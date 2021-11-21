Утренняя пешеходная экскурсия по самым живописным районам Вечного города, бывшими его центром в эпоху папского правления. В тот период не существовало разделения на Рим и Ватикан, а главные сокровища города были сосредоточены между замком Святого Ангела и Собором Святого Петра.

По пути мы посетим площадь Святого Петра, пройдем по улице примирения Вия дель Кончильяционе, заглянем в атмосферный квартал Борго, увидим мост Святого Ангела и Мавзолей императора Августа, Народную и Испанскую площади, прогуляемся по улицам Рипетта и Бабуино, а также узнаем, где находится римский “трезубец шоппинга”.

Наша прогулка начнется рано утром, чтобы избежать дневной жары и застать удивительную атмосферу Рима до того, как его улицы и площади наводнят туристические толпы. Мы даже успеем заглянуть на завтрак в настоящий римский бар, где попробуем свежайшие горячие булочки “корнетти” и узнаем секреты итальянского кофепития!