Групповая автобусная экскурсия ⛳ из Рима в Тиволи. Это незабываемая экскурсия-тур для любителей красоты и роскошных итальянских вилл. В 30 км от Рима в городке Тиволи находится Вилла Д'Эсте — одна из самых знаменитых итальянских вилл 16 века, которую в ходе экскурсии 🧭 Вы посетите вместе с гидом.

Комплекс виллы включает в себя дворец и примыкающий к нему сад. Наибольший интерес для посетителей сада представляют фонтаны, которые считаются наивысшим достижением комплекса. Петр Первый был так очарован этими фонтанами, когда он посетил виллу, что решил построить Петергоф, но в более грандиозном маштабе. Виллу Д'Эсте задумал и построил кардинал Феррары Ипполит Д"Эсте, сын знаменитой Лукреции Борджа и Альфонса Д'Эсте.

В Тиволи также расположена Григорианская Вилла — построена она на диких берегах реки Аньене и на обрывистых склонах горы ⛰️ Катилло, была названа в честь Папы Григория 16, который в 1835году открыл новые выходы для разрушающей силы реки Тиволи, сделав ее безвредной. Из отверстия подземных галерей, доступных из Григорьевской Виллы, падает водопад высотой 120 метров, здесь Вы увидете грот Нептуна и грот Сирен, богатый сталоктитами, среди которых крутится вода, образуя множество небольших водопадов. Также вы увидите Храм Весты, как все храмы посвещенные Весте, этот храм тоже круглый, поскольку должен символизировать землю. Он находится вблизи Храма Сиввилы Альбунеи, в центре Тибуртинского Акрополя.