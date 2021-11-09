Секреты Ватикана

Пешеходная

5
5 отзывов
Групповая
Пешеходная.

Экскурсия по музею.

ВАЖНО! Для посещения музеев Ватикана необходим Green Pass.

Для детей, также, документ, удостоверяющий личность.
Секреты Ватикана
Секреты Ватикана
Секреты Ватикана
Секреты Ватикана
Секреты Ватикана

Что вас ожидает 🤩

  • Музеи Ватикана
  • Двор сосновой шишки
  • Бельведерский дворец
  • Кьярамонтский музей
  • Пио-Клементинский музей
  • Галерея канделябров
  • Галерея гобеленов
  • Галерея географических карт
  • Сикстинская капелла
  • Фреска "Страшный суд"
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Приглашаем на увлекательную экскурсию по музеям Ватикана с крупнейшей коллекцией живописи и античной скульптуры. Ватиканские музеи поражают редкими шедеврами, которые были собраны Римскими Папами за несколько столетий.

В рамках экскурсии по музеям мы посетим двор сосновой шишки, Бельведерский дворец, Кьярамонтский музей, Пио-Клементинский музей с известными античными статуями, галерею канделябров, галерею гобеленов, галерею географических карт.

В экскурсию также входит посещение Сикстинской Капеллы со знаменитой фреской “Страшный Суд”.

В связи с пандемией, на данный момент, проход между музеями Ватикана и собором Св. Петра закрыт. После экскурсии в музеях Ватикана Вы сможете самостоятельно осмотреть Собор Святого Петра изнутри.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида. Входные билеты в музеи Ватикана
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно, кроме воскресенья в 12:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно, кроме воскресенья в 12:00

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
И
9 ноя 2021
Наш гид блестяще провела экскурсию по музеям Ватикана. После экскурсии советуем остаться в музеях, потом перекусив осматривать собор Святого Пётра. Он грандиозен! Рекомендуем наблюдать закат солнца у входа в собор.
Т
15 окт 2021
Подробная экскурсия. Прекрасный экскурсовод Роман.
Е
11 окт 2021
Все было великолепно! Все четко и организованно! Было очень интересно слушать о великолепии данного места, аж дух захватывало. Нам очень понравилось
С
27 сен 2021
Интересно. Познавательно. Очень живо. Рекомендуем туристам, которые хотят узнать историю Ватикана, жизнь Ватикана, получить впечатление о музеях Ватикана. Спасибо огромное
Т
22 сен 2021
Экскурсия великолепная! Экскурсовод профессионал своего дела! Рекомендую! Для такой экскурсии в 3 часа сложно уместить много интересной информации, но экскурсоводу это удалось! Все очень хорошо организованно! Спасибо!!!

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