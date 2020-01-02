Что вас ожидает

Ожившие образы Древнего Рима

Я не стану нагружать вас фактами, которые описаны в любом путеводителе, а построю рассказ на сюжетах древних писателей, мифах и последних археологических находках. Вы проследите путь государства и узнаете, какие преувеличения есть в записанных хрониках Рима. Услышите о предположениях, доказательствах и опровержениях в мире людей, работающих «в прошлом».

Стены и колонны, которые помнят

На небольшом расстоянии друг от друга вас ждут три самых значительных памятника великой цивилизации Античности: