2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Более глубокое знакомство с городом на экскурсии по не самым туристическим местам

Анна
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Анна – ваш гид
Есть кое-какие места, в которые путешественники в Риме обычно не попадают.

Если вы хотите узнать Рим более глубоко и оказываетесь здесь не первый раз — приглашаю отправиться по моему маршруту.

Ну, а для тех, кто в первый раз, они тоже будут чрезвычайно интересны после обзорной экскурсии: вы поймете, что Рим — город безграничный, здесь вы можете найти все периоды истории, все направления искусства.

Приезжать сюда можно бесконечно, вы всегда откроете для себя что-нибудь новое, а я буду рада вам в этом помочь.
130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча метро Circo Massimo
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Прогулки по неизвестному Риму
Прогулки по неизвестному Риму

Что вас ожидает

  • Наша прогулка начнется у Большого Цирка (Circo Massimo) — на самом деле это античный ипподром, откуда мы поднимемся на великолепный Авентин, до которого часто не доходят туристы (и очень зря).
  • На Авентинском холме множество прекрасных мест: летом вы насладитесь волшебной атмосферой цветов со всего мира в саду роз, зимой — спелыми цитрусами в апельсиновом саду, ну и в любое время года сможете посмотреть в замочную скважину, откуда видно сразу три государства. Так гласит легенда, а как на самом деле — вы узнаете на прогулке.
  • Затем мы спустимся по пустынной вечнозеленой тропе к Тибру и посетим церковь, где находится античный «детектор лжи», т.е. Уста Истины. Вы увидите античные храмы Портуны и Геркулеса и посетите театр Марцелла, откуда можно пройти в еврейское Гетто.
  • Рядом находится еще одно интересное место в Риме — остров Тиберина, настоящий островок на реке Тибр. Мы прогуляемся по нему и попадем в колоритный район Трастевере. Неспроста римляне больше всего любят его и выбирают для отдыха, обедов и ужинов. Вы посетите главные церкви и площади этого района, узнаете его историю и погрузитесь в мир настоящего Рима. Здесь жила и возлюбленная художника Рафаэля — Форнарина.
  • Следом прогуляемся по исторической немноголюдной улице Рима, построенной по заказу «Папы Грозного», об истории правления которого я обязательно расскажу.
  • Кроме того, вы посетите дворик дворца богатого семейства Спада, увидите уникальную «Перспективу Борромини», побывате на «Поле цветов», найдете тайный дворик торговцев с площади и узнаете, какие архитектурные идеи Микеланджело воплощены. в Риме.

Маршрут может быть немного изменен по вашему желанию.

Прогулки по неизвестному Риму
Прогулки по неизвестному Риму
Прогулки по неизвестному Риму
Прогулки по неизвестному Риму
Прогулки по неизвестному Риму
Прогулки по неизвестному Риму
Прогулки по неизвестному Риму
Прогулки по неизвестному Риму
Прогулки по неизвестному Риму
Прогулки по неизвестному Риму

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура метро Circo Massimo.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анна
Анна
Здравствуйте. Меня зовут Анна и я профессиональный гид в Риме. Я родом из Санкт-Петербурга, а в Вечный город я переехала 10 лет назад по большой любви — любви к этому городу. Я получила диплом в Римском Университете, мы изучали историю Древнего Рима, археологию, историю искусств, во время учебы я начала показывать мой любимый город туристам. Так постепенно я стала гидом, чему безумно рада, ведь это профессия мечты! Я очень люблю необычные маршруты. Моя цель — чтобы на моей экскурсии вы узнали и увидели то, чего нет в путеводителях! Жду вас в Риме!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

4 марта 2019
Экскурсия была интересной. Действительно были прогулки по неизвестному, не очень туристическому Риму. Экскурсовод Анна знающая и компетентная. Она предложила удобный маршрут для экскурсии, которая закончилась в районе Трастевере как раз ко времени обеда. А в этом районе много хороших ресторанов :) Во время экскурсии мы увидели много таких мест, которые не показывают во время обычных обзорных экскурсий. Мы получили советы по поводу типичных мест, где именно жители города покупают хлеб, сладости, пиццу и обедают. Наш ребенок 14-ти лет с интересом провел эти часы Время экскурсии пролетело как-то незаметно и она закончилась для нас неожиданно :) Было действительно интересно и познавательно.
28 октября 2014
Спасибо Анне за отличную экскурсию!Продуманно,интересно,очень познавательно.С большим удовольствие проведенные часы.Всем рекомендую!

Анна проводит ещё 3 экскурсии

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