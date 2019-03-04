2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Магия улочек Рима
Необычное знакомство с Римом в волшебной атмосфере уютных улочек центра
Хотите погрузиться в мир сказки, полюбоваться творениями самых креативных римских ремесленников и насладиться всем этим, гуляя по очаровательным римским улочкам в центре? Тогда эта прогулка для вас! Для всех ценителей прекрасного, кто обожает историю и легенды безлюдных узеньких улицам старого города, дома, плотно увитые плющом, и великолепные витрины итальянских магазинчиков. Конечно же, рекомендую экскурсию всем, кто любит и ищет настоящий «Made in Italy».