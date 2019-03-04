2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

По местам притяжения путешественников и неизвестным тропам

Визитные карточки Рима, а также его самые нетуристические, но не менее прекрасные места

Эта экскурсия позволит вам познакомиться с наиболее популярными местами в Риме, но при этом я проведу вас к ним не типичными туристическими маршрутами, а постараюсь разнообразить и дополнить наш путь неизвестными основной массе путешественников улочками и монументами вдали от римской суеты. Это прекрасный способ узнать историю города и прочувствовать его настоящий дух.