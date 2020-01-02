Ожившие образы Древнего Рима Я не стану нагружать вас фактами, которые описаны в любом путеводителе, а построю рассказ на сюжетах древних писателей, мифах и последних археологических находках. Вы проследите путь государства и узнаете, какие преувеличения есть в записанных хрониках Рима. Услышите о предположениях, доказательствах и опровержениях в мире людей, работающих «в прошлом».
Стены и колонны, которые помнят На небольшом расстоянии друг от друга вас ждут три самых значительных памятника великой цивилизации Античности:
Колизей — амфитеатр, который вы рассмотрите снаружи и исследуете внутри. Мы поговорим о его строительстве и функциях, о звездах среди гладиаторов и о том, какими на самом деле были легендарные спектакли.
Палатинский холм — начало начал. Вы вспомните имена Ромула и Рема, услышите, почему Рим основали именно здесь, представите завоевания других холмов города и посмотрите на остатки дворца Императоров. А еще я расскажу, как Палатин связан с Россией.
Римский Форум — сердце общественной, политической и религиозной жизни. Вас ждут руины храмов, арок, базилик и дома весталок. Я помогу вам представить это место во времена Древнего Рима с помощью картинок и расскажу, как проводили время римляне.
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются входные билеты (единый для всех памятников): от 14 до 16€. Их можно купить заранее или на месте. Билет для гида не нужен.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура в районе станции метро Колизей.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Ольга, я лицензированный гид по Риму, Римской провинции и Ватикану. Около 20 лет живу в этом необыкновенном городе и до сих пор открываю что-то новое и интересное. Постоянно посещаю конференции и семинары об истории Рима. Древняя поговорка, что все дороги ведут в Рим, актуальна и по сей день. Если одна из дорог привела вас в Вечный город, я с радостью помогу вам открыть его тайны и секреты. С моей помощью ваше знакомство с городом будет легким и увлекательным!
Сегодня посетили экскурсию, которую вела Ольга Богонис. Всем остались довольны. Ольга стремится провести экскурсию с комфортом и интересом для посетителей. По времени экскурсия длилась даже больше положенного времени.
Прикоснуться к величайшему наследию античности — билеты без очереди включены в стоимость
Вам предстоит полностью погрузиться в историю Древнего Рима и посетить главные памятники античности: Колизей, Римский Форум и Палатинский холм. Входные билеты включены в стоимость и позволят вам комфортно зайти в Колизей без многочасовой очереди на входе. Вы откроете для себя величайшую империю древнего мира, рассматривая сохранившиеся памятники. Приготовьтесь почувствовать дыхание тысячелетий в самом сердце Вечного города!
Исследовать мистический холм Авентин, древний остров Тиберина и очаровательный квартал Трастевере
Вы погуляете по уютным живописным переулкам, которые после центральных римских площадей покажутся другим измерением. Подниметесь на панорамную площадку Апельсинового сада, откуда открывается потрясающий вид на город, разгадаете загадки тамплиеров и послание в парке роз.
Прогуляться по лабиринтам любимого района римлян и узнать его секреты
Синоним настоящего Рима — Трастевере — не стоит оставлять лишь на вечер или следующий приезд! Здесь всегда гостеприимно принимали людей всех профессий, национальностей и религий: вы увидите, как это отразилось на истории и в облике Трастевере. Приготовьтесь заплутать в улочках с гирляндами из сохнущего белья, отыскать произведения искусства в базиликах, открыть сюжеты за фасадами — и влюбиться в самый колоритный квартал Вечного города!
Изучить историю квартала в деталях и плениться его завораживающей атмосферой
На прогулке вы в полной мере ощутите магию самого живописного района Рима. Откроете тайны древних базилик, изучите фрески Пьетро Каваллини и услышите предание об основании ордена бенедиктинцев. Узнаете о знаменитых аристократах и увидите домик возлюбленной Рафаэля. А также поймете, что делало особенными жителей Трастевере, и познакомитесь с их самобытными традициями.
Историческая прогулка по главным местам Античного Рима
История Римской империи, которую мы изучали в школе, обычно состояла из скудного описания общего хода исторических событий. Поэтому современным людям сложно представить жизнь и образ мыслей людей Античной эпохи. А без этого невозможно увидеть Римскую цивилизацию как грандиозное историческое явление, которому не было равных по масштабам и влиянию. Заглянуть в это и есть задача экскурсии.
Увидеть площади, церкви и фонтаны эпохи барокко и услышать истории их гениальных создателей
Итальянская столица знаменита не только античными постройками, но и стилем барокко, прекрасно передающем ее живую и хаотичную атмосферу. Вы узнаете, почему именно Рим стал родиной барокко, что характерно для этого направления и как 500-летним творениям удается впечатлять нас по сей день.