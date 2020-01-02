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Легко и понятно о Римской цивилизации на экскурсии по Колизею, Форуму и Палатинскому холму

Ольга
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Ольга – ваш гид
Это трехчасовое путешествие в Древний Рим не напомнит вам параграф из школьного учебника: мой подход — рассказы живым языком с использованием иллюстраций.

Вы посетите Колизей, пройдете по Форуму и Палатинскому холму, представляя жизнь античного города.

В итоге вы сложите объемное представление о рождении и развитии Древнего Рима и развеете стереотипы.
130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча в районе станции метро Колизей
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Рим — увлекательная историческая книга!
Рим — увлекательная историческая книга!

Что вас ожидает

Ожившие образы Древнего Рима
Я не стану нагружать вас фактами, которые описаны в любом путеводителе, а построю рассказ на сюжетах древних писателей, мифах и последних археологических находках. Вы проследите путь государства и узнаете, какие преувеличения есть в записанных хрониках Рима. Услышите о предположениях, доказательствах и опровержениях в мире людей, работающих «в прошлом».

Стены и колонны, которые помнят
На небольшом расстоянии друг от друга вас ждут три самых значительных памятника великой цивилизации Античности:

  • Колизей — амфитеатр, который вы рассмотрите снаружи и исследуете внутри. Мы поговорим о его строительстве и функциях, о звездах среди гладиаторов и о том, какими на самом деле были легендарные спектакли.
  • Палатинский холм — начало начал. Вы вспомните имена Ромула и Рема, услышите, почему Рим основали именно здесь, представите завоевания других холмов города и посмотрите на остатки дворца Императоров. А еще я расскажу, как Палатин связан с Россией.
  • Римский Форум — сердце общественной, политической и религиозной жизни. Вас ждут руины храмов, арок, базилик и дома весталок. Я помогу вам представить это место во времена Древнего Рима с помощью картинок и расскажу, как проводили время римляне.

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются входные билеты (единый для всех памятников): от 14 до 16€. Их можно купить заранее или на месте. Билет для гида не нужен.

Рим — увлекательная историческая книга!
Рим — увлекательная историческая книга!
Рим — увлекательная историческая книга!
Рим — увлекательная историческая книга!
Рим — увлекательная историческая книга!
Рим — увлекательная историческая книга!
Рим — увлекательная историческая книга!
Рим — увлекательная историческая книга!
Рим — увлекательная историческая книга!
Рим — увлекательная историческая книга!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе станции метро Колизей.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ольга
Ольга
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Ольга, я лицензированный гид по Риму, Римской провинции и Ватикану. Около 20 лет живу в этом необыкновенном городе и до сих пор открываю что-то новое и интересное. Постоянно посещаю конференции и семинары об истории Рима. Древняя поговорка, что все дороги ведут в Рим, актуальна и по сей день. Если одна из дорог привела вас в Вечный город, я с радостью помогу вам открыть его тайны и секреты. С моей помощью ваше знакомство с городом будет легким и увлекательным!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

2 января 2020
Сегодня посетили экскурсию, которую вела Ольга Богонис. Всем остались довольны. Ольга стремится провести экскурсию с комфортом и интересом для посетителей. По времени экскурсия длилась даже больше положенного времени.

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