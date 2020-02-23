Что вас ожидает

Секреты идеальной пасты

В самом центре живописного района Трастевере, на настоящей кухне ресторана вы под чутким руководством мастера приготовите свежее тесто, раскатаете и нарежете его на спагетнице «феттуччине» разными способами и даже научитесь резать пасту с помощью кухонной гитары! А затем освоите рецептуру трех традиционных итальянских соусов для пасты: карбонара, аматричиана и качио-э-пепе.

Божественный тирамису

У итальянского десерта есть масса тонкостей, без которых настоящего, того самого вкуса не достичь. Вы откроете проверенный годами рецепт от итальянской бабушки, и сотворите классический многослойный шедевр. Если захотите разнообразия, мы предложим приготовить клубничный, фисташковый, карамельный или ванильный тирамису. А в завершение процесса вы отведаете блюда собственного производства.