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Прогуляться по Вечному Городу, узнать его историю и насладиться блеском «Золотого века»

Marina
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Marina – ваш гид
2700 лет истории Рима за три часа? Сложно, но я не сдаюсь! Я расскажу вам об основании Вечного Города Ромулом, о Капитолийском холме, о Древнем Риме от королевства до республики и, наконец, Великой Римской Империи. Вы услышите множество легенд и погрузитесь в колорит города и итальянский образ жизни.
125 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Продолжительность 3 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча у площади Венеции
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Каменная летопись времен: от Древнего Рима до наших дней
Каменная летопись времен: от Древнего Рима до наших дней

Что вас ожидает

Артефакты ушедших эпох
Мы посетим Пантеон — наиболее хорошо сохранившееся античное здание в мире, — и руины римских храмов на площади Торре-Арджентина. Вы узнаете об укладе жизни в древнем городе, о строительстве Колизея, цирков и стадионов, а также о том, почему в Риме такое количество египетских обелисков. Мы увидим одно из первых римских палаццо итальянского Ренессанса, поговорим о Рафаэле и его посмертных приключениях.

Блистательное искусство
Площадь Навона считается самой красивой площадью в мире. Здесь я расскажу о Лоренцо Бернини и познакомлю вас с эпохой Барокко. Архитектурный комплекс построен известной римской семьей, получившей папство. Исследовав их дом, где сейчас находится бразильское посольство и знаменитый фонтан, мы отправимся в церковь Сант-Иньяцио. Глядя на «фальшивый» купол, вы поймете, что 3D-технологии были известны монахам еще в XVII веке!

Новейшая история Италии
Вы заглянете в малоизвестный широкой публике еврейский квартал и узнаете о трудной судьбе этого древнего народа в Риме: от времен гетто до Второй Мировой Войны. Вы услышите об объединении Италии, Наполеоне, эпохе Муссолини и увидите виллу, где жила Софи Лорен, а также сможете попробовать вкуснейшую местную выпечку. На площади Венеции мы осмотрим монумент Витториано или «Алтарь Отечества», который римляне называют вставной челюстью, после чего поднимемся на обзорную площадку Капитолия. Перед вами развернется панорамный вид на центр Рима, многослойный, как лазанья.

Организационные детали

  • Мы встречаемся на площади Венеции и там же заканчиваем.
  • Дополнительные расходы: еда и напитки.
  • Гулять будем много, а, поскольку Рим стоит на семи холмах, удобная обувь точно не помешает!
Каменная летопись времен: от Древнего Рима до наших дней
Каменная летопись времен: от Древнего Рима до наших дней
Каменная летопись времен: от Древнего Рима до наших дней
Каменная летопись времен: от Древнего Рима до наших дней
Каменная летопись времен: от Древнего Рима до наших дней
Каменная летопись времен: от Древнего Рима до наших дней
Каменная летопись времен: от Древнего Рима до наших дней
Каменная летопись времен: от Древнего Рима до наших дней
Каменная летопись времен: от Древнего Рима до наших дней
Каменная летопись времен: от Древнего Рима до наших дней
Каменная летопись времен: от Древнего Рима до наших дней
Каменная летопись времен: от Древнего Рима до наших дней
Каменная летопись времен: от Древнего Рима до наших дней
Каменная летопись времен: от Древнего Рима до наших дней
Каменная летопись времен: от Древнего Рима до наших дней
Каменная летопись времен: от Древнего Рима до наших дней
Каменная летопись времен: от Древнего Рима до наших дней
Каменная летопись времен: от Древнего Рима до наших дней
Каменная летопись времен: от Древнего Рима до наших дней

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у площади Венеции.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Marina
Marina
По счастливой случайности более десяти лет назад учеба в магистратуре привела меня к переезду в Италию, и вот уже шесть из них я работаю в туризме. Мне ужасно повезло: я живу в самом красивом городе планеты и моя работа — показывать его таким же неутомимым путешественникам, как и я. Когда я путешествую, я стараюсь узнать как живут люди, что они едят, где покупают хлеб и чем занимаются по воскресеньям. В своих экскурсиях я не только показываю интересные места, но и помогаю понять город и его жителей.
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