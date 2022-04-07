Наша экскурсия начнется на смотровой площадке, с которой открывается панорама на Римский Форум, Колизей и римские холмы.

На площади Венеции мы осмотрим мемориал Алтарь Отечества, балкон Муссолини, Венецианский Дворец и дворец Наполеона. Центральная улица Виа дель Корсо приведет нас к Марсовому полю, а по пути мы окажемся в Риме средневековом, где увидим римские дворики, церковь отпевания и похищения тела Микеланджело и дворцы 15-16 веков.

Обязательно сфотографируемся у прекрасного фонтана Треви, пройдем Галерею Сорди, выйдем на площадь Колонна с колонной Марка Аврелия, посмотрим на Парламент Италии и величественный Пантеон, который можно посетить при наличии green pass.

По пути к площади Навона мы увидим дворец Палаццо Мадама – резиденцию итальянского Сената, а также заглянем в часовню барочной церкви, где находится знаменитый Триптих Караваджо, посвященный Святому Матфею.