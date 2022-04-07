От Капитолия до площади Навона

Пешеходная

Индивидуальная
Пешеходная.

Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид.
От Капитолия до площади Навона
От Капитолия до площади Навона
От Капитолия до площади Навона
От Капитолия до площади Навона
От Капитолия до площади Навона

Что вас ожидает 🤩

  • Смотровая площадка с видом на Римский Форум
  • Палатин
  • Римские холмы
  • Колизей
  • Площадь Венеции
  • Алтарь Отечества
  • Венецианский Дворец
  • Балкон Муссолини
  • Дворец Наполеона
  • Марсово поле
  • Римские дворики и дворцы XV-XVI веков
  • Фонтан Треви
  • Площадь Колонна
  • Парламент Италии
  • Пантеон
  • Триптих Караваджо
  • Палаццо Мадама
  • Площадь Навона
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Наша экскурсия начнется на смотровой площадке, с которой открывается панорама на Римский Форум, Колизей и римские холмы.

На площади Венеции мы осмотрим мемориал Алтарь Отечества, балкон Муссолини, Венецианский Дворец и дворец Наполеона. Центральная улица Виа дель Корсо приведет нас к Марсовому полю, а по пути мы окажемся в Риме средневековом, где увидим римские дворики, церковь отпевания и похищения тела Микеланджело и дворцы 15-16 веков.

Обязательно сфотографируемся у прекрасного фонтана Треви, пройдем Галерею Сорди, выйдем на площадь Колонна с колонной Марка Аврелия, посмотрим на Парламент Италии и величественный Пантеон, который можно посетить при наличии green pass.

По пути к площади Навона мы увидим дворец Палаццо Мадама – резиденцию итальянского Сената, а также заглянем в часовню барочной церкви, где находится знаменитый Триптих Караваджо, посвященный Святому Матфею.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Когда и сколько длится
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Рима

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми🏛История и архитектура📜История и культураПешие прогулки-экскурсии

Еще несколько похожих предложений в Риме

Пешеходная обзорная экскурсия в мини-группе (от 2 человек)
2.5 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
Rome
4.6
94 отзыва
Пешеходная обзорная экскурсия в мини-группе (от 2 человек)
Хотите услышать городские легенды, погрузиться в историю Рима, научиться не путать Бернини и Беллини
35 за 1 человека
Величие римских площадей
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Юлия
5
5 отзывов
Величие римских площадей
Влюбиться в Вечный город через шедевры гениальных зодчих, художников и скульпторов
140 за 1-5 чел.
Фонтаны и площади Рима: все самое интересное
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Rome
5
3 отзыва
Фонтаны и площади Рима: все самое интересное
Отправляйтесь на прогулку по самым значимым местам Возрождения, чтобы увидеть настоящий Рим
55 за 1 человека
Фонтаны и площади Рима
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Виктория
Нет отзывов
Фонтаны и площади Рима
от 110 за 1-3 чел.
Рим парадных площадей и уютных переулков
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Marina
4.8
5 отзывов
Рим парадных площадей и уютных переулков
Прогуляться в лучах утреннего солнца, увидеть главное и ощутить смену времен вечного города
150 за 1-6 чел.
Пешеходная обзорная экскурсия по Риму
2.5 часа
🚶 Пешая
Групповая
Rome
4.6
550 отзывов
Пешеходная обзорная экскурсия по Риму
Чтобы увидеть основные исторические локации Рима, вам понадобится всего 2 часа и влюбленный в город экскурсовод
20 за 1 человека
От лодочки Бернини к кораблю тамплиеров
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Victoria
5
3 отзыва
От лодочки Бернини к кораблю тамплиеров
Живописные площади, античные постройки и дух времени Вечного города
от 128 за 1-3 чел.
Сердце Рима и Античное чудо - форумы с Колизеем
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Виктория
5
14 отзывов
Сердце Рима и Античное чудо - форумы с Колизеем
Индивидуальная прогулка по центральной части Рима с профессиональным экскурсоводом, где вы увидите знаменитые площади
от 140 за 1-4 чел.
По Риму на рассвете: очарование безлюдных площадей
3.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Дарья
4.5
27 отзывов
По Риму на рассвете: очарование безлюдных площадей
Прочувствовать дыхание Вечного города без спешки и шумных туристов
140 за 1-4 чел.
Путешествие по следам императоров и пап римских в Соборе Св. Петра
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Виктория
3
18 отзывов
Путешествие по следам императоров и пап римских в Соборе Св. Петра
Прогуливаясь по площади Св
от 119 за 1-3 чел.
Шедевры Ватикана
3 часа
Индивидуальная
Федерико
4.7
11 отзывов
Шедевры Ватикана
Индивидуальная пешеходная экскурсия по государству-анклаву
130 за 1-5 чел.
Очарование вечернего Рима
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Ирина
Нет отзывов
Очарование вечернего Рима
Насладиться старинной архитектурой в приглушенном свете фонарей на авто-пешеходной экскурсии
220 за 1-4 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Риме. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Риме
ХОРОШО
🇮🇹
ТАМ