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Площади и фонтаны Рима

Юлия
Юлия – Гид из Рима
Чао, меня зовут Юлия.

Я профессиональный гид-переводчик.

Вот уже несколько лет живу в Италии и досконально изучила итальянский менталитет.

Со мной вы переместитесь в прошлое и прогуляетесь 👣 по эпохам Ренессанса и Барокко.

Вы увидите триумфальную колонну Марка Аврелия, загадаете желание у фонтана ⛲ Треви и попробуете вкуснейшие джелато.
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Площади и фонтаны Рима
Площади и фонтаны Рима

Что вы увидите

  • Площадь Кампо де Фьори
  • Площадь Навона и фонтан Четырёх Рек
  • Площадь Ротонда и Пантеон
  • Фонтан Треви
  • Площадь Испании
Мы совершим прогулку 👣 в "сердце Рима", по самым выдающимся площадям эпох Ренессанса и Барокко.
Вы увидите такие грандиозные памятники, как Пантеон, триумфальная колонна Марка Аврелия, бесчисленные египетские обелиски, а также сможете восхититься "журчащим шедевром" Бернини на площади Навона, кушая вкуснейшее джелато, и загадать желание, бросив монетку в фонтан ⛲ Треви. И наконец, дабы почувствовать себя звездой киноленты, сможете запечатлеть ваши "римские каникулы" на знаменитой Испанской лестнице.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Кофе и мороженое (по желанию) оплачиваются отдельно. Стоимость кофейных напитков до 2 евро/чел
  • мороженого до 3-4 евро/чел.
Начало
🚩 Площадь Кампо де Фьори
Место завершения
🏁 Площадь Испании
Площади и фонтаны Рима
Площади и фонтаны Рима
Площади и фонтаны Рима
Площади и фонтаны Рима
Площади и фонтаны Рима

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Юлия
Юлия
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