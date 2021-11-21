Рим на рассвете. От Ватикана до Пьяцца-дель-Пополо

Пешеходная

5
4 отзыва
Групповая
Пешеходная.

Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид.
Рим на рассвете. От Ватикана до Пьяцца-дель-Пополо
Рим на рассвете. От Ватикана до Пьяцца-дель-Пополо
Рим на рассвете. От Ватикана до Пьяцца-дель-Пополо
Рим на рассвете. От Ватикана до Пьяцца-дель-Пополо
Рим на рассвете. От Ватикана до Пьяцца-дель-Пополо
Рим на рассвете. От Ватикана до Пьяцца-дель-Пополо

Что вас ожидает 🤩

  • Собор Святого Петра (снаружи)
  • Площадь Святого Петра
  • Квартал Борго
  • Замок Святого Ангела (снаружи)
  • Мост Святого Ангела
  • Мавзолей императора Августа
  • Улица Рипетта и бывший римский порт
  • Народная площадь
  • Улица Бабуино
  • Испанская площадь
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Утренняя пешеходная экскурсия по самым живописным районам Вечного города, бывшими его центром в эпоху папского правления. В тот период не существовало разделения на Рим и Ватикан, а главные сокровища города были сосредоточены между замком Святого Ангела и Собором Святого Петра.

По пути мы посетим площадь Святого Петра, пройдем по улице примирения Вия дель Кончильяционе, заглянем в атмосферный квартал Борго, увидим мост Святого Ангела и Мавзолей императора Августа, Народную и Испанскую площади, прогуляемся по улицам Рипетта и Бабуино, а также узнаем, где находится римский “трезубец шоппинга”.

Наша прогулка начнется рано утром, чтобы избежать дневной жары и застать удивительную атмосферу Рима до того, как его улицы и площади наводнят туристические толпы. Мы даже успеем заглянуть на завтрак в настоящий римский бар, где попробуем свежайшие горячие булочки “корнетти” и узнаем секреты итальянского кофепития!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Маршрут экскурсии не предусматривает посещение музеев и других платных объектов
Когда и сколько длится
Когда: Понедельник, Среда, Пятница, Воскресенье в 08:30
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Понедельник, Среда, Пятница, Воскресенье в 08:30

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Г
21 ноя 2021
Информативно, живо, экскурсовод отвечала на все вопросы, помимо экскурсии помогла соориентироваться в многочисленных кафе и ресторанах вечного города. Нам повезло, и мы даже попали внутрь собора святого Петра, куда обычно бывают огромные очереди! Для тех, кто хочет совершить приятную утреннюю прогулку по Ватикану - однозначно рекомендую, не пожалеете!
Т
26 сен 2021
Замечательно спланированная экскурсия в утреннее время, позволяет без лишней суеты и толпы туристов насладиться величественными видами Ватикана! Большое спасибо экскурсоводу Наталье за интересное и познавательное времяпровождение в уютной мини -группе.
А
5 сен 2021
Отличная экскурсия. Утреннее время - самое то для неё, днём очень жарко. Гид замечательная, что самое важное - любит страну, о которой рассказывает, и заражает этой любовью.
Н
29 авг 2021
Великолепный Ватикан и величественный замок Святого ангела, а так же прогулка по части Рима и кофе с десертами в кафе. Ммм это здорово было

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