Юлия – Гид из Рима

Чао, меня зовут Юлия.



Я профессиональный гид-переводчик.



Вот уже несколько лет живу в Италии и досконально изучила итальянский менталитет.



Со мной вы переместитесь в прошлое и прогуляетесь 👣 по эпохам Ренессанса и Барокко.



Вы увидите триумфальную колонну Марка Аврелия, загадаете желание у фонтана ⛲ Треви и попробуете вкуснейшие джелато.