Мы совершим прогулку 👣 в "сердце Рима", по самым выдающимся площадям эпох Ренессанса и Барокко.
Вы увидите такие грандиозные памятники, как Пантеон, триумфальная колонна Марка Аврелия, бесчисленные египетские обелиски, а также сможете восхититься "журчащим шедевром" Бернини на площади Навона, кушая вкуснейшее джелато, и загадать желание, бросив монетку в фонтан ⛲ Треви. И наконец, дабы почувствовать себя звездой киноленты, сможете запечатлеть ваши "римские каникулы" на знаменитой Испанской лестнице.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Кофе и мороженое (по желанию) оплачиваются отдельно. Стоимость кофейных напитков до 2 евро/чел
мороженого до 3-4 евро/чел.
Начало
🚩 Площадь Кампо де Фьори
Место завершения
🏁 Площадь Испании
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.