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Тиволи: выездная экскурсия с посещением виллы Д'Эсте

4.5
15 отзывов
Rome W.
Rome W. – Гид из Рима
Место, которым настолько был вдохновлен Петр I, что оно стало причиной возведение Петергофа и его знаменитых фонтанов.

Вы посетите виллу Д’Эсте — одну из самых знаменитых итальянских вилл 16 столетия.

Дворец, примыкающий к нему сад и фонтаны — наивысшее достижение комплекса.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 4.5 часов
  • 👫 Группа не более 6 человек

  • €75 за человека

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Тиволи: выездная экскурсия с посещением виллы Д'Эсте
Тиволи: выездная экскурсия с посещением виллы Д'Эсте

Что вы увидите

  • Виллу Д’Эсте
Групповая автобусная экскурсия ⛳ из Рима в Тиволи. Это незабываемая экскурсия-тур для любителей красоты и роскошных итальянских вилл. В 30 км от Рима в городке Тиволи находится Вилла Д'Эсте — одна из самых знаменитых итальянских вилл 16 века, которую в ходе экскурсии 🧭 Вы посетите вместе с гидом.
Комплекс виллы включает в себя дворец и примыкающий к нему сад. Наибольший интерес для посетителей сада представляют фонтаны, которые считаются наивысшим достижением комплекса. Петр Первый был так очарован этими фонтанами, когда он посетил виллу, что решил построить Петергоф, но в более грандиозном маштабе. Виллу Д'Эсте задумал и построил кардинал Феррары Ипполит Д"Эсте, сын знаменитой Лукреции Борджа и Альфонса Д'Эсте.
В Тиволи также расположена Григорианская Вилла — построена она на диких берегах реки Аньене и на обрывистых склонах горы ⛰️ Катилло, была названа в честь Папы Григория 16, который в 1835году открыл новые выходы для разрушающей силы реки Тиволи, сделав ее безвредной. Из отверстия подземных галерей, доступных из Григорьевской Виллы, падает водопад высотой 120 метров, здесь Вы увидете грот Нептуна и грот Сирен, богатый сталоктитами, среди которых крутится вода, образуя множество небольших водопадов. Также вы увидите Храм Весты, как все храмы посвещенные Весте, этот храм тоже круглый, поскольку должен символизировать землю. Он находится вблизи Храма Сиввилы Альбунеи, в центре Тибуртинского Акрополя.
Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги гида
  • Экскурсионные наушники
Что не входит
  • Питание не входит, поэтому не забудьте воду и перекус
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 viale Castro Pretorio 66
Тиволи: выездная экскурсия с посещением виллы Д'Эсте
Тиволи: выездная экскурсия с посещением виллы Д'Эсте
Тиволи: выездная экскурсия с посещением виллы Д'Эсте
Тиволи: выездная экскурсия с посещением виллы Д'Эсте
Тиволи: выездная экскурсия с посещением виллы Д'Эсте

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Rome W.
Rome W.
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15 отзывов оставили туристы

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