Музеи Ватикана и базилика Святого Петра

Пешеходная

4.7
3 отзыва
Индивидуальная
Пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.

График работы музеев Ватикана: с понедельника по субботу с 9:00 до 18:00, последний вход: в 16:00.

ВАЖНО! Для посещения музеев Ватикана необходим Green Pass.

Для детей, также, документ, удостоверяющий личность.
Музеи Ватикана и базилика Святого Петра
Музеи Ватикана и базилика Святого Петра
Музеи Ватикана и базилика Святого Петра
Музеи Ватикана и базилика Святого Петра

Что вас ожидает 🤩

  • Музеи Ватикана
  • Сикстинская Капелла
  • Базилика Святого Петра
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии. Стоимость входных билетов и бронирования прохода без очереди после выписки билетов не возвращается.

Невозможно, пребывая в Риме, не посетить музеи Ватикана, которые по праву считают важнейшими музеями мира (1.400 залов, свыше 65.000 произведений искусства), находящиеся на территории самого маленького государства в мире.

У вас будет возможность посетить галерею Кьяро-Монти, открытый восьмиугольный папский дворик с бессмертным Аполлоном Бельведерским и Лондоном - первыми музейными экспонатами. Музей Пия Климента, галереи канделябров, гобеленов, географических карт, известную во всем мире Сикстинскую капеллу Микеланджело, а также Собор Святого Петра - символ и исторический центр Ватикана.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Радионаушники (1, 5 евро/чел., обязательная услуга для групп более 3 человек). - Входные билеты в музеи Ватикана. Стоимость билетов - 17 евро для взрослых от 18 лет
  • 8 евро для детей от 6 до 18 лет
  • Бесплатно для детей до 6 лет. При покупке детских билетов при себе необходимо иметь документ с фотографией
  • Удостоверяющий личность ребенка. - Стоимость предварительного бронирования прохода в музеи без очереди - 4 евро с человека. -Стоимость перехода из Сикстинской капеллы в Собор Святого Петра (1, 5 евро/чел.) (временно закрыт в связи с ковидными ограничениями). Оплата билетов
  • Бронирования прохода без очереди и радионаушников производится наличными на месте гиду. В случае краткосрочного бронирования экскурсии и отсутствия билетов по предварительной резервации билеты могут быть заказаны через агентство-посредника
  • Что может увеличить их стоимость ориентировочно на 10 евро с человека
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно, кроме воскресенья. в 09:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно, кроме воскресенья. в 09:00

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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2
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К
21 мая 2019
Сервис TEZEKS, который нам посоветовала турагент Ольга Попова, оказался не просто очень удобным, а единственной гарантированной возможностью для нас попасть на эту экскурсию, т. к. мы ездили в Рим на короткий срок. Мы взяли индивидуальную экскурсию (нас было 3 человека), и не прогадали, т. к. в некоторых залах (Сикстинская капелла, Станцы Рафаэля) было очень много народа и даже войти в них большой группой было бы проблематично. Экскурсия была хорошо организована. Экскурсовод Наталья оказалась очень профессиональной. Она специализируется по Ватикану и поэтому ее рассказ об истории музеев и о шедеврах был очень информативен, содержал много интересных фактов и малоизвестных подробностей. При этом форма подачи материала была легкой для восприятия, а увлеченность и любовь, с которой она рассказывала о музеях и Соборе, передалась и нам. Мы не просто познавательно, но и эмоционально-насыщенно, благодаря артистизму нашего экскурсовода, провели время на этой экскурсии. Спасибо TEZEXSу.
Н
26 сен 2018
Все очень понравилось. Спасибо.
н
3 апр 2018
очень хорошая экскурсия по базилике Святого Петра. Ватикан разочаровал. из огромной коллекции были показаны небольшое количество экспонатов (античность, Возрождение-Рафаэль, Микеланджело). Станцы Рафаэля и Сикстинская капелла - это здорово, но хотелось бы посетить и пинакотеку. и еще какие-нибудь музеи Ватикана. Ощущение - что весь Ватикан - это небольшое здание и маленький садик

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