услышите, чем питались римляне, в какие рестораны ходили и почему квартиры на последних этажах не пользовались популярностью у богачей. Кроме того, я расскажу о любимых римских банях, единственном сохранившемся языческом храме и других любопытных деталях из жизни Римской империи.