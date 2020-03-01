Каменная летопись времен: от Древнего Рима до наших дней

Что вас ожидает

Артефакты ушедших эпох

Мы посетим Пантеон — наиболее хорошо сохранившееся античное здание в мире, — и руины римских храмов на площади Торре-Арджентина. Вы узнаете об укладе жизни в древнем городе, о строительстве Колизея, цирков и стадионов, а также о том, почему в Риме такое количество египетских обелисков. Мы увидим одно из первых римских палаццо итальянского Ренессанса, поговорим о Рафаэле и его посмертных приключениях.

Блистательное искусство

Площадь Навона считается самой красивой площадью в мире. Здесь я расскажу о Лоренцо Бернини и познакомлю вас с эпохой Барокко. Архитектурный комплекс построен известной римской семьей, получившей папство. Исследовав их дом, где сейчас находится бразильское посольство и знаменитый фонтан, мы отправимся в церковь Сант-Иньяцио. Глядя на «фальшивый» купол, вы поймете, что 3D-технологии были известны монахам еще в XVII веке!

Новейшая история Италии

Вы заглянете в малоизвестный широкой публике еврейский квартал и узнаете о трудной судьбе этого древнего народа в Риме: от времен гетто до Второй Мировой Войны. Вы услышите об объединении Италии, Наполеоне, эпохе Муссолини и увидите виллу, где жила Софи Лорен, а также сможете попробовать вкуснейшую местную выпечку. На площади Венеции мы осмотрим монумент Витториано или «Алтарь Отечества», который римляне называют вставной челюстью, после чего поднимемся на обзорную площадку Капитолия. Перед вами развернется панорамный вид на центр Рима, многослойный, как лазанья.