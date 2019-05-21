Невозможно, пребывая в Риме, не посетить музеи Ватикана, которые по праву считают важнейшими музеями мира (1.400 залов, свыше 65.000 произведений искусства), находящиеся на территории самого маленького государства в мире.

У вас будет возможность посетить галерею Кьяро-Монти, открытый восьмиугольный папский дворик с бессмертным Аполлоном Бельведерским и Лондоном - первыми музейными экспонатами. Музей Пия Климента, галереи канделябров, гобеленов, географических карт, известную во всем мире Сикстинскую капеллу Микеланджело, а также Собор Святого Петра - символ и исторический центр Ватикана.