Приглашаем на увлекательную экскурсию по музеям Ватикана с крупнейшей коллекцией живописи и античной скульптуры. Ватиканские музеи поражают редкими шедеврами, которые были собраны Римскими Папами за несколько столетий.

В рамках экскурсии по музеям мы посетим двор сосновой шишки, Бельведерский дворец, Кьярамонтский музей, Пио-Клементинский музей с известными античными статуями, галерею канделябров, галерею гобеленов, галерею географических карт.

В экскурсию также входит посещение Сикстинской Капеллы со знаменитой фреской “Страшный Суд”.

В связи с пандемией, на данный момент, проход между музеями Ватикана и собором Св. Петра закрыт. После экскурсии в музеях Ватикана Вы сможете самостоятельно осмотреть Собор Святого Петра изнутри.